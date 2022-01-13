陳楨怡唔認正印 周子揚公開親密合照證關係 親回：非常傷心，我怕屈到病
撰文：東方新地 圖片：周子揚提供、[email protected]_harto、[email protected]
陳楨怡 回應周子揚不是正印
上回講到，有爆料者報料指外界以為前港姐陳楨怡的男友是戴祖儀舊愛Andy，但其實真正男友是「西貢地王之子」周子揚，二人出雙入對現身朋友聚會，最奇怪的是半年前陳楨怡接受訪問仍說想與Andy愛到白頭，收埋「隱形男友」周子揚秘戀年半，身在內地拍劇的陳楨怡回應傳媒時，竟堅持和周子揚只是朋友，不是事實不回應，對於周子揚自稱是正印，陳楨怡仲話自己是單身。
談情證據公諸於世
陳楨怡明顯劃清界線，周子揚心有不甘，他再接受傳媒訪問指陳楨怡個人好複雜，又話同陳楨怡正在嘈交，並否認已分手，堅持感情生活仍然好甜蜜，好穩定。周子揚為證實唔係白撞，公開與陳楨怡的甜蜜對話截圖，私訊中二人互叫「BB」，陳楨怡臨去內地拍劇時，又攬住周子揚喊話好唔捨得。去到內地又會通宵視像解相思之苦，周子揚還冧爆表示收到女友自拍長腿照，可見非普通朋友的交往。
選港姐前已經拍拖
對於與陳楨怡的年半地下情，周子揚接受本刊訪問時直認不諱，他說：「我哋係朋友介紹認識，我認識Celina(陳楨怡)嘅時候，佢仍然係個室內設計實習生，我哋喺2020年7月好自然就開始拍拖，佢8月先去選港姐。我哋已經拍拖一年半，感情穩定，亦都非常恩愛。」
兩男一女注定「嬲」
做了年半隱形情人的周子揚，原來一早已知Andy的存在：「因為Celina一直唔想公開關係，我亦唔知道Andy同佢係咪已經分開，每次我問佢同Andy嘅事Celina就會發脾氣，所以一直拖住，冇去處理呢件事情。直到2022年 ，我想公開我先係正印男朋友，之前佢一直對外話同Andy拍拖，強調同Andy白頭到老，我都非常傷心，我有問Celina，佢發脾氣話我唔信佢，我唔想嗌交，所以默默地接受了，直到依家先公開呢段感情。」
唔想再偷偷摸摸
周子揚表示非常珍惜這段感情，不想再無名無份，他說：「如果一直隱藏住，我會感到非常有壓力同心理唔平衡，其實愛情真係唔需要偷偷摸摸，亦唔需要呃任何人，我相信我同Celina嘅真心，再唔公開，我怕我會屈出病。Celina當然唔想公開，因為仲有一個Andy。其實我想追求一段簡單嘅感情，唔想太過複雜。我唔清楚佢有冇同Andy分手，但我希望佢承認我係呢年半嚟默默為佢付出嘅『正印』。」
專心發展科技項目
周子揚表示過去一年，他專心發展其公司的科技項目，創造了香港第一個科技短視頻平台叫手拍SpokesPerson，生意發展遍及香港、內地及東南亞市場，至於幕前方面，周子揚曾代表香港去了中央電視台上春晚，唱了一首〈東方之珠〉，宣揚香港的正能量。
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