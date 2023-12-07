27歲陳欣茵過檔後人氣即急升 出街被認出竟然開心到做埋呢件事
陳欣茵過檔後人氣火速急升 IG出post多謝觀眾
陳欣茵效力TVB的5年間主要在J2主持節目，即使有劇拍也不是擔正做主角，因此人氣一直都「半天吊」。陳欣茵離巢後雙管齊下，除了活躍於YouTube外，亦過檔HOY TV拍攝節目，曝光率大增令她人氣急升，甚至現時出街都會被觀眾認出。早前陳欣茵就特意在社交平台發文表示：「近排覺得最開心嘅事，嗰日出街食飯，有觀眾認得我」，更稱：「佢話我做主持真係好搞笑」、「真係開心過讚我靚好多好多倍」。可見陳欣茵離巢後的人氣不斷攀升，甚至比起在TVB時更多人識。
「近排覺得最開心嘅事
嗰日出街食飯 有觀眾認得我
走過嚟話我真人靚好多 食個飯都咁靚 （暗爽
重 點 係
佢話我做主持真係好搞笑
仲要問我個friend覺唔覺
其實 真係開心過讚我靚好多好多倍
多謝您」
陳欣茵HOV TV擔正做節目主持
陳欣茵在TVB時雖然為不少節目做主持，但係絕大部分都係同一大班人一齊主持，出鏡同埋講嘢的機會難免會被分薄，亦係陳欣茵人氣一直「半天吊」的原因。陳欣茵過檔HOY TV之後曾參與節目《我要做車手》的拍攝，之後又與超人氣YouTuber馬田一同為節目《馬田煮場》擔任主持，過檔後終於迎來第一個擔正做主持的節目。
27歲新晉咪神陳欣茵回復自由身！入TVB五年網民祝福：把握青春
現年27歲的陳欣茵（Yanyan）有TVB新一代咪神的稱號，近日她密密在社交網豪派福利，原來係因為已同TVB完約，回復「自由身」！日前她就發長文抒發同TVB結束5年賓主關係的感受，獲得不少圈中好友和網民送上祝福。
陳欣茵 誤打誤撞加入TVB
陳欣茵在文中感慨指自2018年10月「誤打誤撞」加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，繼而加入《學是學非》做「是非精」，之後又在《愛回家》、《痞子殿下》等客串做演員，以及拍攝《鋪鋪Poker》、《逝者代言人》等節目，都是她「無預計過會行嘅路」。
被嫌把聲好嘈都照單全收
陳欣茵又指對每一個comment，無論是大讚她好歡樂、搞笑、貼地、夠真性情、係開心果，定係嫌棄她把聲好嘈、好煩、好尖等等，她都會照單全收：「因為呢一切都係好代表到我嘅性格同character，正正呢五年喺81、82台，印証咗我青春嘅足跡
。」
解釋離巢原因：要自由自在追夢
最後陳欣茵解釋選擇離巢的理由，是因為「好希望可以自由自在咁去追夢」，她表示將來想嘗試拍電影和廣告，未來亦已在貴人相助下，安排了很多企劃，亦會努力拍更多YouTube片，讓大家有時間去適應和習慣正式跳出框框後的她。
網民感嘆：眨吓眼就5年
李芷晴、阮嘉敏、陳詩欣、杜穎珊、麥詩晴、倪嘉雯等都紛紛留言向陳欣茵送上祝福，有網民為陳欣茵未有受TVB力捧感到不值：「欣茵真心正，如果我係C君/J2台台長，我第一個捧你」、「眨吓眼就5年」、「把握青春」、「支持，離開仲好，做正式嘅KOL，可以喺唔同嘅平台出現」等等。
密密曬性感靚相 公開埋圈外男友
其實陳欣茵離巢早有預兆，今年3月，陳欣茵突然公開同圈外男友的戀情，之後更分享了兩人拍拖遊泰國的影片，令不少粉絲心碎，早前陳欣茵大曬性感照，有網民就問她：「俾人睇，男朋友會唔會詐型㗎？」陳欣茵竟乘機放閃話：「唔會，佢影的。」直指相片出自男友手筆，再次公開放閃！
噴血水著look去睇騷 因1事被影響心情
早前陳欣茵與一眾好友參加沙灘騷音樂會，並把握機大騷火辣身材，不過竟唔小心被人偷拍，令她唔多高興，她寫道：「其實今日好大方同大家影相的，不過唔知係咪有啲人就係咁鍾意偷拍，想話聲你知，你真係好無品好無禮貌，仲要發現扮無嘢嗰下真心…」她更表示：「下次要影就光明正大問我啦，多謝合作。」
理大「內衣設計」畢業生IG大派福利
陳欣茵未選過港姐、未讀過藝訓班，但曾登上「Yes校花校草」，早年於理工大學修讀應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計），畢業前曾於 2017年參與拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片而為人認識，及後至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，雖然入行資歷尚淺，但勝在樣靚身材好又夠大方！近年更加開始進駐劇組，在《愛回家之開心速遞》以及《痞子殿下》等劇集均有亮眼演出，多方面發展！
陳欣茵與「熊仔頭」拍過拖？
早前有消息指，陳欣茵的男友是前空少陳國麟（Doniven），對方更曾在留言區默認自己是陳欣茵的神秘男友。陳國麟議曾自爆與日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍過拖，不過陳欣茵在回覆傳媒時表否認男友是陳國麟，只謂男友是圈外人，有關於對方的職業、樣貌和拍拖時間，陳欣茵則以保護對方為由而不願透露。
而早在幾年前就有有不少理大生爆料，指外表清純的陳欣茵原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來曾經是人氣YouTuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯。
睇埋陳欣茵靚相：
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