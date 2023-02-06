陳欣妍泰國預支蜜月被指再進化撞樣一位女星 中門大開疑失守
29歲陳欣妍 被質疑心口縮水
現年29歲的陳欣妍近日在社交網分享了一段她狂擺「港女10式」甫士的影片，片中她僅著一件Bra Top加背心外套，中門大開大曬34C「八字波」，非常火辣。
被指撞樣傅明憲
但有網民就指出她的外貌和身形似乎都與以往有所不同，有網友指她蘋果肌再進化，撞樣全盛時期的傅明憲，有網友就狠批她「黑咗咁多」、「變到成個賓賓咁」、「心口縮晒水？」、「無波」等。
中門大開疑失守
有網民更留意到她在片中打側身時成個波「現晒形」，疑似失守走光，不過亦有不少網民話睇到流晒鼻血，更大讚她：「真係好索」、「攞命！沈生真幸福」、「wow，打開件粉紅色背心，是怎樣的？」、「咁著太癲」等等。
獲沈震軒暗示好事近
今次陳欣妍同沈震軒孖住去旅行，被指是預支蜜月，事關兩人拍拖已有5年，早前沈震軒更漏口風表示想成家立室，似乎暗示好事近。即將升呢做人妻的陳欣妍，在IG更密密放閃，又狂騷比堅尼相，毫不介意大派福利益網友。
陳欣妍五官身形大進化
多年前，19歲的陳欣妍與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的大鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。
陳欣妍遺傳甲狀腺病
身材出眾的陳欣妍接受訪問時表示自己經歷過重磅的日子，當時體重曾高達62kg，因為她天生非常為食，入行前亦唔貪靚，覺得自己開心就夠，後來發現甲狀腺有問題，是家族遺傳，其母亦有甲狀腺病，陳欣妍突然暴瘦20kg，面頰都瘦到凹晒，她自覺好恐怖！
暴瘦後豬膽鼻亦消失
人怕出名豬怕肥，略有知名度的陳欣妍早前被翻舊史，有指她10年前以真名陳曼姿，參加了一個商場代言人比賽，19歲的她與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的闊大豬膽鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。
進化成魔鬼天使混合體
陳欣妍的社交網一張早年舊相都沒有，不過百密一疏，當年參加比賽的舊照依然在該商場的fb網頁內，無花無假，可幸是當年仍未遇上沈震軒，讓她做足準備入行，進化成魔鬼天使混合體，最緊要男友覺得嗒得杯落，觀眾又覺得受落。
常見問題
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