前TVB小花陳欣茵大爆私生活：條仔好大食 網民熱議「電子雞」事件
網民熱議電子雞事件
在社交平台threads上，陳欣茵其實是透露了她飼養的「電子雞」的趣事，並表示這隻「電子雞」食量驚人。「發現條仔好大食，餵飽完佢幾餐冇耐又餓，仲要嗌住我名情緒勒索我。」她的這段描述不僅揭示了電子寵物的飼養趣事，也意外地引起了網民的熱烈討論。原來，這個所謂的「條仔」，並非男朋友，而是一個需要定時餵食的電子遊戲。網民對此反應各異，有的開玩笑地建議Yanyan應該多餵食幾次，以滿足「電子雞」的食量。
網民心邪留言：對住你一定會大食
雖然唔係講男女私生活，不少網民留言：「咁你要餵多佢幾餐喇」、「繼續餵飽佢」、「未睇落去就知係貓或狗」、「完全識得玩流量密碼」、「新流量密碼」、「對住你一定會大食」。
前J2咪神陳欣茵在去年9月離開TVB後，一直傳出她準備步入婚姻，但她卻在之前否認並自稱是「不婚主義者」。最近，她在參加「S2O亞洲潑水音樂節2024」時，大騷傲人身材，卻沒有透露她已經與交往兩年半的男友分手，原來一直強顏歡笑。在昨晚（06/21）在社交平台上載了一段短片宣布分手，並大量崩潰爆喊畫面，不過網民就留言鬧爆「好作狀」！
陳欣茵曾強調自己是「不婚主義者」
陳欣茵去年3月公開了她的戀情，而她與男友經常一起旅遊，也在Instagram上互動。然而，在她去年9月離開TVB時，當被問及是否打算結婚時，她明確表示自己不會在短期內結婚，並強調自己是「不婚主義者」，並不排除未來幾年會有所改變。然而，她昨天在Instagram上發布了一段影片，宣布了分手的消息，並對正在經歷情緒低潮的人表示關心和慰問。
陳欣茵拍片宣布與男友分手 二人2年半情玩完
影片中，陳欣茵展示了她與前男友的甜蜜時刻，她坦白表示已經分手一段時間，但沒有公開宣布，因為她不想傳播負面情緒。然而，她認為對於她目前處於抑鬱狀態的自己來說，這樣做是不公平的，所以她決定告訴關心她的朋友們。陳欣茵透露，儘管是她提出了分手，但她仍然感到非常傷心，影片中還出現了她爆喊的場面。她提到自己嘗試了很多方法來轉移注意力，並密集地安排工作，但她的情緒仍然不穩定。她同時強調分手與第三者無關，對方也同樣感到傷心。
網民鬧爆：好作狀
影片雖然有大量爆喊畫面，不過竟然有不少網民就留言鬧爆陳欣茵「好作狀」，更質疑她製作這段影片的目的：「拍拖唔公開, 分手要公開？」、「你提出分手,男方好傷心,咁你喊乜」、「自己提出分手，有乜好傷心？乜嘢心態」、「自拍喊既皇者」、「分手重咁有心機專登剪條片 你都算好野，不過明嘅，都係要用嚟引流量，但就肉酸囉」。更有網民指她用這影片宣布自己回復單身，大概是想吸引追求者：「招兵post」、「又係時候報名做男朋友？」。不過都有不少網民留言安慰陳欣茵，「放心，你大把人追啦」！
陳欣茵再發限動感謝大家關心
陳欣茵在限時動態中再次表達自己的情緒，並向關心她的人表示感謝。她表示自己已經好了，並說如果她不好的話，其他人未必會知道。她解釋說，發布這樣的帖子對她來說有點困難，但她不想再回答有關她和前男友的問題，因為這樣的反覆回答只會引起情緒波動。她表示自己的心理還不夠強大去應對這些問題，但她明白大家都關心她，所以希望大家等待她自己的發言。