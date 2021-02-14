陳法拉情人節宣布升呢人母 囡囡小米妮係鼠年BB
撰文：東方新地 │圖片來源：陳法拉IG、新傳媒圖片
陳法拉兩年前嫁法籍男友Emmanuel Straschnov，向來把感情事低調的法拉，婚後亦不時在社交網放閃，不過從未提及即將為人母的消息，在情人節當日，陳法拉突然宣布已為人母，圈中好友紛紛留言送祝福﹗
陳法拉懷孕心聲：「看到她覺得甚麼都值得﹗」
陳法拉在IG貼出三隻手，她和老公拖住囡囡的小手，代表一家三口，同時發放一張她對住大海的孕照，並留言：「The past 10 months have been a wondrous journey, filled with unknowns, amazement, love, and lots of joy. Our hearts are full as new parents, and we look forward to every day with this little lady. 十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！」同時＃情人節＃鼠年尾巴的寶寶＃小米妮，即是囡囡在鼠年出世，而不是牛BB﹗
去年11月，陳法拉分享到沙灘卻遇上「天氣不似預期」，當時正在懷孕的陳法拉未有分享全身照，亦沒有透露已有BB。
陳法拉巴黎完婚
今年39歲的陳法拉兩年前在法國時間5月18號於巴黎，與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov共諧連理，正式成為夫婦，步入人生美好新一頁！
婚紗出自米蘭設計師
陳法拉身穿米蘭設計師度身訂造的一套白色簡約典雅的婚紗與丈夫Emmanuel雙雙步入禮堂接受眾親友的祝福，兩人在雙方父母及過百親友的見證下，正式成為夫婦。雖然Emmanuel原籍法國，但卻能操得一口流利普通話，婚禮儀式中更以普通話向法拉的父母承諾照顧法拉一生一世，而老爺也同樣以普通話祝賀一對新人，場面溫馨又感人。
丈夫親自設計粉紅鑽戒
Emmanuel更親手為太太設計了一隻獨一無二的粉紅鑽戒，寓意兩人這段浪漫堅靱的愛情，幸福永遠。對於正式成為Emmanuel的太太，法拉感恩的說：「最開心是可以見到來自世界各地的親戚朋友，聚集一堂。得到大家的祝福，真的很感動。」婚禮儀式後法拉穿上晚禮服款待親友，待晚宴結束，整天穿上高跟鞋的法拉，終於可以鬆懈下來，急不及待換上早已準備的平底鞋，以愉快的心情與Emmanuel進入舞池翩翩起舞，雙雙迎接更美好的未來。
陳法拉2013年離婚後孤身到美國深造
陳法拉和Neway太子爺薛世恆曾有過一段婚姻，但她一直很低調沒有把它公開。直到2013年，她宣布已經離婚，才把這段關係公開。陳法拉坦言因為相方在事業和家庭之間未能得到共識，最後才使各奔東西。她為了自己的理想而放棄了無憂安逸的生活，於2014年考上紐約著名學府茱莉亞學院，攻讀戲劇課程。
陳法拉碩士畢業 進軍荷里活
而茱莉亞學院可說是演藝界非常有名的名校，全美國排行第4多出產拿奧斯演員的學校，Kevin Kline、Kevin Spacey、William Hurt也是這間學校畢業！而最厲害的是陳法拉是該學院首個華人表演系碩士之外，更是首個華人以全A的成績畢業！
傳聞陳法拉更被金牌經理人Brian Swardstrom看中，簽約美國著名經理人公司United Talent Agency（UTA），旗下的藝人都是荷里活的實力派，應屆奧斯卡影后《廣告牌殺人事件》女主角Frances McDormand也是其門下，仲有《變形俠醫》主角Edward Norton等等，看來法拉的實力受到國際認可。
法拉猛料男友
離婚後法拉一直很低調、很少傳出緋聞，直到遇到現在的法藉男朋友Emmanuel Straschnov。陳法拉曾坦言和男朋友相處非常舒服，有默契又夾還會互相體諒遷就。而這位男朋友來頭還不少呢，畢業於哈佛大學，也是法國駐日本外交官也是Prada美國CEO特別助理，除精通英文外，還熱愛中國文化還會說流利的普通話，非常聰明有才華！
相處舒服 無所不談
陳法拉和男友的相處也是非常簡單，曾在訪問中說過兩人很有默契，大家的性格能夠互相配合，無所不談，有共同語言，兩人有無盡的話題相處十分舒服。
吵架後會主動示好
陳法拉指男朋友與大情大性的她性格不同，總會有吵架的時候，但善解人意的男友總會先主動示好，逗她笑。
男友是最強後盾
陳法拉指男朋友在她心灰時開導她，成為她追夢背後的力量，每次失意時又會開導安慰她，幾乎看過女友大大小小的演出，能夠畢業也多得男朋友的支持！而男朋友是圈外人，認識很多不同圈子的朋友，法拉指可以認識他的朋友能夠擴闊自己的社交圈子。
雖然法拉事業心重、和Emmanuel文化背景亦不同，但非常喜歡小朋友的她曾表示自己渴望生兒育女。