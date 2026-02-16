前「TVB咪神」豪華過大禮 金器擺滿枱鑽飾堆如山 花膠大過面獲未來外母激讚
金器擺滿枱鑽飾堆如山 花膠大過面搶盡風頭
陳沛汶在社交平台公開過大禮當日靚相，現場擺設極盡奢華，包括八籃大禮籃、鮑參翅肚龍鳳禮餅、一雙大過塊面的心型花膠扒、兩雙極品鰵魚膠，以及嫁囍禮餅兩大盆。最搶鏡的要數「十全十美金器」，桌上擺放多條鑽石頸鏈、金豬頸鏈、四條巨型金頸鏈、四對半粗身龍鳳鈪，以及多對金戒指，金光閃閃的場面令人眼花繚亂。陳沛汶與未婚夫穿上紅色衫出席儀式，準新娘子更大晒纖腰，吸引不少目光。
未來外母激讚準女婿 大方得體夠傳統
陳沛汶透露過大禮是籌備婚禮的其中一項傳統環節，當日未來外母對準女婿的安排讚不絕口，認為除了夠傳統之外，最重要是做得大方得體。陳沛汶表示原本以為過大禮要四出搜羅會很麻煩，但透過專人幫忙下感到方便又容易，更有專家好友協助她輕鬆籌備婚宴。她更透露婚宴將於3月舉行，相信屆時又會是另一場豪華盛宴。
陳沛汶婚前改名迎新生活 神秘老公身份成謎
這位前TVB女神去年5月20日「520」浪漫日子突然在Instagram公布喜訊，分享在土耳其拍攝的甜蜜婚照正式宣布結婚，當時寫道「Here is our forever 💍 520」，甜蜜宣言感動大批粉絲。更令人意外的是，陳婉衡在婚禮前突然宣布改名為陳沛汶，表示「經過深思和期待，我很高興地分享我正式改名了」，更透露這是她夢想了一陣子的決定，終於在婚禮前鼓起勇氣實現。至於神秘老公的身份，陳沛汶一直保密到家，只知道是圈外人士。
從港姐到咪神再到準人妻 事業愛情雙豐收
陳沛汶自2012年參加香港小姐競選後逐漸成為娛樂圈熟面孔，雖然三甲落敗，但憑著火辣身材在節目《3日2夜》及《Go! Yama Girl》成功彈出，被封為「咪神」。2024年離巢TVB後轉做健身教練，經常在社交平台分享運動心得，更因熱愛行山而被封為「山系女神」。如今即將踏入人生新階段，事業愛情雙豐收的她可謂人生贏家。
網民熱議豪華過大禮 恭喜聲不絕於耳
陳沛汶公開過大禮照片後，網民紛紛留言恭喜，有人讚嘆「好豐富啊」、「真係好有愛」、「恭喜晒」，亦有網民對豪華程度感到驚訝，直言「花膠真係大過面」、「金器好多好閃」。不少粉絲都期待她的婚禮會有多盛大，相信下月的婚宴又會成為城中熱話。