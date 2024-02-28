《獎門人》御用旁白陳欣正式離巢 曾多次捲入欠債風波
《獎門人》御用旁白陳欣正式離巢
近日有多個配音社交專頁都發文提到《獎門人》御用旁白陳欣離巢的消息。陳欣於1984年開始配音工作，除了在亞視和無綫兩台工作之外，亦為不少電影明星包括李連杰、郭富城、鄭伊健等人配音。陳欣多年來為《獎門人》系列及《櫻桃小丸子》的御用旁白；韓綜、韓劇方面就曾為《Running Man》劉在錫和《大長今》的閔大人（池珍熙飾）配音；而動漫方面亦為《怪醫黑傑克》、《我的英雄學院》、《黑執事》等系列配音。
陳欣多次捲入欠債風波
雖然陳欣配音功力了得，不過在私生活方面就多次傳出醜聞。去年陳欣被Super Tiger成員宋懿芳爆料，指陳欣疑似盜用其個人資料，在自己不知情的情況下變成陳欣的債務擔保人，一度被「財仔」用WhatsApp追數。不過原來陳欣是欠債慣犯，在2021年「綠葉王」龍天生亦曾因陳欣被無辜追數，連日收到恐嚇電話。
網民大表不捨： 連大佬級嘅都走埋
不少網民都認為陳欣的離巢原因，大多是因為陳欣的債務問題，令「財仔」追數追上門，令無綫不得不與陳欣解約；部分網民更表示關心到底邊位會接替陳欣，講出《獎門人》經典對白「本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括」。網民紛紛留言道：「『本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括』以後係唔係獎門人自己講返」、「可以俾黃啟昌，兩者把聲極之接近」、「下！連陳欣都走？！佢都算最多工開1，2個了！cctvb咁不如直接官宣執左配音部啦！」等。
TVB向配音組「開刀」梁少霞、鄭麗麗離巢
TVB配音組從去年開始一直有多次人事變動，繼盧國權及羅孔柔分別退休及離職後，資深配音員梁少霞及鄭麗麗亦向大家說再見，二人分別為多套著名動畫配音，包括靜香及櫻桃小丸子。TVB去年公布中期業績，期內虧損擴大至八成約4億港元，報告提到將會再「開刀」，據知陳欣女友鄭麗麗和梁少霞都是「不獲續約」而離開，未知是否跟開源節流有關。
鄭麗麗曾獲頒長期服務獎
鄭麗麗於1988年任職自由身配音員，並在1992年6月轉往無綫電視粵語配音組。在2021年，鄭麗麗小姐在幕前參與綜藝節目《好聲好戲》擔任評判。並在2022年獲TVB頒發「30週年長期服務獎」。
「小丸子」專屬配音員
鄭麗麗是《櫻桃小丸子》的小丸子配音的專屬配音員，此角色已配音25年時間，就算小丸子出週邊的發聲商品，都是由她一手包辦，絕對是經典中的經典，陪伴無數小朋友成長。除了小丸子之外，鄭麗麗都是《娛樂金魚眼》的「華美子」、《幻法小魔星》的「小魔星」、《飛天少女豬事丁》的「寶妮」、《咕嚕咕嚕魔法陣》的「歌妮」等。
網民大表不捨：TVB收檔先兆
對於《多啦A夢》及《櫻桃小丸子》亦都即將改潮換代，網民大表不捨，並關注《多啦A夢》的靜香和《櫻桃小丸子》的小丸子日後會如何處理，紛紛表示「可能不是離職潮，而是正式將配音組結束。」、「TVB收檔先兆」、「小丸子把聲同多啦a夢一樣咁有標誌性」、「靜香都配咗好耐」、「依家啲電影全部冇晒配音」。
梁少霞「靜香」深入民心
梁少霞自1990年開始投身配音界，她參加第一期TVB配音員訓練班，並於畢業後開始擔任配音員。曾兼任傍晚《無綫電視天氣報告》報導員。此外在1992年，她接替退行的孫明貞小姐於《魔術師莎莉》及《多啦A夢》的角色後嶄露頭角，源靜香更使她開始為觀眾熟悉，行內綽號為「靜宜」。
近年再亮相幕前要數到2021年，梁少霞在TVB舉辦的暑期配音課程《好聲好戲之聲級學堂》中擔任客席配音導師。並於翌年於綜藝節目《好聲好戲》第二季擔任評判。
為《洛神》即場配音成經典
至於梁少霞則於2002年以配音員身份客串無綫電視劇集《絕世好爸》。同年《萬千星輝賀台慶》期間，她聯同陳欣先生及蘇強文先生三人為電視劇《洛神》某段節錄即場配音，成為經典，贏盡不少掌聲。
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