前J2咪神陳欣茵拍片宣布分手 自拍爆喊樣網民鬧爆：好作狀！

前J2咪神陳欣茵在去年9月離開TVB後，一直傳出她準備步入婚姻，但她卻在之前否認並自稱是「不婚主義者」。最近，她在參加「S2O亞洲潑水音樂節2024」時，大騷傲人身材，卻沒有透露她已經與交往兩年半的男友分手，原來一直強顏歡笑。在昨晚（06/21）在社交平台上載了一段短片宣布分手，並大量崩潰爆喊畫面，不過網民就留言鬧爆「好作狀」！

