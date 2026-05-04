陳欣茵30歲罕有派福利惹熱議！152cm離奇增高引猜測背後真相曝光
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前TVB小花陳欣茵前日正式迎來30歲生日，為了紀念這個重要時刻，她特別在社交平台大派性感福利照。不過這批原本應該讓人流鼻血的唯美寫真，卻意外引發一場爆笑的修圖羅生門。一邊廂她在帖文大派心靈雞湯高呼要接受不完美的自己，另一邊廂卻被發現照片比例極度失真，這種追求自我認同與社交媒體「完美照騙」之間的強烈對比，瞬間激發大批網民瘋狂討論。
152cm陳欣茵離奇極速長高
眾所周知陳欣茵一向走嬌小玲瓏的可愛路線，身高大約只有152cm的她雖然上圍相當出眾，但過去不時被網民搞笑指是短腿一族。豈料在最新發布的生日帖文中，穿上黑色高衩連身衣的她雖然上半身看似保守，但下半身卻大方展露白滑長腿及性感美臀，火辣程度絕對爆燈。最令人震驚的是，相中的她疑似為了展現最完美體態而修圖過度重手，又或者是攝影師採用了極致的低炒神級角度，令原本嬌小的身形離奇地極速發育，雙腿被拉長到猶如國際超模一樣，堪稱史詩級的爆笑照騙。
壽星女陳欣茵深夜感性派雞湯
面對踏入三十歲這個人生重要關口，陳欣茵除了分享性感辣照之外，更在帖文寫下長篇感言大派心靈雞湯。她直言慶幸自己暫時沒有年齡焦慮，但同時亦忍不住反思並寫道：「我到底有冇成為到心目中想成為嘅大人？」她坦言雖然間中會感到十分疲累，但非常感恩至今仍能對生活保持熱誠。她更特別分享今年學到最大的人生課題：「學識放低外界同其他人嘅期待同認同，欣然接受唔完美但一直進步緊嘅自己，欣賞努力閃閃發光嘅自己，只有你先係自己最大嘅後盾！」
網民踢爆完美照騙惹爆笑留言
雖然陳欣茵在帖文中強調要欣然接受不完美的自己，但這批極度完美的性感寫真卻徹底出賣了她對外表依然充滿執著的真實想法。大批眼利的網民看完照片後紛紛錯重點，完全無視了那碗感性的心靈雞湯，反而將焦點集中在她那雙極不科學的逆天長腿上。不少粉絲忍不住在留言區瘋狂吐槽，有人驚嘆表示：「真係以為係有180」，亦有網民毫不留情地直接點出修圖痕跡直呼：「P到呢」。
圖片來源：ig@yanyaascyy、IG@yanyaascyy、HOYTV資料或影片來源：原文刊於新假期