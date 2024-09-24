陳欣茵疑拍前J2《3日2夜》監製新作 被狗胸襲扭腰典地叫救命畫面瘋傳

HOY TV旅遊節目《快閃·泰日韓》有指是前J2《3日2夜》監製張志明過檔後的新作，並搵來前J2女神陳欣茵（Yanyan）飛到泰國拍攝，早前一條出水芙蓉福利片已睇到網友嘩嘩聲，日前她再分享了一段被狗狗撲倒的影片，再次引起網友瘋傳！

