27歲陳欣茵游水不忘打卡大曬濕身比堅尼照 網民勁讚姿勢滿分

現年27歲的TVB「J2ers」陳欣茵（Yanyan）相貌甜美又性感，經常在社交網大派福利，加上她在《#後生仔傾吓偈》中的傻大姐性格，一向深得網民歡心，日前她忽然在分享了一輯比堅尼照，即獲網民瘋狂畀Like！