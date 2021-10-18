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39歲陳法拉短髮造型曝光　青春氣息拍得住21年前出道做𡃁模影泳裝照！

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撰文：東方新地

陳法拉近年轉戰美國演藝圈，早前更因為電影《尚氣與十環幫傳奇》而國際知名人氣急升，其 IG Followers已經直迫100萬，無論華人還是非華裔都被她的魅力迷倒！而最近法拉亦更活躍於社交網站，不時都會分享個人生活點滴，而最新一個 Post更分享了自己將長頭髮剪掉的相片，好大犧牲！然而，網民一致大讚法拉女神的短髮造型配以韓系「空氣瀏海」令目測年齡大減20歲，即使戴住口罩亦感受到她的青春氣息，絕對能夠媲美21年前她剛出道時做模特兒的狀態。

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒、Instagram

現時39歲的陳法拉現時已經成為人母。（圖片來源：IG@falachenfala）
現時39歲的陳法拉現時已經成為人母。（圖片來源：[email protected]
女神長髮散落一地！（圖片來源：IG@falachenfala）
女神長髮散落一地！（圖片來源：[email protected]
法拉最新短髮Look，加埋個韓系「空氣瀏海」，即刻年輕20歲！（圖片來源：IG@falachenfala）
法拉最新短髮Look，加埋個韓系「空氣瀏海」，即刻年輕20歲！（圖片來源：[email protected]

18歲遠赴日本交換 出道做日本𡃁模

早在2000年，當時18歲的陳法拉正在日本當交換生，讀書之餘更被當地女性雜誌《JJ》選中，拍攝多輯時裝照。

雖然衣著、妝容都帶有些少年代感，但樣子沒有太多變化。

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史
陳法拉曾為日本時尚雜誌《JJ》擔任模特兒，照片大約攝於2005年，也就是她參選國際華裔小姐並奪得亞軍的同一年。（圖片來源： 陳法拉IG ）
陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史
網民驚訝大讚，法拉舊時個樣同現在分別不大！

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史

法拉曾為日本雜誌拍攝模特兒照。
除了幾張「少女風」Fashion相，其實陳法拉都有為日本雜誌拍攝泳裝模特兒照！

重溫昔日性感女神風采

唔知大家仲記唔記得，陳法拉係5年後的2005年來香港參選國際華裔小姐奪亞軍後入行，樣子甜美、身材出眾的法拉好快成為大台上位小花，更毫不吝嗇騷Body，不時都會除衫晒身材！不過今時今日，可以成日睇法拉騷身材的機會不是屬於我們的，咁就唯有一齊回味佢以前性感女神的風采！

陳法拉
2005年選華姐時的法拉！
陳法拉
大家認唔認得與陳法拉同屆的華姐？

陳法拉水著放題開始

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史

泳衣品牌代言人

當年法拉為泳衣品牌代言人，所以大家經常大飽眼福！

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史

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陳法拉早年為TVB拍攝年曆，多位型男索女水著示人～

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史

事隔多年，法拉已離開大台，黃長興最近亦改名為「黃致豪」
事隔多年，法拉已離開大台，黃長興最近亦改名為「黃致豪」
那些年電視節目《夏日5A歡樂遊》，法拉當然係泳裝上陣，睇吓阮兆祥個樣...
那些年電視節目《夏日5A歡樂遊》，法拉當然係泳裝上陣，睇吓阮兆祥個樣…
件背心太緊除唔到？
件背心太緊除唔到？

拍劇博到盡

陳法拉拍劇時亦係博到盡，都有唔少性感演出令人留下深刻印象！

《溏心風暴》比堅尼青春無敵

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《有營煮婦》露Bra又除褲

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《師奶兵團》噴血誘郭政鴻

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大台頒獎典禮 大方性感造型

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陳法拉碩士畢業後 進軍荷里活

現年39歲的陳法拉在2013年離開TVB，之後甚少在港露面，原來佢在美國紐約的茱莉亞學院畢業，而且最威水係法拉是該學院首個華人表演系碩士之餘，更是首個華人以全A的成績畢業，真的是超抵讚！

陳法拉進軍荷里活

陳法拉進軍荷里活

陳法拉七年前選擇告別大台，當時正是大台當紅花旦的法拉事業可以說是如日中天，佢當時毅然選擇離開無綫到美國讀書，如今以全A的成績碩士畢業，讓大家都看到其努力和付出，果然係高學歷女神！

陳法拉

陳法拉

傳聞陳法拉更被金牌經理人Brian Swardstrom看中，簽約美國著名經理人公司United Talent Agency（UTA），旗下的藝人都是荷里活的實力派，應屆奧斯卡影后《廣告牌殺人事件》女主角Frances McDormand也是其門下，仲有《變形俠醫》主角Edward Norton等等，看來法拉的實力受到國際認可。

陳法拉
陳法拉與同學們
陳法拉
陳法拉

找數女漢子 激罕晒泳衣照

其實法拉不時愛在社交網站分享生活，數年前於社交網站更罕有分享一張泳衣相，相中見到法拉在法國度假期間身穿白色比堅尼，在陽光下露出甜美笑容，有幸用相機捕捉呢一刻的人，當然就係當時嘅法拉男友Emmanuel Straschnov啦！

陳法拉

男友視角

陳法拉
陽光燦爛，都不及法拉的笑容燦爛！

陳法拉Share㗎模時代照 重溫昔日性感女神演化史

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