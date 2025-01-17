陳楨怡26歲fit爆細妹曝光 感情超好出鏡原來曾被爆家庭背景複雜

28歲陳楨怡（Celina）2020年參選港姐奪亞後入行，近年亦開始於唔同嘅劇集中有出鏡機會，成為觀眾喜愛嘅當家花旦之一。出名樣靚身材正嘅陳楨怡對屋企人亦十分好，日前更為26歲妹妹Francesca舉辦船P慶祝生日，2人事後亦在社交平台開心曬生日會時嘅合照，fit爆細妹曝光更獲唔少網民留言大讚完美身材比例拍得住家姐陳楨怡……