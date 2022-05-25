陳楨怡被爆「一拖七」醜聞後蒲頭 由內地返港試水溫等復工

媾仔媾出禍的前港姐亞軍陳楨怡，早前被突然出現的「爆料人」公開大量她與「西貢地王之子」周子揚拍拖的證據，繼而周子掦又多次直斥陳楨怡為人虛偽、爛玩、爛蒲、仲要暪住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船。被醜聞纏擾多月的陳楨怡一直在內地工作避風頭，最近終於返港蒲頭，不過就低調行事，似為復出試水溫。