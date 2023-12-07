27歲陳欣茵過檔後人氣即急升 出街被認出竟然開心到做埋呢件事

現年27歲的前J2女神陳欣茵（Yanyan），在9月宣布離巢TVB後轉型做KOL，專心經營自己的社交以及網絡平台。離巢後的陳欣茵明顯曝光率大增，仲火速過檔HOY TV拍攝飲食節目《馬田煮場》，人氣急升。日前陳欣茵就在社交平台分享自己過檔後的趣事，被觀眾認出的她仲開心到做埋呢件事……