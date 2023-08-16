陳楨怡 打女

26歲前港姐陳楨怡轉做打女洗底 去年被爆私生活混亂「一拖七」即入雪櫃

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前港姐亞軍陳楨怡（Celina）去年被爆私生活混亂「一拖七」之後形象插水，甚少再亮相幕前。原來身形高挑的她近日轉行做打女，更在武術比賽中表現出色連奪2面金牌，有望代表香港去外國比賽！

陳楨怡 打女 陳楨怡被爆私生活混亂「一拖七」之後形象插水，甚少再亮相幕前。
陳楨怡被爆私生活混亂「一拖七」之後形象插水，甚少再亮相幕前。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡 打女 陳楨怡是2020年港姐亞軍。
陳楨怡是2020年港姐亞軍。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 香港小姐2020
謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍分別係2020年港姐冠亞季三甲，季軍郭柏妍（左）去年拍攝《下流上車族》人氣後來居上，相反亞軍陳楨怡（右）就被雪藏後放逐去拍邵氏劇。（圖片來源：TVB.com）

特訓半年奪2金牌

身高171cm的陳楨怡花了半年時間特訓，首次參加國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目的金牌，心情超興奮的她隨即在IG曬獎牌，並感性表示達成參賽目標的感言：「多謝師父鼓勵我學劍同參加比賽，如果唔係我唔會有呢個勇氣！多謝師兄同我密集式訓練，超有耐性教我每一個動作。」她表示一分鐘的套路雖然感覺很短，但細節位卻練習了很久，甚至練到膝頭瘀一度想放棄，終於明白「台上一分鐘台下十年功」這個道理。

陳楨怡 打女 的陳楨怡花了半年時間特訓，首次參加國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目的金牌。
的陳楨怡花了半年時間特訓，首次參加國際武術比賽就連奪劍術及對打長槍項目的金牌。（圖片來源：IG@celina_harto）

下個目標要衝出香港

陳楨怡接受傳媒訪問時透露2年後前因為一個試鏡機會而接觸武術，當時要2星期內打一套蛇拳，師傅見她手長腳長，因此覺得她更加適合耍劍，於是開始學劍術。她笑言半年前開始訂立目標試玩比賽，但由於是半途出家，只能由基本功學起，而且每次上完堂都會全身瘀傷，從沒想過首次比賽就奪兩金。陳楨怡透露下個目標就是要衝出香港去外國比賽，又透露自己剛剛完成拍攝TVB劇集《新聞女王》，現時早上練武、晚上上演技課好好裝備自己。如今已經有武術底子的她更笑言，希望之後會有機會拍古裝劇！

陳楨怡 打女 陳楨怡打得有板有眼。
陳楨怡打得有板有眼。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡 打女 有望演古裝劇！
有望演古裝劇！（圖片來源：IG@celina_harto）

陳楨怡封「是非港姐」曾被爆出「一拖七」醜聞

媾仔媾出禍的前港姐亞軍陳楨怡，去年被前男友周子掦多次直斥陳楨怡為人虛偽、爛玩、爛蒲、仲要暪住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船。周子掦表示陳楨怡除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，更在無綫搵食，包括前天堂鳥成員Lincoln許俊豪、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，周子揚表示陳楨怡甚為享受做娘娘。

陳楨怡 打女 廉政狙擊 周子揚話同陳楨怡拍拖，女方死都唔認，但又被供出大量合照同鐵證，即係點？
周子揚話同陳楨怡拍拖年半，女方死都唔認，但又被供出大量合照同鐵證，即係點？（圖片來源：讀者提供）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 有指陳楨怡接近無綫高層曾勵珍愛將林正峰，是可以從他身上收到好多料，陳楨怡曾在節目中電到林正峰魂魄唔齊。
有指陳楨怡接近無綫高層曾勵珍愛將林正峰，是可以從他身上收到好多料，陳楨怡曾在節目中電到林正峰魂魄唔齊。（圖片來源：IG@nilklas_lamcf）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 前天堂鳥成員Lincoln有劇拍又識得人多，可以介紹經理人私下幫陳楨怡接Job，好使好用。
前天堂鳥成員Lincoln有劇拍又識得人多，可以介紹經理人私下幫陳楨怡接Job，好使好用。(圖片來源：IG@lincolnhui)
陳楨怡 打女 廉政狙擊 馮盈盈的中性打扮女助手本身是攝影師，可以幫陳楨怡影好多靚相。
馮盈盈的中性打扮女助手本身是攝影師，可以幫陳楨怡影好多靚相。（圖片來源：IG@chen2yea）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 已簽邵氏的Jeremy黃俊豪有家底識高層，又是專業模特兒，可以介紹廣告客戶畀陳楨怡。
已簽邵氏的Jeremy黃俊豪有家底識高層，又是專業模特兒，可以介紹廣告客戶畀陳楨怡。（圖片來源：IG@jeremixmatch）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 周子揚指這位曾經與陳楨怡合作的韓國男模，因為可以介紹韓國工作，亦成為陳楨怡的兵仔。
周子揚指這位曾經與陳楨怡合作的韓國男模，因為可以介紹韓國工作，亦成為陳楨怡的兵仔。（圖片來源：IG@celina_harto）

陳楨怡事後於在IG道歉

與周子揚的感情糾紛愈鬧愈大，又愈嚟愈複雜，令一度避身到內地開工的陳楨怡終於在IG限時動態道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」不過陳楨怡一直都沒有承認過與周子揚的情侶關係，今次在IG一句「病態的關係」，似乎是隔間承認自己曾經與「某人」有情侶關係，亦似是同時默認與圈外男友Andy拍拖四年間曾出軌。

陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 事情越鬧越大，陳楨怡最後都有喺IG道歉
事情越鬧越大，陳楨怡最後都有喺IG道歉。（圖片來源：IG@celina_harto）

廉政狙擊︱陳楨怡被高鈞賢五花大綁

陳楨怡被爆出私生活混亂形象插水被放逐到內地拍劇。時隔一年，陳楨怡終於再次在TVB亮相，於新劇《廉政狙擊》飾演暗戀王浩信的角色，更有一幕被高鈞賢五花大綁的大尺度場面！雖然只是短短幾幕，但都已經成為網民的焦點。陳楨怡被淫媒騙上酒店房，然後再被高鈞賢五花大綁，非常大膽。她在接受訪問時曾坦言該場重頭戲令自己很緊張，加上自己冇經歷過相關題材，所以為咗新劇都有追睇恐怖片攞靈感。

陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 陳楨怡俾高鈞賢五花大綁意玩SM虐待
陳楨怡俾高鈞賢五花大綁意玩SM虐待。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 陳楨怡被淫媒騙上酒店房，再被高鈞賢五花大綁。
陳楨怡被淫媒騙上酒店房，再被高鈞賢五花大綁。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 陳楨怡曾指該場SM重頭戲令自己很緊張。
陳楨怡曾指該場SM重頭戲令自己很緊張。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 好大犧牲。
好大犧牲。（圖片來源：IG@ tvbcomhk）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 化妝化到唔靚女。
化妝化到唔靚女。（圖片來源：IG@ tvbcomhk）

廉政狙擊︱陳楨怡出場後突然被車死 網民表示：「死得莫名其妙」

在劇中被高鈞賢虐待完之後，陳楨怡的角色就突然出國到韓國深造化妝技巧，然後再隔十幾集之後，突然回香港與王浩信再續前緣，但可惜當兩人確認彼此心意後，陳楨怡就突然被車撞死，最後死在王浩信的懷裡。同陳楨怡有關的故事線實在太峰迴路轉，搞到一班內地觀眾睇到頭都大埋！

陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 陳楨怡在劇中飾演暗戀王浩信，但因為知道王浩信對自己冇意思，所以決定到韓國學化妝
陳楨怡在劇中飾演暗戀王浩信，但因為知道王浩信對自己冇意思，所以決定到韓國學化妝。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 兩人在戲中都好多對手戲
兩人在戲中都好多對手戲。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 但當兩人知道對方心意之後，竟然突然俾車撞死，劇情峰迴路轉
但當兩人知道對方心意之後，竟然突然俾車撞死，劇情峰迴路轉。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）

陳楨怡靠《狀王之王》洗底 與王浩信再有合作

陳楨怡在去年已經同過王浩信合作《狀王之王》，當時陳楨怡因為私生活醜聞導致個人形象插水，在去年年底才獲安排復工參演王浩信、姚子羚及張達明主演的新劇《狀王之王》。當時陳楨怡經常在內地社交平台上傳自己的古裝造型，獲網民大讚古裝扮相漂亮，一度成功洗底。

陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 王浩信於去年年底拍攝由張達明、林子聰監製的《狀王之王》
王浩信於去年年底拍攝由張達明、林子聰監製的《狀王之王》。（圖片來源：微博@王浩信）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 陳楨怡亦有份參演
陳楨怡亦有份參演。（圖片來源：微博@陳楨怡）
陳楨怡 打女 廉政狙擊 陳楨怡 仲經常上傳自己的幕後花絮照，獲網民大讚，一度成功洗底！
仲經常上傳自己的幕後花絮照，獲網民大讚，一度成功洗底！（圖片來源：微博@陳楨怡）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：《廉政狙擊》截圖、微博、IG@celina_harto、讀者提供

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