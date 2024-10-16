陳欣茵日本拍片呻遇襲險毁容 公開傷勢兼叫網民唔好做1件事！
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28歲前TVBJ2咪神陳欣茵全年宣布離巢後，並轉型做KOL，現時主要活躍於社交平台，人氣有增無減。陳欣茵最近就飛去日本旅遊，向來密密更新社交平台嘅佢，日前就突然上載新片表示自己遇襲險毁容，仲在片中晒出自己嘅傷勢，引來唔少網民超擔心留言……
陳欣茵日本遇襲險毁容
陳欣茵日前分享一段於日本鎌倉時拍攝嘅短片，不過影片開首就已經驚嚇表示自己毁容，仲大爆係被鷹抓傷，兼連環晒出臉頰上嘅傷勢照。陳欣茵嘅經歷更令唔少網民擔心留言：「你小心啊，要靠個樣揾食㗎」、「希望順利埋口不留痕」、「無妄之災，陰公豬」、「原來比加藤先生抓傷，鐮倉嘅鷹真係唔可以睇小」。
陳欣茵連環提觀眾唔好做1件事
陳欣茵隨後亦分享自己被鷹抓傷嘅原因：「我坐喺鎌倉海邊嘅沙灘到，嘆住海風望住日落，食住塊米餅。跟住無啦啦，一個瞬間，有隻鷹飛埋嚟一嘢搶走我口入面咬緊嘅嗰塊米餅，仲要向後踢咗我一腳」苦呻因在海邊食米餅遭鷹搶走兼抓傷臉頰個過程。陳欣茵仲喺片中提醒觀眾時唔好做呢件事：「下次去鎌倉千祈唔好咁口痕食嘢啊」令唔少網民直言又慘又搞笑！
撰文：東方新地圖片來源：ig@yanyaascyy