陳欣茵遭指控私下態度超惡劣 本尊親自落場反擊：唔好上網生安白造

28歲陳欣茵2023年宣布離巢TVB後轉型做KOL，並keep住在社交平台拍片兼與網民互動。不過陳欣茵日前（5日）就遭網民指控私下態度超惡劣，搞到佢都忍唔住要親自回應指控，更勸喻該網民「唔好上網生安白造」……