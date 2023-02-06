陳欣妍

陳欣妍泰國預支蜜月被指再進化撞樣一位女星 中門大開疑失守

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憑ViuTV節目《美女郊遊遊》彈起的的陳欣妍（Shirley），曾被網民翻出19歲舊照，指她的五官和身形都有進化，近日她和男友沈震軒都泰國旅遊，分享了不少靚相，又拍片大玩「港女10式」，卻被網民指出個樣同身形似乎再次有所進化！

陳欣妍 呢個係拍《美女郊遊遊》時的陳欣妍，擁有超深眼皮大眼睛，及女士夢寐以求的高挺鼻，再加無死角面形與尖下巴，公式的女神樣。
呢個係拍《美女郊遊遊》時的陳欣妍，擁有超深眼皮大眼睛，及女士夢寐以求的高挺鼻，再加無死角面形與尖下巴，公式的女神樣。（圖片來源：ViuTV《美女郊遊遊》截圖）

29歲陳欣妍 被質疑心口縮水

現年29歲的陳欣妍近日在社交網分享了一段她狂擺「港女10式」甫士的影片，片中她僅著一件Bra Top加背心外套，中門大開大曬34C「八字波」，非常火辣。

陳欣妍 陳欣妍在影貼紙相前練習港女10式。
陳欣妍在影貼紙相前練習港女10式。（圖片來源：[email protected]
陳欣妍 泰國天氣熱，陳欣妍僅著一件Bra Top加背心外套，中門大開。
泰國天氣熱，陳欣妍僅著一件Bra Top加背心外套，中門大開。（圖片來源：[email protected]

被指撞樣傅明憲

但有網民就指出她的外貌和身形似乎都與以往有所不同，有網友指她蘋果肌再進化，撞樣全盛時期的傅明憲，有網友就狠批她「黑咗咁多」、「變到成個賓賓咁」、「心口縮晒水？」、「無波」等。

陳欣妍 有網友指陳欣妍蘋果肌再進化，撞樣全盛時期的傅明憲。
有網友指陳欣妍蘋果肌再進化，撞樣全盛時期的傅明憲。（圖片來源：[email protected]
陳欣妍 傅明憲年輕時雙眼大大精靈可愛，好有觀眾緣。
傅明憲年輕時雙眼大大精靈可愛，好有觀眾緣。（圖片來源：新傳媒照片庫）

中門大開疑失守

有網民更留意到她在片中打側身時成個波「現晒形」，疑似失守走光，不過亦有不少網民話睇到流晒鼻血，更大讚她：「真係好索」、「攞命！沈生真幸福」、「wow，打開件粉紅色背心，是怎樣的？」、「咁著太癲」等等。

陳欣妍 有網友指陳欣妍打側身似疑似失守，成個波「現晒形」。
有網友指陳欣妍打側身似疑似失守，成個波「現晒形」。（圖片來源：[email protected]
陳欣妍 但亦有網友話外套裡面有Bra遮住，冇可能走光。
但亦有網友話外套裡面有Bra遮住，冇可能走光。（圖片來源：[email protected]

獲沈震軒暗示好事近

今次陳欣妍同沈震軒孖住去旅行，被指是預支蜜月，事關兩人拍拖已有5年，早前沈震軒更漏口風表示想成家立室，似乎暗示好事近。即將升呢做人妻的陳欣妍，在IG更密密放閃，又狂騷比堅尼相，毫不介意大派福利益網友。

陳欣妍 網民指陳欣妍同沈震軒去旅行著成咁：「係咪想chur死沈生？」
網民指陳欣妍同沈震軒去旅行著成咁：「係咪想chur死沈生？」（圖片來源：[email protected]
陳欣妍 網民又大嗌羨慕，封沈震軒為「幸福的X周」，認為他應該落唔到床。
網民又大嗌羨慕，封沈震軒為「幸福的X周」，認為他應該落唔到床。（圖片來源：[email protected]
陳欣妍 兩人同遊動物園放閃。
兩人同遊動物園放閃。（圖片來源：[email protected]
陳欣妍 陳欣妍鞪著上比堅尼Top同外藉遊客合照。
陳欣妍鞪著上比堅尼Top同外藉遊客合照。（圖片來源：[email protected]

陳欣妍五官身形大進化

多年前，19歲的陳欣妍與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的大鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。

陳欣妍 沈震軒 （圖片來源：東方新地照片庫
當年19歲的陳欣妍以真名陳曼姿參加比賽，仍在求學階段的她已經有表演慾，經常發明星夢。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳欣妍 呢張係陳欣妍嘅高清近照，同以前判若兩人。
呢張係陳欣妍嘅高清近照，同以前判若兩人。（圖片來源：[email protected]
陳欣妍 日前陳欣妍更為新工作展示變鬈髮造型。
日前陳欣妍更為新工作展示變鬈髮造型。（圖片來源：[email protected]

陳欣妍遺傳甲狀腺病

身材出眾的陳欣妍接受訪問時表示自己經歷過重磅的日子，當時體重曾高達62kg，因為她天生非常為食，入行前亦唔貪靚，覺得自己開心就夠，後來發現甲狀腺有問題，是家族遺傳，其母亦有甲狀腺病，陳欣妍突然暴瘦20kg，面頰都瘦到凹晒，她自覺好恐怖！

陳欣妍 陳欣妍出道作品是2017年的電影《我們的6E班》，之後拍過多部微電影。
陳欣妍出道作品是2017年的電影《我們的6E班》，之後拍過多部微電影。（圖片來源：新傳媒照片庫）

暴瘦後豬膽鼻亦消失

人怕出名豬怕肥，略有知名度的陳欣妍早前被翻舊史，有指她10年前以真名陳曼姿，參加了一個商場代言人比賽，19歲的她與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的闊大豬膽鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。

陳欣妍 2013年，陳欣妍參加銅鑼灣地帶舉行的代言人比賽，個鼻翼闊到阿媽都唔認得，現時五官都進化晒，她賴當年甲狀腺出了問題搞到暴瘦，但解釋唔到點解樣都變埋。
2013年，陳欣妍參加銅鑼灣地帶舉行的代言人比賽，個鼻翼闊到阿媽都唔認得，現時五官都進化晒，她賴當年甲狀腺出了問題搞到暴瘦，但解釋唔到點解樣都變埋。
有運行果然樣都唔同晒，陳欣妍谷胸出席電影活動，紅粉緋緋的她側面輪廓勁深，鼻高下巴尖，與其事業線同樣搶fo。
有運行果然樣都唔同晒，陳欣妍谷胸出席電影活動時，紅粉緋緋的她側面輪廓勁深，鼻高下巴尖，與其事業線同樣搶fo。（圖片來源：新傳媒照片庫）

進化成魔鬼天使混合體

陳欣妍的社交網一張早年舊相都沒有，不過百密一疏，當年參加比賽的舊照依然在該商場的fb網頁內，無花無假，可幸是當年仍未遇上沈震軒，讓她做足準備入行，進化成魔鬼天使混合體，最緊要男友覺得嗒得杯落，觀眾又覺得受落。

陳欣妍 拍《美女郊遊遊》時的陳欣妍左），當時她與沈殷怡一齊為ViuTV主持行山節目《美女郊遊遊 》，兩女英文名同叫Shirley，故以「 Double S」組合打響名堂。
拍《美女郊遊遊》時的陳欣妍（左），當時她與沈殷怡一齊為ViuTV主持行山節目《美女郊遊遊 》，兩女英文名同叫Shirley，故以「 Double S」組合打響名堂。（圖片來源：ViuTV《美女郊遊遊》截圖）
陳欣妍 沈震軒 結婚 豪宅 plt6 陳欣妍 被收起的清涼照其中之一！
陳欣妍將正式封盤，被沈震軒私有化。（圖片來源：[email protected]
陳欣妍 沈震軒即將開設自家健身室，更叫定陳欣妍做老闆娘！
沈震軒即將開設自家健身室，更叫定陳欣妍做老闆娘！（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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情人節有什麼好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ViuTV《美女郊遊遊》截圖、新傳媒照片庫

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