前TVB小花陳欣茵大爆私生活：條仔好大食 網民熱議「電子雞」事件

前J2女神陳欣茵（Yanyan），自2017年7月開始主持J2節目《#後生仔傾嚇偈》後，於去年告別TVB，轉戰成為一名KOL。她不僅在社交媒體上活躍，還經常分享引人注目的性感照片。然而，最近她在社交平台上大爆私生活言論，卻讓網民大感意外。她坦言：「發現條仔好大食 餵飽完佢幾餐冇耐又餓」，立即引發了網民廣泛討論。

