27歲陳欣茵游水不忘打卡大曬濕身比堅尼照 網民勁讚姿勢滿分
陳欣茵：我發誓真係去游水
陳欣茵近日發放了一輯性感比堅尼照，相中她跪坐在泳池邊的藤椅上，舉高雙手狀似正在紮起一頭濕透的秀髮，影完正面仲影埋背面，而她的玉背上還滴著不少水珠，可見剛游完水即急忙打卡，在配文中她寫道：「我發誓真係去游水，影相5分鐘啫。」似乎擔心網民唔相信，之後她在IG Story中又再度強調：「我真係去游水，順個便影兩張相！」
網民：一睇就知唔止影咗5分鐘
相片引來數千網民瘋狂畀Like，並紛紛留言大讚她：「姿勢滿分」、「太犯規了」、「越嚟越索，應該拍多啲片先啱」、「太誘惑了吧，其他人會被你影響游唔到水㗎」、「兩幅相好正影得perfect，繼續post多d派福利」、「見《破毒强人》你飾演清纯護士，但原來你咁sexy」等等，但亦有網民搞笑質疑：「一睇就知唔止影咗5分鐘啦！」引來陳欣茵回覆：「點解唔信我！」
性感靚相原來出自男友視角
今年3月陳欣茵公開同圈外男友的戀情，之後更分享了兩人拍拖遊泰國的影片，令不少粉絲心碎，今次陳欣茵大曬性感照，有網民就問她：「俾人睇，男朋友會唔會詐型㗎？」陳欣茵竟乘機放閃話：「唔會，佢影的。」直指相片出自男友手筆，相當Sweet！
噴血水著look去睇騷 因1事被影響心情
早前陳欣茵與一眾好友參加沙灘騷音樂會，並把握機大騷火辣身材，不過竟唔小心被人偷拍，令她唔多高興，她寫道：「其實今日好大方同大家影相的，不過唔知係咪有啲人就係咁鍾意偷拍，想話聲你知，你真係好無品好無禮貌，仲要發現扮無嘢嗰下真心…」她更表示：「下次要影就光明正大問我啦，多謝合作。」
理大「內衣設計」畢業生IG大派福利
陳欣茵未選過港姐、未讀過藝訓班，但曾登上「Yes校花校草」，早年於理工大學修讀應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計），畢業前曾於 2017年參與拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片而為人認識，及後至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，雖然入行資歷尚淺，但勝在樣靚身材好又夠大方！近年更加開始進駐劇組，在《愛回家之開心速遞》以及《痞子殿下》等劇集均有亮眼演出，多方面發展！
陳欣茵與「熊仔頭」拍過拖？
早前有消息指，陳欣茵的男友是前空少陳國麟（Doniven），對方更曾在留言區默認自己是陳欣茵的神秘男友。陳國麟議曾自爆與日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍過拖，不過陳欣茵在回覆傳媒時表否認男友是陳國麟，只謂男友是圈外人，有關於對方的職業、樣貌和拍拖時間，陳欣茵則以保護對方為由而不願透露。
而早在幾年前就有有不少理大生爆料，指外表清純的陳欣茵原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來曾經是人氣YouTuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯。
睇埋陳欣茵靚相：
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