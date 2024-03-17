愛回家｜「譚道德」陳榮峻紐西蘭嫁女場面感人！曾經歷喪妻之痛

TVB資深綠葉演員陳榮峻憑藉在《愛．回家之開心速遞》中飾演「譚道德」一角而深受觀眾喜愛，昨日（3/17）在社群媒體上分享了一則喜訊，宣布自己正式成為岳父。他在Instagram上傳了女兒在新西蘭教堂舉行婚禮的照片，並在前一天分享了親家所送的傳統提親紅紙，展現了對傳統禮儀的尊重與堅持。陳榮峻在貼文中寫道：「超開心，感覺備受尊重，今時今日都仲有傳統禮儀。」