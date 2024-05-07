28歲陳欣茵孖3索女大玩泳裝放題 齊齊谷到盡上陣鬥搶fo

28歲陳欣茵自去年離巢TVB後搞作多多，除咗專注發展KOL事業外，亦不時會於電視節目以及活動中亮相。早前陳欣茵就孖住3位好姐妹齊齊飛去台灣，仲連環大派極吸睛福利相，大家齊齊谷到盡出鏡可以話係視覺效果十足，搶fo程度爆燈……

