陳楨怡26歲fit爆細妹曝光 感情超好出鏡原來曾被爆家庭背景複雜

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28歲陳楨怡（Celina）2020年參選港姐奪亞後入行，近年亦開始於唔同嘅劇集中有出鏡機會，成為觀眾喜愛嘅當家花旦之一。出名樣靚身材正嘅陳楨怡對屋企人亦十分好，日前更為26歲妹妹Francesca舉辦船P慶祝生日，2人事後亦在社交平台開心曬生日會時嘅合照，fit爆細妹曝光更獲唔少網民留言大讚完美身材比例拍得住家姐陳楨怡……

陳楨怡孖細妹fit爆出鏡惹羨慕

陳楨怡近日為細妹舉辦生日派對，事後2人都大方曬出派對時所拍攝嘅靚相。相中可見，穿上銀色閃爆晚裝的妹妹，展現完美線條，身段絕對可媲美家姐！雖然陳楨怡身高是1米71，但身旁的妹妹看出來感覺還要高，難怪被網民指兩姊妹的完美身材比例令人「葡萄」。

陳楨怡 細妹 陳楨怡日前為妹妹舉辦船P慶祝生日。（圖片來源：TVB）
陳楨怡日前為妹妹舉辦船P慶祝生日。（圖片來源：TVB）
陳楨怡 細妹 陳楨怡妹妹亦大方曬出與家姐嘅合照。（圖片來源：threads@f__harto）
陳楨怡妹妹亦大方曬出與家姐嘅合照。（圖片來源：threads@f__harto）
陳楨怡 細妹 陳楨怡妹妹fit到漏嘅身形獲網民大讚拍得住家姐！（圖片來源：threads@f__harto）
陳楨怡妹妹fit到漏嘅身形獲網民大讚拍得住家姐！（圖片來源：threads@f__harto）

陳楨怡細妹成熟風易鬧誤會

其實陳楨怡不時甫出與妹妹合照，曾經有一張照片，Celina同樣是為妹妹慶生，妹妹身穿淡黃色外套，未知是否因為妹妹的衣着及妝容略顯成熟，當時被網民誤會將其當作成媽媽，甚至留言祝賀「媽媽」生日快樂。

其實早在陳楨怡參選港姐時，已有讀者向傳媒爆料，指她家庭背景複雜。陳楨怡大方回應指除有個妹妹之外，哥哥及姐姐都是同母異父，至於細她3年的Francesca則為同一個爸爸所生。

陳楨怡 細妹 陳楨怡去年曾曬出與細妹慶生日嘅照片，不過當時就因細妹超成熟打扮而被網民誤會係媽媽。（圖片來源：ig@celina_harto）
陳楨怡去年曾曬出與細妹慶生日嘅照片，不過當時就因細妹超成熟打扮而被網民誤會係媽媽。（圖片來源：ig@celina_harto）
陳楨怡 細妹 （圖片來源：小紅書@陳楨怡）
（圖片來源：小紅書@陳楨怡）
陳楨怡 細妹 （圖片來源：小紅書@陳楨怡）
（圖片來源：小紅書@陳楨怡）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@陳楨怡、TVB、threads@f__harto、ig@celina_harto資料或影片來源：原文刊於新假期

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