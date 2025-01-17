陳楨怡26歲fit爆細妹曝光 感情超好出鏡原來曾被爆家庭背景複雜
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28歲陳楨怡（Celina）2020年參選港姐奪亞後入行，近年亦開始於唔同嘅劇集中有出鏡機會，成為觀眾喜愛嘅當家花旦之一。出名樣靚身材正嘅陳楨怡對屋企人亦十分好，日前更為26歲妹妹Francesca舉辦船P慶祝生日，2人事後亦在社交平台開心曬生日會時嘅合照，fit爆細妹曝光更獲唔少網民留言大讚完美身材比例拍得住家姐陳楨怡……
陳楨怡孖細妹fit爆出鏡惹羨慕
陳楨怡近日為細妹舉辦生日派對，事後2人都大方曬出派對時所拍攝嘅靚相。相中可見，穿上銀色閃爆晚裝的妹妹，展現完美線條，身段絕對可媲美家姐！雖然陳楨怡身高是1米71，但身旁的妹妹看出來感覺還要高，難怪被網民指兩姊妹的完美身材比例令人「葡萄」。
陳楨怡細妹成熟風易鬧誤會
其實陳楨怡不時甫出與妹妹合照，曾經有一張照片，Celina同樣是為妹妹慶生，妹妹身穿淡黃色外套，未知是否因為妹妹的衣着及妝容略顯成熟，當時被網民誤會將其當作成媽媽，甚至留言祝賀「媽媽」生日快樂。
其實早在陳楨怡參選港姐時，已有讀者向傳媒爆料，指她家庭背景複雜。陳楨怡大方回應指除有個妹妹之外，哥哥及姐姐都是同母異父，至於細她3年的Francesca則為同一個爸爸所生。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@陳楨怡、TVB、threads@f__harto、ig@celina_harto資料或影片來源：原文刊於新假期