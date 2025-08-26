陳欣妍自認痴漢高炒偷影妹妹 「最強基因」性感照曝光後急刪圖 網民：發生咩事？

近日憑ViuTV節目《美女郊遊遊》三點式行山而人氣急升的陳欣妍（Shirley），在韓國旅行期間突然於社交平台分享妹妹Michelle的性感靚相，相片以「高炒」邪惡視角拍攝，大騷妹妹豐滿好身材，效果極為震撼！陳欣妍更興奮自認是「痴漢」不停偷拍，引來網民哄動。但照片發布不久後竟被秒速刪除，究竟是妹妹出手投訴還是另有內情？