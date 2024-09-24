陳欣茵疑拍前J2《3日2夜》監製新作 被狗胸襲扭腰典地叫救命畫面瘋傳
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HOY TV旅遊節目《快閃·泰日韓》有指是前J2《3日2夜》監製張志明過檔後的新作，並搵來前J2女神陳欣茵（Yanyan）飛到泰國拍攝，早前一條出水芙蓉福利片已睇到網友嘩嘩聲，日前她再分享了一段被狗狗撲倒的影片，再次引起網友瘋傳！
《快閃·泰日韓》陳欣茵：做好被撲倒嘅心理準備
片中陳欣茵身處一間狗Cafe中，單手高舉著狗零食，要求哥基們做一些動作，卻引到三隻哥基一同撲向她，其中一隻哥基更踩上陳欣茵心口借力，令她向後倒地，並瞓在地上度典來典去！陳欣茵又上載了與哥基們的合照，並寫道：
完全係浸淫式嘅哥基治癒天堂
依到總共有23隻哥基
成間舖都係小短腿+肥patpat行嚟行去
仲要隻隻都勁精靈仲要23種性格 得意到暈
溫馨提示： 做好被撲倒嘅心理準備！
網民爭住做哥基想撲埋一份
陳欣茵自去年離巢TVB後轉做KOL，人氣有升冇跌，節目播出後，她被狗狗胸襲，並且扭腰典地叫救命的畫面隨即瘋傳，不少網民都表示想做那隻哥基犬：「我都想撲」、「O……MG 幸福的感覺」、「同我放開嗰個女仔」等。
CORGI IN THE GARDEN
地址：338/1 Kallapaphruek Road nn. 1001 Bang Wa, Phasicharoen Bangkok, 10160 Thailand
營業時間：TUE-SUN 11.00-18.00 (Close on MON)
* Cafe 最低消費 350Baht 包一杯野飲
有片睇：
陳欣茵水芙蓉福利愈近愈震撼！
陳欣茵早前為節目宣傳時相當有誠意，一套白色比堅尼，中間有個大蝴蝶結，擺出一個上水畫面，逼爆上圍浮現眼前，女神慢慢步向鏡頭，愈近愈震撼！她表示：「今晚開始連續一至五 9pm 77台 開電視️‼#快閃泰日韓有我#陳欣茵主持同大家快閃泰國考艾+曼谷♥️請支持。」圈中好友馮盈盈、Ben Sir、李芷晴都留言大讚！
陳欣茵大騷事業線網友：個畫面好震撼
陳欣茵去到泰國小歐洲之稱嘅考艾，介紹歐式城堡酒店游泳池，大派清涼福利，開電視️小編亦非常識做，在社交平台晒出多張女神泳照，大騷事業線，夠晒有睇頭！網友表示：「個畫面好震撼」「唔得咁犯規」「嘩一定唔可以錯過」「唔睇企業強人」
撰文：東方新地圖片來源：IG@yanyaascyy、YouTube@好好制作、YouTube@HOY 免費電視77台及78台、IG@HOYTV