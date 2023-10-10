陳欣茵

27歲陳欣茵準備封盤做人妻？離巢1個月公開求婚現場 獲網民狂送祝福

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現年27歲的前J2女神陳欣茵（Yanyan）9月初宣布離巢TVB，之後她曾拍片否認離巢是因為獲男友「埋單」嫁人，更自稱是「不婚主義者」，不過日前她忽然上載了一段被求婚的影片，疑似準備「封盤」做人妻，引來不少網民向她送上祝福！

陳欣茵 玲玲師傅做過一對一私人補習，對象為小朋友。
雖然陳欣茵已離巢，但她有份主持的節目《玲玲友情報》近日正在J2台逢星期三晚播出，大家仍可在熒光幕上見到她的身影。（圖片來源：TVB）
陳欣茵 最新一集節目中陳欣茵更化身私人補習老師，叫大家Call佢，仲登埋個IG帳號出嚟。
最新一集節目中陳欣茵更化身私人補習老師，叫大家Call佢，仲登埋個IG帳號出嚟。（圖片來源：TVB）

陳欣茵 分享「求婚前」深情樣

陳欣茵日前在社交網的限時動態中貼出了一輯疑似求婚場面的相片和影片，相中她穿著一身居家Look，雙手緊握在一起，赤腳站在一地玫瑰花瓣中間，旁邊仲有「I ♥ U」和「MARRY ME」的英文字母燈飾，周圍更貼滿心心emoji，充滿浪漫氣氛，引來不少網民紛紛留言向她送上祝福。

陳欣茵 呢個場面配上「感動到喊」嘅emoji，真係好似被求婚嘅現場！
呢個場面配上「感動到喊」嘅emoji，真係好似被求婚嘅現場！（圖片來源：IG@yanyaascyy）

影完「求婚片」回家驚現「咖喱雞」？！

但其後陳欣茵就公開影片還原事情的真相，原來她只是為一位朋友的「求婚前」現場試位，她更笑指自己當時的內心讀白是：「等我擺個懶係好深情嘅樣先！」之後陳欣茵又以同一打扮脫下外套發出限時動態，表示感謝大家的祝福，不過大家的焦點都落在她頸下疑似「咖喱雞」的紅印上！

陳欣茵 陳欣茵原來係為朋友預演金求婚場面，佢話當時朋友叫佢：「埋去企企個位睇吓！」時，佢都好意外地「吓」咗一聲。
陳欣茵原來係為朋友預演金求婚場面，佢話當時朋友叫佢：「埋去企企個位睇吓！」時，佢都好意外地「吓」咗一聲。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 幫朋友拍完預演求婚嘅影片，剛回到家除低外套衫都未換嘅陳欣茵，就出片話感謝大家嘅祝福，不過睇真啲，就見到佢身上出現一撻疑似「咖喱雞」嘅紅印。
幫朋友拍完預演求婚嘅影片，剛回到家除低外套衫都未換嘅陳欣茵，就出片話感謝大家嘅祝福，不過睇真啲，就見到佢身上出現一撻疑似「咖喱雞」嘅紅印。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 不過相隔僅一日，陳欣茵再派著小背心做運動的福利照，疑似「咖喱雞」的紅印已不見蹤影。
不過相隔僅一日，陳欣茵再派著小背心做運動的福利照，疑似「咖喱雞」的紅印已不見蹤影。（圖片來源：IG@yanyaascyy）

曾強調「不婚主義」否認獲男友「埋單」

9月初離巢TVB後，陳欣茵曾拍過一條名為「離巢Q&A」的YouTube影片，片中她指最多人關心的問題，就是她「係咪搵到人埋單？準備要結婚？」當時她回答：「絕對唔係！本人短期內冇結婚計劃，我不婚主義、唔排除幾年後會變，但現階段都冇諗結婚，大家唔使幫我咁心急！」

陳欣茵 陳欣茵這條離巢Q&A其他問題都被指答得好Hea，唯獨幾年內唔會結婚嘅回答就答得好肯定。
陳欣茵這條「離巢Q&A」影片其他問題都被指答得好Hea，唯獨幾年內唔會結婚嘅回答就答得好肯定。（圖片來源：YouTube@Yan Yan Channel 陳欣茵）
陳欣茵 更自稱係「不婚主義暫時）」。
更自稱係「不婚主義（暫時）」。（圖片來源：YouTube@Yan Yan Channel 陳欣茵）
陳欣茵 陳欣茵離巢派出更福利，但她否認行性感路線，話自己嘅路線係「真性情傻大姐」。
陳欣茵離巢派出更福利，但她否認行性感路線，話自己嘅路線係「真性情傻大姐」。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 離巢後陳欣茵除了做KOL和YouTuber外，仲拍埋人生第一部電影，得葉念琛睇中演出電影《不是你不愛你》。
離巢後陳欣茵除了做KOL和YouTuber外，仲拍埋人生第一部電影，得葉念琛睇中演出電影《不是你不愛你》。（圖片來源：IG@yanyaascyy）

密密曬性感靚相 公開埋圈外男友

今年3月，陳欣茵突然公開同圈外男友的戀情，之後更分享了兩人拍拖遊泰國的影片，令不少粉絲心碎，早前陳欣茵大曬性感照，有網民就問她：「俾人睇，男朋友會唔會詐型㗎？」陳欣茵竟乘機放閃話：「唔會，佢影的。」直指相片出自男友手筆，再次公開放閃！

陳欣茵 陳欣茵公開戀情時，有不少粉絲都留言表示傷心，更狠道割席要「離開你了」，但陳欣茵照樣與男友頻頻放閃，早前更將恩愛升級，與男友蜜遊泰國。
陳欣茵公開戀情時，有不少粉絲都留言表示傷心，更狠道割席要「離開你了」，但陳欣茵照樣與男友頻頻放閃，早前更將恩愛升級，與男友蜜遊泰國。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 陳欣茵話男友係圈外人，所以佢每次拍片影相都遮住對方樣貌，好保護男友。
陳欣茵話男友係圈外人，所以佢每次拍片影相都遮住對方樣貌，好保護男友。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 有前又有後，滴住水都要影埋背面，好有誠意！
陳欣茵早前突然大派比堅尼福利照，仲有前又有後，滴住水都要影埋背面，網民都大讚陳欣茵姿勢滿分！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵著比堅尼大騷S曲線和34D豐滿上圍，睇到網民噴晒血。
男友視角中，陳欣茵大騷S曲線和34D豐滿上圍，睇到網民噴晒血。（圖片來源：IG@yanyaascyy）

噴血水著look去睇騷 因1事被影響心情

早前陳欣茵與一眾好友參加沙灘騷音樂會，並把握機大騷火辣身材，不過竟唔小心被人偷拍，令她唔多高興，她寫道：「其實今日好大方同大家影相的，不過唔知係咪有啲人就係咁鍾意偷拍，想話聲你知，你真係好無品好無禮貌，仲要發現扮無嘢嗰下真心…」她更表示：「下次要影就光明正大問我啦，多謝合作。」

陳欣茵 水著 她更表示：「下次要影就光明正大問我啦，多謝合作。」
陳欣茵表示：「下次要影就光明正大問我啦，多謝合作。」（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 水著 欣茵黑色單肩比堅尼top嘅造型好吸引！
欣茵黑色單肩比堅尼top嘅造型好吸引！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 水著 仲有白色吊帶裙look
仲有白色吊帶裙look（圖片來源：IG@yanyaascyy）

9月初離巢回復自由身

陳欣茵於2018年加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，繼而加入《學是學非》做「是非精」，並於2021年正式簽約成為無綫電視經理人合約藝人，之後演出機會愈來愈多，除有份演出劇集《痞子殿下》外，也有份主持《鋪鋪Poker》，不過她於9月初時表示已與TVB完約，回復自由身。

tvb 離巢 陳欣茵 陳欣茵被網民封為「波波」黃婧靈的勁敵，更被譽為「TVB新一代咪神」。
陳欣茵被網民封為「波波」黃婧靈的勁敵。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
tvb 離巢 陳欣茵 陳欣茵自2018年主持《#後生仔傾吓偈》，開始加入TVB。
陳欣茵自2018年主持《#後生仔傾吓偈》，開始加入TVB。（圖片來源：IG@yanyaascyy）

理大「內衣設計」畢業生IG大派福利

陳欣茵曾登上「Yes校花校草」，早年於理工大學修讀應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計），畢業前曾於 2017年參與拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片而為人認識，及後至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，雖然入行資歷尚淺，但勝在樣靚身材好又夠大方！近年更加開始進駐劇組，在《愛回家之開心速遞》以及《痞子殿下》等劇集均有亮眼演出。

陳欣茵 客串演出《痞子殿下》和《愛回家》等劇集，令陳欣茵難得有機會在翡翠台出現。
客串演出《痞子殿下》和《愛回家》等劇集，令陳欣茵難得有機會在翡翠台出現。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 《鋪鋪Poker》中成為亮點之一，經常提出大膽言論。
《鋪鋪Poker》中陳欣茵成為亮點之一，經常提出大膽言論。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 2020年，陳欣茵曾做過「是非精」，2022年再主持《學是疫學非》。
2020年，陳欣茵曾做過「是非精」，2022年再主持《學是疫學非》。（圖片來源：IG@yanyaascyy）

陳欣茵與「熊仔頭」拍過拖？

曾有消息指，陳欣茵的男友是前空少陳國麟（Doniven），對方更在留言區默認自己是陳欣茵的神秘男友。陳國麟議曾自爆與日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍過拖，不過陳欣茵在回覆傳媒時，就否認男友是陳國麟，只謂男友是圈外人，有關於對方的職業、樣貌和拍拖時間，陳欣茵則以保護對方為由而不願透露。

而早在幾年前就有有不少理大生爆料，指外表清純的陳欣茵原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來曾經是人氣YouTuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯。

陳欣茵 水著 陳欣茵 熊仔頭是香港人氣Youtuber，不過早前因為情緒為由而暫時退下火線，頻道由「藍仔頭」繼續擔綱。
熊仔頭是香港人氣Youtuber，不過早前因為情緒為由而暫時退下火線，頻道由「藍仔頭」繼續擔綱。（圖片來源：YouTube@fhproductionhk）
陳欣茵 水著 陳欣茵 一邊是熊仔頭IG，一邊是欣茵，似乎二人在玩煮飯仔
一邊是熊仔頭IG，一邊是欣茵，似乎二人在玩煮飯仔（圖片來源：雙方的IG）

睇埋陳欣茵靚相：

陳欣茵 胡瀞詩 第二日陳茵欣就大解放，著超性感比堅尼上陣，視覺效果非常震憾！
早前去潑水音樂節，陳茵欣亦曾大解放，著超性感比堅尼上陣，視覺效果非常震憾！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 未有最新泰國泳照，睇住舊相止位咳先！
陳欣茵不時在IG大派福利。（圖片來源：IG@yanyaascyy）
25歲陳欣茵大晒一件頭火紅色泳衣，向全世界表明自己事業心好重﹗
事業心好重！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵 有網民話陳欣茵影相姿勢奇特，不過陳欣茵平日做開瑜伽Keep Fit，相信咩姿勢都難佢唔到！
陳欣茵平日做開瑜伽Keep Fit，咩影相姿勢都難佢唔到！（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵
（圖片來源：IG@yanyaascyy）
陳欣茵
（圖片來源：IG@yanyaascyy）
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（圖片來源：IG@yanyaascyy）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@yanyaascyy、TVB、YouTube

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