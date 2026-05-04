陳欣茵30歲罕有派福利惹熱議！152cm離奇增高引猜測背後真相曝光

前TVB小花陳欣茵前日正式迎來30歲生日，為了紀念這個重要時刻，她特別在社交平台大派性感福利照。不過這批原本應該讓人流鼻血的唯美寫真，卻意外引發一場爆笑的修圖羅生門。一邊廂她在帖文大派心靈雞湯高呼要接受不完美的自己，另一邊廂卻被發現照片比例極度失真，這種追求自我認同與社交媒體「完美照騙」之間的強烈對比，瞬間激發大批網民瘋狂討論。