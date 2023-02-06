陳欣妍泰國預支蜜月被指再進化撞樣一位女星 中門大開疑失守

憑ViuTV節目《美女郊遊遊》彈起的的陳欣妍（Shirley），曾被網民翻出19歲舊照，指她的五官和身形都有進化，近日她和男友沈震軒都泰國旅遊，分享了不少靚相，又拍片大玩「港女10式」，卻被網民指出個樣同身形似乎再次有所進化！