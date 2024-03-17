愛回家｜「譚道德」陳榮峻紐西蘭嫁女場面感人！曾經歷喪妻之痛
陳榮峻女兒婚禮現場：父女情深
昨日（3/17）陳榮峻分享挽著女兒的手步入禮堂的一刻，婚禮在位於新西蘭的聖帕特里克大教堂（Cathedral of St Patrick & St Joseph）舉行，場面非常溫馨。從他們臉上的笑容可以看出，這是一個充滿愛與幸福的時刻。陳榮峻幽默地指出自己的造型是否看起來像新郎，而他的現任妻子吳香倫也有出席這場婚禮，見證了這對父女的重要時刻。
陳榮峻分享收到傳統提親紙
提親紙上的內容讚揚了陳榮峻女兒的種種美德，這份紙張不僅體現了傳統文化的魅力，也讓陳榮峻感到無比的榮幸與喜悅。提親紙上寫著：「貴府千金穎儀天生麗質、端莊優雅、知書達禮、善良賢淑，實乃我門之大幸。」這份由親家所送的提親紙，與陳榮峻在劇中飾演的「譚道德」角色的傳統形像不謀而合。
陳榮峻女兒中學時期已往新西蘭留學
陳榮峻的女兒在中學時期就已經前往新西蘭留學，並在當地成為一名護士。陳榮峻曾在女兒返回新西蘭時親自送機，這次女兒的婚禮無疑是他作為父親的一個重要里程碑。值得一提的是，這位新孃是陳榮峻與已故妻子鄭安麗所生的女兒，他們共有兩子一女。
陳榮峻曾經歷妻子離世有過輕生念頭
陳榮峻在2010年經歷了妻子因腦出血逝世的打擊，那段時間他曾陷入深深的悲痛之中，甚至有過輕生的念頭。幸好，他的好友陳國邦和陳錦鴻給予了他許多支持和安慰，幫助他走出了人生的低谷。2015年，陳榮峻與同為TVB藝人的吳香倫相識並最終步入婚姻的殿堂，開啟了他們的愛情故事。當時，他的女兒也專程從新西蘭回港參加了父親的婚禮。
愛回家「譚道德」角色的影響力
在《愛．回家之開心速遞》中，陳榮峻所飾演的《譚道德》是一個重視傳統、知書識禮的角色，這個角色不僅在劇中深受喜愛，也在現實生活中影響了陳榮峻本人。他對傳統文化的尊重和維護，透過這次女兒婚禮的分享，再次得到了公眾的認同顴。
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