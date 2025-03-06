陳欣茵遭指控私下態度超惡劣 本尊親自落場反擊：唔好上網生安白造
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28歲陳欣茵2023年宣布離巢TVB後轉型做KOL，並keep住在社交平台拍片兼與網民互動。不過陳欣茵日前（5日）就遭網民指控私下態度超惡劣，搞到佢都忍唔住要親自回應指控，更勸喻該網民「唔好上網生安白造」……
陳欣茵遭指控私下態度超惡劣
陳欣茵日前在限時動態貼出1張截圖，圖中正是佢被網民指控私下態度超惡劣一事：「有次修甲見到佢，佢等咗一陣然後勁惡罵人哋美甲店。我嚇到望咗望，然後成程整甲佢狂啤我，好驚。」更再踩陳欣茵「真人幾肥」。
不過陳欣茵隨後就親自回覆剪重提事件真相：「想澄清返我等咗45分鐘所以都好有禮貌地問店員點解要等咁耐，先發現原來有人book咗時間每次都遲到至少一個鐘先到」，陳欣茵貼出截圖後亦再度配文表示：「呢個世界真係有啲人鍾意生安白造」，更直言自己仲認得對方原因：「除咗因為整容整得幾誇張之外，我認人真係好勁..佢係咁望住我隔幾秒又望一次，好難唔認得。」親自反擊該網民指控。
陳欣茵自嘲係X頭唔感當街發惡
陳欣茵隨後再貼出1張對話截圖，相中陳欣茵無奈表示：「同埋我做得公眾人物，啲人會認得我點會鬧人」、「博上報咩」，更直言「同埋我唔會鬧人囉，喺條街度完全唔敢惡…鵪鶉嚟」。
陳欣茵獲回覆「我都覺得你係受委屈嗰啲嚟」，之後更自嘲「就知道我X頭」，並重提平日唔敢發惡經歷：「諗起我成日畀的士司機兜路，跟住照俾錢落咗車嬲自己嬲到喊」，力證自己根本唔敢當街發惡。
撰文：東方新地圖片來源：ig@yanyaascyy資料或影片來源：原文刊於新假期