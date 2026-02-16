前「TVB咪神」豪華過大禮 金器擺滿枱鑽飾堆如山 花膠大過面獲未來外母激讚

前TVB性感女神陳婉衡（現改名陳沛汶）日前完成傳統中式過大禮儀式，現場金光閃閃的豪華場面令人嘆為觀止！這位35歲「咪神」去年5月突然宣布與圈外神秘男友結婚，婚期定於下月舉行，而今次過大禮的奢華程度絕對超出想像，八籃大禮籃、十全十美金器、鑽石頸鏈堆滿一桌，連花膠都大過塊面，未來外母更激讚準女婿做得大方得體，網民直呼「真係好有錢」！