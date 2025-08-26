陳欣妍自認痴漢高炒偷影妹妹 「最強基因」性感照曝光後急刪圖 網民：發生咩事？
陳欣妍韓國旅行突曬妹妹性感照
事發時陳欣妍正與妹妹Michelle到韓國首爾旅行，心情大好的她突然在社交平台「出賣」妹妹，上載了一張Michelle身穿低胸小背心的照片。相片以由上而下的「高炒」角度拍攝，令妹妹的驕人身材一覽無遺，畫面極具衝擊力。陳欣妍更配文寫道：「想知點解全個家族的女性基因全部都咁好……除咗我？在線等」，甚至坦言自己像「痴漢」一樣瘋狂拍攝妹妹，字裡行間難掩興奮之情。這張突如其來的福利圖瞬間引爆網民討論區，不少粉絲都對陳欣妍妹妹的亮麗外型感到驚訝，大讚陳家基因強大。
陳欣妍惹妹妹不滿秒速刪圖
正當網民瘋狂讚好及分享該張性感照時，照片卻在發布後極短時間內被陳欣妍火速刪除，消失得無影無蹤。由於事出突然，引發外界諸多揣測。有網民估計，可能是照片的尺度問題，或是網民的反應過於熱烈，讓陳欣妍感到壓力。不過，更多人猜測是妹妹Michelle本人不滿照片被公開而提出抗議，陳欣妍為安撫妹妹才不得不忍痛刪相。雖然照片已下架，但早已被手快的網民截圖備份，並在網絡上繼續流傳，令事件的討論度不減反增。
陳欣妍憑《美女郊遊遊》三點式行山爆紅
陳欣妍近年備受注目，其演藝事業的轉捩點可追溯至ViuTV真人騷《美女郊遊遊》。當年她在節目中多次以三點式泳裝挑戰行山，健美性感的身材使其人氣直線飆升，成功入屋。自此之後，陳欣妍亦不時在社交平台分享性感靚相，大方展示努力健身的成果，吸引大批粉絲追蹤。感情方面，她與男友沈震軒拍拖多年，關係穩定，兩人同樣熱愛運動，是圈中公認的健康情侶。這次罕有地公開妹妹的性感一面，足見她們姊妹情深，也難怪會引起如此巨大的迴響。
網民熱議狂cap圖：「好想做佢妹夫！」
雖然照片僅存在了極短時間，但已在網上掀起軒然大波，網民反應極為熱烈。在照片被刪除前，不少網民湧入留言區大讚：「兩姊妹都咁屈機！」、「基因太強大，羨慕死人」、「多謝Shirley無私分享」。在照片消失後，討論焦點則轉為猜測刪相原因，網民紛紛表示：「手快有手慢無，好彩cap咗圖」、「係咪阿妹詐型？」、「咁快del嘅？求原圖！」。更有不少男網民開玩笑稱：「睇完相，我宣布我想做陳欣妍妹夫！」，可見陳欣妍妹妹的魅力已成功俘虜一眾網民的心。