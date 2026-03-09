咪神陳婉衡嫁豪門？金器行頭驚人 低胸性感婚紗出嫁 婚宴片段流出

前TVB「咪神」陳沛汶（陳婉衡）3月7日晚正式出嫁，一身豪華行頭震驚全場！從早上的傳統中式儀式到晚上的酒店婚宴，新娘子全程金光閃閃，戴滿巨型金手鈪、金花鏈及金豬排，份量驚人到令人懷疑是否嫁入豪門。更令人矚目的是她晚宴時換上的超低胸一字肩婚紗，36E上圍完全成為全場焦點，性感指數爆燈！