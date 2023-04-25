陳欣茵公開戀情後一個月即「亮紅燈」 蜜遊泰國炒大鑊竟被男友一句K.O.
而近日頻頻放閃的陳欣茵更將恩愛升級，與男友蜜遊泰國，雖然未見她泳裝出巡，但卻紀錄低二人在旅遊期間因小事炒大鑊，亮起紅燈！
即睇陳欣茵泳裝Colletion ：
理大「內衣設計」畢業生IG大派福利
陳欣茵未選過港姐、未讀過藝訓班，曾登上「Yes校花校草」，早年於理工大學修讀應用科學及紡織學院紡織及製衣學系（內衣設計），畢業前曾於 2017年參與拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片而為人認識，及後至被無綫邀請擔任Big Big Channel主持及《後生仔傾吓偈》意見領袖，雖然入行資歷尚淺，但勝在樣靚身材好又夠大方！近期更加開始進駐劇組，在《愛回家之開心速遞》以及《痞子殿下》等劇集均有亮眼演出，多方面發現！
與男友蜜遊泰國炒大鑊
上月突發宣布戀情的結陳欣茵極速結伴蜜遊放閃，但在陽光與海灘之下竟然未有鹽花，反而掀起一幕火花！話說在旅程中的其一中晚，男友竟然因為太攰而在沒有洗澡的情況下上床睡覺，及後陳欣茵善下提醒之下依然被男友發脾氣鬧返轉頭！於是陳欣茵決定翌日起身食早餐時不叫醒男友「我決定唔嘈醒佢，一陣又畀佢話」，之後還模仿男友發脾氣的語氣說：「我想瞓覺之嘛！咁都唔得！」極副挑釁性！
其實陳欣茵亦有從怒火中回神過來，在早餐截單之前以短訊提醒男友起床，並為對方暗地預先點好一道主菜。不過由於在男友出現在餐廳時，陳欣茵繼續冷嘲熱諷「我點知一陣嗌醒你又發脾氣？咁咪抵囉！冇早餐食」豈料男友亦無悔意，反擊一句「你知我脾氣不嬲都唔係咁好」，成功張陳欣茵激到眼都凸埋。
不過最後經過一輪調解之後，情侶成功化干戈為玉帛，雖然未有「肉帛相見」，不過男友之後亦Sweet爆將頭挨在陳欣茵的頭和大髀之間，在鏡頭面前Sweet爆放閃。
即睇片重溫二人如何因小事起爭執：
陳欣茵與「熊仔頭」拍過拖？
早前有消息指，陳欣茵的男友是前空少陳國麟（Doniven），對方更曾在留言區默認自己是陳欣茵的神秘男友。陳國麟議曾自爆與日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍過拖，不過陳欣茵在回覆傳媒時表否認男友是陳國麟，只謂男友是圈外人，有關於對方的職業、樣貌和拍拖時間，陳欣茵則以保護對方為由而不願透露。
而早在幾年前就有有不少理大生爆料，指外表清純的陳欣茵原來「食過唔少仔」，有不少負評。更有網民起底發現她原來曾經是人氣Youtuber「熊仔頭」的女朋友，網民對比二人IG story的內容、地點及時間，不但發現她們的情侶關係，更指兩人已一同去過旅行，似乎感情不錯。
繼續睇埋陳欣茵的靚相：
婚紗相系列：
日常靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
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