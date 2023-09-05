27歲新晉咪神陳欣茵回復自由身！入TVB五年網民祝福：把握青春

現年27歲的陳欣茵（Yanyan）有TVB新一代咪神的稱號，近日她密密在社交網豪派福利，原來係因為已同TVB完約，回復「自由身」！日前她就發長文抒發同TVB結束5年賓主關係的感受，獲得不少圈中好友和網民送上祝福。