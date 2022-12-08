陳欣妍樣貌身形大進化 仲話唔鍾意處男！沈震軒直認係男人都鍾意「妹豬」
陳欣妍堅拒姊弟戀
繼早前首度合作拍攝「情侶Q&A」的YouTube影片後，陳欣妍與男友沈震軒昨晚（7日）再上新片，今次則以「情侶年齡差」為題，分享二人對於情侶間的年齡差別、「姊弟戀」等的看法。
現年29歲的陳欣妍直指不能接受「姊弟戀」，自爆人生中只試過初戀男友比自己年輕兩歲，當時她中六、對方中四，但體驗過後已經堅決指「唔得」，又認為即使是同年紀的男生，思想還是比較遲熟，所以自己偏好年紀比自己大的對象，例如現任男友沈震軒就足足大她10年。
沈震軒爆女友唔鍾意處男！
而沈震軒則完全唔buy女友看法，覺得只是她從未遇到過年齡較細但思想成熟的男生。陳欣妍覺得男生年齡較小未必想追求安定：「我就好buy嘅，覺得男仔要拍多啲拖、睇過呢個世界，跟住去到某個timing你先會想安定。」
沈震軒搶答：「即係佢唔鍾意處男嘅。」本來講唔停的陳欣妍一臉尷尬，完全靜默間接承認事實，她續謂：「我嘅意思係，覺得對方未有足夠嘅人生閱歷同經驗。」
同好姊妹傾男伴想「收割」定「培育」
陳欣妍講起與好姊妹之間會就著「收割」定「培育」作討論：「我哋女仔之間會討論，想閱覽風光無數嘅人最終被你收割，人哋去幫你去教佢、供佢上大學，然後你搵咗個碩士返嚟，定係你一級一級咁供人上大學？」
大20年、細15年都接受
沈震軒重提與劉美君合作的ViuTV劇集《好人好姐》，與比他年長20年的對方飾演情侶，他覺得只要想法契合完全無問題。沈震軒又回答女友問題，指如果女方比他年輕15年更加無問題：「我想講所有男人，搵一個細過你嘅女仔，我覺得無邊個男人係唔OK嘅。」
與女朋友親解外貌進化之謎
沈震軒曾被網民質疑外貌進化，指他輪廓比起出道前更加深邃，隻眼皮深臥蠶大，鼻樑亦變得又高又窄，質疑他曾「執樣」。沈震軒對此回應︰「我其實天生係雙眼皮，不過係內雙眼皮所以唔明顯，依家都係多用膠紙加深效果。」他又提到自己的面形改變只是因為改變習慣︰「以前拍劇時成日食宵夜，食飽就瞓，所以面容腫脹。不過依家臨瞓前兩個鐘戒油戒水戒鹹，將從小嘅習慣改變咗。」
陳欣妍五官身形大進化
其實陳欣妍同樣被指變樣，多年前，19歲的她與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的大鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。
陳欣妍遺傳甲狀腺病
身材出眾的陳欣妍接受訪問時表示自己經歷過重磅的日子，當時體重曾高達62kg，因為她天生非常為食，入行前亦唔貪靚，覺得自己開心就夠，後來發現甲狀腺有問題，是家族遺傳，其母亦有甲狀腺病，陳欣妍突然暴瘦20kg，面頰都瘦到凹晒，她自覺好恐怖！
暴瘦後豬膽鼻亦消失
人怕出名豬怕肥，略有知名度的陳欣妍早前被翻舊史，有指她八年前以真名陳曼姿，參加了一個商場代言人比賽，19歲的她與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的闊大豬膽鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。陳欣妍的社交網一張早年舊相都沒有，不過百密一疏，當年參加比賽的舊照依然在該商場的fb網頁內，無花無假，可幸是當年仍未遇上沈震軒，讓她做足準備入行，進化成魔鬼天使混合體，最緊要男友覺得嗒得杯落，觀眾又覺得受落。
沈震軒為追夢瞓劏房
明年40歲，2006年隻身由加拿大魁北克回流香港參加英皇新秀，07年再由藝員訓練班捱起的沈震軒，近日於台慶劇《超能使者》演威仔一角備受讚賞。北上發展兩年多，今年獲楊受成賞識轉投英皇的沈震軒接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。
節目中，Sammy憶述多年來為了追夢，捱過茄哩啡月入六千瞓劏房的日子，今年再泊到好碼頭甚至有機會再做音樂，他坦承相戀五年的女友陳欣妍影響他很大。Sammy說：「我這份人很急性子，她卻很慢，我們最夾是一凹一凸，最初我認為她慢得來是很蠢，但慢慢發覺，她的蠢其實比我更聰明。因為自以為聰明就容易鑽牛角尖，我們互補不足，她令我放鬆、冷靜了很多。
曾被封「蘭桂坊USB」
因為主演過《喜愛夜蒲2》，角色有花名「蘭桂坊USB」，加上入行後緋聞不少，沈震軒亦曾被雜誌冠以「娛樂圈USB」封號，被問及緋聞名單，他真認「有真有假」，至於有否跟過圈中人拍拖，Sammy說：「JJ吧(賈曉晨)，這個大家都知啦！其實我們做演員，真的易投入(感情)，因為我們的職業是專業地玩弄感情，但要識得抽離。」
拍拖5年認有代溝
五年前，沈震軒因拍微電影與女神級的陳欣妍擦出愛火花，節目中，Sammy坦承這關係是他成長以來最長的一段，「真的是最長，我自己都估不到，因為我之前的女仔，年紀都比我大，是估不到可以跟一個細我那麼多的人交往這麼久。事關真的會有generation gap(代溝)，譬如我聽學友的歌，她很多都不認識，真的會有gap，但原來你以為不work，但換個角度看，這才是你需要的東西。」
講陳欣妍吸引之處
對於最初在片場相遇被陳欣妍吸引，Sammy說：「真的是感覺，首先我鍾意成日笑的女仔，她一笑就會變了腰果眼：還有她的那份真，我們一開始已經可以公開手拖手行街，跟之前的關係很不同，其實我很喜歡這感覺，不再需要顧形像做返自己，我跟她一齊勁舒服，一齊踢著拖鞋就出街吃飯。」
視對方為終身伴侶
北上發展兩年多後回港，沈震軒指兩口子捱過分隔兩地考驗，早認定陳欣妍是他的終身伴侶，「認定了！認定了！」至於有否計劃結婚生下一代，他只肯說：「不遠啦！不遠啦！爹地媽咪都見過她，事關之前他們都返過來香港，也有一起出去玩或者去迪士尼，都OK的！雙方家人都相處得很好！大家男人最明白，男人最怕麻煩，最緊要簡單，大家都舒服及開心。」
沈震軒與陳欣妍拍YouTube片耍花槍。
常見問題
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