陳欣妍樣貌身形大進化 仲話唔鍾意處男！沈震軒直認係男人都鍾意「妹豬」

陳欣妍（Shirley）與沈震軒（Sammy）拍拖5年，已經去到同居兼準備結婚的階段。近日二人以「情侶年齡差」為題拍攝YouTube節目，相差10歲的他們對於「姊弟戀」各有看法，陳欣妍被男友爆「唔鍾意處男」，沈震軒則直指係男人都鍾情「妹豬」。