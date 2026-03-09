咪神陳婉衡嫁豪門？金器行頭驚人 低胸性感婚紗出嫁 婚宴片段流出

前TVB「咪神」陳沛汶（陳婉衡）3月7日晚正式出嫁，一身豪華行頭震驚全場！從早上的傳統中式儀式到晚上的酒店婚宴，新娘子全程金光閃閃，戴滿巨型金手鈪、金花鏈及金豬排，份量驚人到令人懷疑是否嫁入豪門。更令人矚目的是她晚宴時換上的超低胸一字肩婚紗，36E上圍完全成為全場焦點，性感指數爆燈！

陳沛汶金器行頭驚人疑嫁豪門

陳沛汶當日婚禮可謂排場十足，早上進行傳統斟茶儀式時，她一身裙褂配搭的金器份量驚人。除了巨型足金手鈪外，還有大型金花鏈及金豬排，全身金器重量十足，閃閃發光的程度令人咋舌。她選穿的粉鑽金鳳彩尾褂皇更是貴氣逼人，圓腳修身剪裁完美展現其高挑身材，配合新郎的酒紅真絲圓龍馬褂，龍鳳相配寓意百年好合，整個造型華麗得令人懷疑她是否真的嫁入豪門。

超低胸婚紗激騷36E巨胸搶盡風頭

到了晚上的酒店婚宴環節，陳沛汶更換上一襲超低胸一字肩拖尾婚紗，瞬間成為全場焦點。這件婚紗不但設計大膽，更完美展現她36E的澎湃上圍，配合腰身透視蕾絲設計，性感程度直接爆燈。網上流出的婚宴片段顯示，她進場時的造型極具視覺衝擊力，令在場賓客都忍不住側目，可見這位新娘確實相當「惹火」。婚宴於中環某6星級酒店筵開14圍，場面相當隆重。

一入場即變喊包老公愛的宣言聽唔到

不過最搞笑的是，平時在節目中表現冷靜的陳沛汶，一踏入婚宴現場即變身「喊包」。她接受訪問時透露：「其實尋晚我哋協議咗唔會講太感動嘅嘢，因為唔想爆喊，點知我一入場見到咁多親朋戚友嚟到見證自己結婚，有啲仲要特登飛返香港，覺得好感動。」更令人捧腹的是，當老公上台講「to my wife」三個字時，她已經忍不住眼淚，之後老公講什麼都聽不到，認真搞笑。她笑言好彩自己很快冷靜下來，因為不想弄花妝容。

朱智賢簡淑兒做姊妹團十幾年約定終實現

婚禮當日，陳沛汶邀請了好姊妹朱智賢及簡淑兒擔任伴娘，場面溫馨。朱智賢表示與新娘識於微時，試拍節目時「出生入死」，所以很替對方開心。她更爆料指最難忘是陳沛汶話自己不會哭，點知老公一開口她已經很激動，表情既可愛又搞笑。而簡淑兒則透露她們十幾年前已經約定做對方的伴娘，今次終於實現承諾，感到非常開心。婚宴上還見到不少無綫舊同事，包括節目監製張志明、黃穎君等，令她們回憶滿滿。

預告布吉再辦派對老公中文唔好努力練習

陳沛汶透露接下來還會在布吉舉行結婚派對，屆時老公會再講愛的宣言。她打趣為老公評分95分，剩下5分要看他在布吉的表現。她又爆料老公中文不好，但為了婚禮很努力練習，認為他很有誠意。談到生兒育女問題，她表示會順其自然，暫時想享受二人世界。婚禮結束後她終於可以「放監」，已準備去食自助餐大解放，因為之前為了婚宴有戒食。

網民熱議金器份量驚人富貴程度爆燈

婚禮片段曝光後，網民紛紛留言熱議陳沛汶的豪華行頭。有網民直言「呢啲金器份量真係嚇親人，係咪嫁咗入豪門？」，亦有人大讚「咪神嫁得好，一身金器貴氣十足」。更有網民開玩笑說「流星錘龍鳳鈪真係好搶眼，行路都要小心啲」。不少人都對她的婚紗造型印象深刻，認為既性感又優雅，完美展現新娘的魅力。整場婚禮從傳統儀式到現代婚宴都安排得相當用心，可見新人對這個重要日子的重視程度。

