陳楨怡唔認正印 周子揚公開親密合照證關係 親回：非常傷心，我怕屈到病

「西貢地王之子」周子揚唔做幕前一樣有新聞，繼幾年前與何天兒(原名何傲兒)分手搞到隔空互數兼要出律師信後，今次女主角是前年的港姐亞軍陳楨怡，周子揚自稱與陳楨怡拍拖年半是正印，不過陳楨怡近年只承認圈外男友Andy，話同周子揚只是朋友；周子揚公開親密合照及私訊力證自己唔係白撞，唔知陳楨怡又可以點拆呢？