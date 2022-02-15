周子揚唧牙膏式爆料 陳楨怡收兵不分男女 全部有利用價值 封女版韋小寶

「西貢地王之子」周子揚與陳楨怡關係糾纏不清，周子揚聲稱拍拖年半是正印，不過陳楨怡只肯承認圈外男友Andy，多番強調與周子揚只是朋友；周子揚公開宣示主權都得不到名份，持續爆料追擊陳楨怡，繼日前指她為人虛偽，為保形象大話連篇，再爆她收兵不分男女，總之有利用價值都唔放過。