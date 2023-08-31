陳欣茵

27歲陳欣茵游水不忘打卡大曬濕身比堅尼照 網民勁讚姿勢滿分

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現年27歲的TVB「J2ers」陳欣茵（Yanyan）相貌甜美又性感，經常在社交網大派福利，加上她在《#後生仔傾吓偈》中的傻大姐性格，一向深得網民歡心，日前她忽然在分享了一輯比堅尼照，即獲網民瘋狂畀Like！

陳欣茵經常在社交網大派福利。
陳欣茵經常在社交網大派福利。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 運動Look一樣咁Fit。
運動Look一樣咁Fit。（圖片來源：IG@yanyaascyy）

陳欣茵：我發誓真係去游水

陳欣茵近日發放了一輯性感比堅尼照，相中她跪坐在泳池邊的藤椅上，舉高雙手狀似正在紮起一頭濕透的秀髮，影完正面仲影埋背面，而她的玉背上還滴著不少水珠，可見剛游完水即急忙打卡，在配文中她寫道：「我發誓真係去游水，影相5分鐘啫。」似乎擔心網民唔相信，之後她在IG Story中又再度強調：「我真係去游水，順個便影兩張相！」

陳欣茵著比堅尼大騷S曲線和34D豐滿上圍，睇到網民噴晒血。
陳欣茵著比堅尼大騷S曲線和34D豐滿上圍，睇到網民噴晒血。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 有前又有後，滴住水都要影埋背面，好有誠意！
有前又有後，滴住水都要影埋背面，好有誠意！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
好友孔德賢在陳欣茵的帖文下寫了一串代表「無言」的省略號，連「熊仔頭」頻道的近南哥Louis亦被引出來說：「謝謝樓主無私分享！」
好友孔德賢在陳欣茵的帖文下寫了一串代表「無言」的省略號，連「熊仔頭」頻道的近南哥Louis亦被引出來說：「謝謝樓主無私分享！」（圖片來源：IG@yanyaascyy）
孔德賢是陳欣茵的大學同學，加入TVB後，兩人又曾一齊主持《#後生仔傾吓偈》。
孔德賢是陳欣茵的大學同學，加入TVB後，兩人又曾一齊主持《#後生仔傾吓偈》。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 近南哥是「熊仔頭」的幕前成員之一，而陳欣茵加入TVB前，亦曾拍過「熊仔頭」的影片。
近南哥是「熊仔頭」的幕前成員之一，而陳欣茵加入TVB前，亦曾拍過「熊仔頭」的影片。（圖片來源：IG@fhproductionhk）

網民：一睇就知唔止影咗5分鐘

相片引來數千網民瘋狂畀Like，並紛紛留言大讚她：「姿勢滿分」、「太犯規了」、「越嚟越索，應該拍多啲片先啱」、「太誘惑了吧，其他人會被你影響游唔到水㗎」、「兩幅相好正影得perfect，繼續post多d派福利」、「見《破毒强人》你飾演清纯護士，但原來你咁sexy」等等，但亦有網民搞笑質疑：「一睇就知唔止影咗5分鐘啦！」引來陳欣茵回覆：「點解唔信我！」

陳欣茵 陳欣茵強調自己真係去游水，打卡只係順便！
陳欣茵強調自己真係去游水，打卡只係順便！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 有網民話陳欣茵影相姿勢奇特，不過陳欣茵平日做開瑜伽Keep Fit，相信咩姿勢都難佢唔到！
有網民話陳欣茵影相姿勢奇特，不過陳欣茵平日做開瑜伽Keep Fit，相信咩姿勢都難佢唔到！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵
（圖片來源：IG@yanyaascyy）

性感靚相原來出自男友視角

今年3月陳欣茵公開同圈外男友的戀情，之後更分享了兩人拍拖遊泰國的影片，令不少粉絲心碎，今次陳欣茵大曬性感照，有網民就問她：「俾人睇，男朋友會唔會詐型㗎？」陳欣茵竟乘機放閃話：「唔會，佢影的。」直指相片出自男友手筆，相當Sweet！

陳欣茵
（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 陳欣茵公開戀情時，有不少粉絲都留言表示傷心，更狠道割席要「離開你了」，但陳欣茵照樣與男友頻頻放閃，早前更將恩愛升級，與男友蜜遊泰國。
陳欣茵公開戀情時，有不少粉絲都留言表示傷心，更狠道割席要「離開你了」，但陳欣茵照樣與男友頻頻放閃，早前更將恩愛升級，與男友蜜遊泰國。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 陳欣茵話男友係圈外人，所以佢每次拍片影相都遮住對方樣貌，好保護男友。
陳欣茵話男友係圈外人，所以佢每次拍片影相都遮住對方樣貌，好保護男友。（圖片來源：IG@yanyaascyy）

噴血水著look去睇騷 因1事被影響心情

早前陳欣茵與一眾好友參加沙灘騷音樂會，並把握機大騷火辣身材，不過竟唔小心被人偷拍，令她唔多高興，她寫道：「其實今日好大方同大家影相的，不過唔知係咪有啲人就係咁鍾意偷拍，想話聲你知，你真係好無品好無禮貌，仲要發現扮無嘢嗰下真心…」她更表示：「下次要影就光明正大問我啦，多謝合作。」

陳欣茵 水著 她更表示：「下次要影就光明正大問我啦，多謝合作。」
陳欣茵表示：「下次要影就光明正大問我啦，多謝合作。」（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 水著 欣茵黑色單肩比堅尼top嘅造型好吸引！
欣茵黑色單肩比堅尼top嘅造型好吸引！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 水著 仲有白色吊帶裙look
仲有白色吊帶裙look（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 胡瀞詩 第二日陳茵欣就大解放，著超性感比堅尼上陣，視覺效果非常震憾！
早前去潑水音樂節，陳茵欣亦曾大解放，著超性感比堅尼上陣，視覺效果非常震憾！（圖片來源：IG@yanyaascyy）

理大「內衣設計」畢業生IG大派福利

陳欣茵未選過港姐、未讀過藝訓班，但曾登上「Yes校花校草」，早年於理工大學修讀應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計），畢業前曾於 2017年參與拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片而為人認識，及後至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，雖然入行資歷尚淺，但勝在樣靚身材好又夠大方！近年更加開始進駐劇組，在《愛回家之開心速遞》以及《痞子殿下》等劇集均有亮眼演出，多方面發展！

陳欣茵 《痞子殿下》中的演出。
陳欣茵曾在《痞子殿下》中演出。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 《痞子殿下》中的演出。
《痞子殿下》中的演出。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 《鋪鋪Poker》中成為亮點之一，經常提出大膽言論。
《鋪鋪Poker》中成為亮點之一，經常提出大膽言論。（圖片來源：IG@yanyaascyy）

陳欣茵與「熊仔頭」拍過拖？

早前有消息指，陳欣茵的男友是前空少陳國麟（Doniven），對方更曾在留言區默認自己是陳欣茵的神秘男友。陳國麟議曾自爆與日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍過拖，不過陳欣茵在回覆傳媒時表否認男友是陳國麟，只謂男友是圈外人，有關於對方的職業、樣貌和拍拖時間，陳欣茵則以保護對方為由而不願透露。

而早在幾年前就有有不少理大生爆料，指外表清純的陳欣茵原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來曾經是人氣YouTuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯。

陳欣茵 水著 陳欣茵 熊仔頭是香港人氣Youtuber，不過早前因為情緒為由而暫時退下火線，頻道由「藍仔頭」繼續擔綱。
熊仔頭是香港人氣Youtuber，不過早前因為情緒為由而暫時退下火線，頻道由「藍仔頭」繼續擔綱。（圖片來源：YouTube@fhproductionhk）
陳欣茵 水著 陳欣茵 一邊是熊仔頭IG，一邊是欣茵，似乎二人在玩煮飯仔
一邊是熊仔頭IG，一邊是欣茵，似乎二人在玩煮飯仔（圖片來源：雙方的IG）

睇埋陳欣茵靚相：

陳欣茵 未有最新泰國泳照，睇住舊相止位咳先！
陳欣茵不時在IG大派福利。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
25歲陳欣茵大晒一件頭火紅色泳衣，向全世界表明自己事業心好重﹗
事業心好重！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵
（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵
（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵
（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵
（圖片來源：IG@yanyaascyy）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

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撰文：東方新地圖片來源：IG@yanyaascyy、IG@fhproductionhk

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