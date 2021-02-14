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陳法拉情人節宣布升呢人母 囡囡小米妮係鼠年BB

東方新地 - 娛聞

兩年前再嫁的陳法拉，在情人節突然在社交網報喜，宣布囡囡「小米妮」出世，今個月24日便39歲的陳法拉宣布升呢人母，恭喜恭喜﹗

撰文：東方新地 │圖片來源：陳法拉IG、新傳媒圖片

陳法拉貼出一家三口手仔合照。
陳法拉貼出一家三口手仔合照。

陳法拉兩年前嫁法籍男友Emmanuel Straschnov，向來把感情事低調的法拉，婚後亦不時在社交網放閃，不過從未提及即將為人母的消息，在情人節當日，陳法拉突然宣布已為人母，圈中好友紛紛留言送祝福﹗

陳法拉未有把大肚消息透露，誕女後才貼出孕照，大肚的陳法拉四肢纖幼，肥胎唔肥人，得天獨厚。
陳法拉未有把大肚消息透露，誕女後才貼出孕照，大肚的陳法拉四肢纖幼，肥胎唔肥人，得天獨厚。

陳法拉懷孕心聲：「看到她覺得甚麼都值得﹗」

陳法拉在IG貼出三隻手，她和老公拖住囡囡的小手，代表一家三口，同時發放一張她對住大海的孕照，並留言：「The past 10 months have been a wondrous journey, filled with unknowns, amazement, love, and lots of joy. Our hearts are full as new parents, and we look forward to every day with this little lady. 十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！」同時＃情人節＃鼠年尾巴的寶寶＃小米妮，即是囡囡在鼠年出世，而不是牛BB﹗

婚後的陳法拉不時孖老公放閃。
婚後的陳法拉不時孖老公放閃。

似媽咪有深深小梨窩

陳法拉透露囡囡「小米妮」喺鼠年尾出世，順產，母女平安，而且似媽咪有很深的小梨窩。法拉話：「感謝大家的祝福，新手媽咪，所以也很忙，希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」去年11月，陳法拉分享到沙灘卻遇上「天氣不似預期」，當時正在懷孕的陳法拉未有分享全身照，亦沒有透露已有BB。

去年11月，陳法拉分享到沙灘卻遇上「天氣不似預期」，當時正在懷孕的陳法拉未有分享全身照，亦沒有透露已有BB。

陳法拉巴黎完婚

今年39歲的陳法拉兩年前在法國時間5月18號於巴黎，與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov共諧連理，正式成為夫婦，步入人生美好新一頁！

婚紗出自米蘭設計師

陳法拉身穿米蘭設計師度身訂造的一套白色簡約典雅的婚紗與丈夫Emmanuel雙雙步入禮堂接受眾親友的祝福，兩人在雙方父母及過百親友的見證下，正式成為夫婦。雖然Emmanuel原籍法國，但卻能操得一口流利普通話，婚禮儀式中更以普通話向法拉的父母承諾照顧法拉一生一世，而老爺也同樣以普通話祝賀一對新人，場面溫馨又感人。

陳法拉情人節宣布升呢人母 囡囡小米妮係鼠年BB

陳法拉
簡單而充滿喜悅的婚禮上，一對新人除了獲得大家祝福外，陳法拉來自The Juilliard School的一班同學在婚禮上獻唱及朗誦了一首莎士比亞的詩篇，同學們盡顯才華之餘亦為現場增添了一份浪漫氣氛。

丈夫親自設計粉紅鑽戒

Emmanuel更親手為太太設計了一隻獨一無二的粉紅鑽戒，寓意兩人這段浪漫堅靱的愛情，幸福永遠。對於正式成為Emmanuel的太太，法拉感恩的說：「最開心是可以見到來自世界各地的親戚朋友，聚集一堂。得到大家的祝福，真的很感動。」婚禮儀式後法拉穿上晚禮服款待親友，待晚宴結束，整天穿上高跟鞋的法拉，終於可以鬆懈下來，急不及待換上早已準備的平底鞋，以愉快的心情與Emmanuel進入舞池翩翩起舞，雙雙迎接更美好的未來。

陳法拉婚紗清雅脫俗。
陳法拉婚紗清雅脫俗。
陳法拉
婚禮儀式後陳法拉穿上Giorgio Armani Privé的晚禮服款待親友，好靚好高貴。

陳法拉在IG分享和老公手戴婚戒的照片，正式宣布已婚的好消息。

 

陳法拉情人節宣布升呢人母 囡囡小米妮係鼠年BB 陳法拉情人節宣布升呢人母 囡囡小米妮係鼠年BB

陳法拉2013年離婚後孤身到美國深造

陳法拉和Neway太子爺薛世恆曾有過一段婚姻，但她一直很低調沒有把它公開。直到2013年，她宣布已經離婚，才把這段關係公開。陳法拉坦言因為相方在事業和家庭之間未能得到共識，最後才使各奔東西。她為了自己的理想而放棄了無憂安逸的生活，於2014年考上紐約著名學府茱莉亞學院，攻讀戲劇課程。

陳法拉碩士畢業 進軍荷里活

而茱莉亞學院可說是演藝界非常有名的名校，全美國排行第4多出產拿奧斯演員的學校，Kevin Kline、Kevin Spacey、William Hurt也是這間學校畢業！而最厲害的是陳法拉是該學院首個華人表演系碩士之外，更是首個華人以全A的成績畢業！

陳法拉進軍荷里活

陳法拉當年選擇告別大台，當時正是大台當紅花旦的法拉事業可以說是如日中天，佢當時毅然選擇離開無綫到美國讀書，如今以全A的成績碩士畢業，讓大家都看到其努力和付出，果然係高學歷女神！

陳法拉

陳法拉

傳聞陳法拉更被金牌經理人Brian Swardstrom看中，簽約美國著名經理人公司United Talent Agency（UTA），旗下的藝人都是荷里活的實力派，應屆奧斯卡影后《廣告牌殺人事件》女主角Frances McDormand也是其門下，仲有《變形俠醫》主角Edward Norton等等，看來法拉的實力受到國際認可。

陳法拉
陳法拉與同學們
陳法拉
陳法拉

法拉猛料男友

離婚後法拉一直很低調、很少傳出緋聞，直到遇到現在的法藉男朋友Emmanuel Straschnov。陳法拉曾坦言和男朋友相處非常舒服，有默契又夾還會互相體諒遷就。而這位男朋友來頭還不少呢，畢業於哈佛大學，也是法國駐日本外交官也是Prada美國CEO特別助理，除精通英文外，還熱愛中國文化還會說流利的普通話，非常聰明有才華！

陳法拉

相處舒服 無所不談

陳法拉和男友的相處也是非常簡單，曾在訪問中說過兩人很有默契，大家的性格能夠互相配合，無所不談，有共同語言，兩人有無盡的話題相處十分舒服。

陳法拉

吵架後會主動示好

陳法拉指男朋友與大情大性的她性格不同，總會有吵架的時候，但善解人意的男友總會先主動示好，逗她笑。

男友是最強後盾

陳法拉指男朋友在她心灰時開導她，成為她追夢背後的力量，每次失意時又會開導安慰她，幾乎看過女友大大小小的演出，能夠畢業也多得男朋友的支持！而男朋友是圈外人，認識很多不同圈子的朋友，法拉指可以認識他的朋友能夠擴闊自己的社交圈子。

雖然法拉事業心重、和Emmanuel文化背景亦不同，但非常喜歡小朋友的她曾表示自己渴望生兒育女。

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