26歲前港姐陳楨怡轉做打女洗底 去年被爆私生活混亂「一拖七」即入雪櫃
特訓半年奪2金牌
身高171cm的陳楨怡花了半年時間特訓，首次參加國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目的金牌，心情超興奮的她隨即在IG曬獎牌，並感性表示達成參賽目標的感言：「多謝師父鼓勵我學劍同參加比賽，如果唔係我唔會有呢個勇氣！多謝師兄同我密集式訓練，超有耐性教我每一個動作。」她表示一分鐘的套路雖然感覺很短，但細節位卻練習了很久，甚至練到膝頭瘀一度想放棄，終於明白「台上一分鐘台下十年功」這個道理。
下個目標要衝出香港
陳楨怡接受傳媒訪問時透露2年後前因為一個試鏡機會而接觸武術，當時要2星期內打一套蛇拳，師傅見她手長腳長，因此覺得她更加適合耍劍，於是開始學劍術。她笑言半年前開始訂立目標試玩比賽，但由於是半途出家，只能由基本功學起，而且每次上完堂都會全身瘀傷，從沒想過首次比賽就奪兩金。陳楨怡透露下個目標就是要衝出香港去外國比賽，又透露自己剛剛完成拍攝TVB劇集《新聞女王》，現時早上練武、晚上上演技課好好裝備自己。如今已經有武術底子的她更笑言，希望之後會有機會拍古裝劇！
陳楨怡封「是非港姐」曾被爆出「一拖七」醜聞
媾仔媾出禍的前港姐亞軍陳楨怡，去年被前男友周子掦多次直斥陳楨怡為人虛偽、爛玩、爛蒲、仲要暪住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船。周子掦表示陳楨怡除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，更在無綫搵食，包括前天堂鳥成員Lincoln許俊豪、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，周子揚表示陳楨怡甚為享受做娘娘。
陳楨怡事後於在IG道歉
與周子揚的感情糾紛愈鬧愈大，又愈嚟愈複雜，令一度避身到內地開工的陳楨怡終於在IG限時動態道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」不過陳楨怡一直都沒有承認過與周子揚的情侶關係，今次在IG一句「病態的關係」，似乎是隔間承認自己曾經與「某人」有情侶關係，亦似是同時默認與圈外男友Andy拍拖四年間曾出軌。
廉政狙擊︱陳楨怡被高鈞賢五花大綁
陳楨怡被爆出私生活混亂形象插水被放逐到內地拍劇。時隔一年，陳楨怡終於再次在TVB亮相，於新劇《廉政狙擊》飾演暗戀王浩信的角色，更有一幕被高鈞賢五花大綁的大尺度場面！雖然只是短短幾幕，但都已經成為網民的焦點。陳楨怡被淫媒騙上酒店房，然後再被高鈞賢五花大綁，非常大膽。她在接受訪問時曾坦言該場重頭戲令自己很緊張，加上自己冇經歷過相關題材，所以為咗新劇都有追睇恐怖片攞靈感。
廉政狙擊︱陳楨怡出場後突然被車死 網民表示：「死得莫名其妙」
在劇中被高鈞賢虐待完之後，陳楨怡的角色就突然出國到韓國深造化妝技巧，然後再隔十幾集之後，突然回香港與王浩信再續前緣，但可惜當兩人確認彼此心意後，陳楨怡就突然被車撞死，最後死在王浩信的懷裡。同陳楨怡有關的故事線實在太峰迴路轉，搞到一班內地觀眾睇到頭都大埋！
陳楨怡靠《狀王之王》洗底 與王浩信再有合作
陳楨怡在去年已經同過王浩信合作《狀王之王》，當時陳楨怡因為私生活醜聞導致個人形象插水，在去年年底才獲安排復工參演王浩信、姚子羚及張達明主演的新劇《狀王之王》。當時陳楨怡經常在內地社交平台上傳自己的古裝造型，獲網民大讚古裝扮相漂亮，一度成功洗底。
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