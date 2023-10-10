27歲陳欣茵準備封盤做人妻？離巢1個月公開求婚現場 獲網民狂送祝福

現年27歲的前J2女神陳欣茵（Yanyan）9月初宣布離巢TVB，之後她曾拍片否認離巢是因為獲男友「埋單」嫁人，更自稱是「不婚主義者」，不過日前她忽然上載了一段被求婚的影片，疑似準備「封盤」做人妻，引來不少網民向她送上祝福！