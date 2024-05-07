28歲陳欣茵孖3索女大玩泳裝放題 齊齊谷到盡上陣鬥搶fo
陳欣茵帶頭玩三點式放題
陳欣茵日前在社交平台分享多張泳裝相，仲帶住3位好姐妹齊齊大玩三點式放題！陳欣茵以中門大開的造型示人，狂晒超立體上圍，努力艷壓其他3位好姐妹，更獲網民激讚：「靚女著咩都咁驚艷」「正到嘩一聲啊」「『乳勢』極大」「四個美女都咁索，揀唔落手喎」「呢個震撼程度好難形容」
欣賞埋其他3位靚爆泳裝！
27歲陳欣茵過檔後人氣即急升 出街被認出竟然開心到做埋呢件事
現年27歲的前J2女神陳欣茵（Yanyan），在9月宣布離巢TVB後轉型做KOL，專心經營自己的社交以及網絡平台。離巢後的陳欣茵明顯曝光率大增，仲火速過檔HOY TV拍攝飲食節目《馬田煮場》，人氣急升。日前陳欣茵就在社交平台分享自己過檔後的趣事，被觀眾認出的她仲開心到做埋呢件事……
陳欣茵過檔後人氣火速急升 IG出post多謝觀眾
陳欣茵效力TVB的5年間主要在J2主持節目，即使有劇拍也不是擔正做主角，因此人氣一直都「半天吊」。陳欣茵離巢後雙管齊下，除了活躍於YouTube外，亦過檔HOY TV拍攝節目，曝光率大增令她人氣急升，甚至現時出街都會被觀眾認出。早前陳欣茵就特意在社交平台發文表示：「近排覺得最開心嘅事，嗰日出街食飯，有觀眾認得我」，更稱：「佢話我做主持真係好搞笑」、「真係開心過讚我靚好多好多倍」。可見陳欣茵離巢後的人氣不斷攀升，甚至比起在TVB時更多人識。
「近排覺得最開心嘅事
嗰日出街食飯 有觀眾認得我
走過嚟話我真人靚好多 食個飯都咁靚 （暗爽
重 點 係
佢話我做主持真係好搞笑
仲要問我個friend覺唔覺
其實 真係開心過讚我靚好多好多倍
多謝您」
陳欣茵HOV TV擔正做節目主持
陳欣茵在TVB時雖然為不少節目做主持，但係絕大部分都係同一大班人一齊主持，出鏡同埋講嘢的機會難免會被分薄，亦係陳欣茵人氣一直「半天吊」的原因。陳欣茵過檔HOY TV之後曾參與節目《我要做車手》的拍攝，之後又與超人氣YouTuber馬田一同為節目《馬田煮場》擔任主持，過檔後終於迎來第一個擔正做主持的節目。
27歲新晉咪神陳欣茵回復自由身！入TVB五年網民祝福：把握青春
現年27歲的陳欣茵（Yanyan）有TVB新一代咪神的稱號，近日她密密在社交網豪派福利，原來係因為已同TVB完約，回復「自由身」！日前她就發長文抒發同TVB結束5年賓主關係的感受，獲得不少圈中好友和網民送上祝福。