陳欣茵公開戀情後一個月即「亮紅燈」 蜜遊泰國炒大鑊竟被男友一句K.O.

TVB的「新生代J2ers」陳欣茵，一向賣甜美可愛，在《後生仔傾吓偈》的傻大姐性格已甚得宅男歡心，加上近日在《鋪鋪Poker》、《 呢鋪開乜：開壇》、《還原神之食》等節目中表現亮眼，加上她經常在IG性感大解放其姣好身材苗，難怪上月她公開戀情時，不少粉絲都留言表示傷心，更狠道割席要「離開你了」。