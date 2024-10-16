陳欣茵日本拍片呻遇襲險毁容 公開傷勢兼叫網民唔好做1件事！

28歲前TVBJ2咪神陳欣茵全年宣布離巢後，並轉型做KOL，現時主要活躍於社交平台，人氣有增無減。陳欣茵最近就飛去日本旅遊，向來密密更新社交平台嘅佢，日前就突然上載新片表示自己遇襲險毁容，仲在片中晒出自己嘅傷勢，引來唔少網民超擔心留言……

