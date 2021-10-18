39歲陳法拉短髮造型曝光 青春氣息拍得住21年前出道做𡃁模影泳裝照！
陳法拉近年轉戰美國演藝圈，早前更因為電影《尚氣與十環幫傳奇》而國際知名人氣急升，其 IG Followers已經直迫100萬，無論華人還是非華裔都被她的魅力迷倒！而最近法拉亦更活躍於社交網站，不時都會分享個人生活點滴，而最新一個 Post更分享了自己將長頭髮剪掉的相片，好大犧牲！然而，網民一致大讚法拉女神的短髮造型配以韓系「空氣瀏海」令目測年齡大減20歲，即使戴住口罩亦感受到她的青春氣息，絕對能夠媲美21年前她剛出道時做模特兒的狀態。
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒、Instagram
18歲遠赴日本交換 出道做日本𡃁模
早在2000年，當時18歲的陳法拉正在日本當交換生，讀書之餘更被當地女性雜誌《JJ》選中，拍攝多輯時裝照。
雖然衣著、妝容都帶有些少年代感，但樣子沒有太多變化。
重溫昔日性感女神風采
唔知大家仲記唔記得，陳法拉係5年後的2005年來香港參選國際華裔小姐奪亞軍後入行，樣子甜美、身材出眾的法拉好快成為大台上位小花，更毫不吝嗇騷Body，不時都會除衫晒身材！不過今時今日，可以成日睇法拉騷身材的機會不是屬於我們的，咁就唯有一齊回味佢以前性感女神的風采！
大台頒獎典禮 大方性感造型
陳法拉碩士畢業後 進軍荷里活
現年39歲的陳法拉在2013年離開TVB，之後甚少在港露面，原來佢在美國紐約的茱莉亞學院畢業，而且最威水係法拉是該學院首個華人表演系碩士之餘，更是首個華人以全A的成績畢業，真的是超抵讚！
傳聞陳法拉更被金牌經理人Brian Swardstrom看中，簽約美國著名經理人公司United Talent Agency（UTA），旗下的藝人都是荷里活的實力派，應屆奧斯卡影后《廣告牌殺人事件》女主角Frances McDormand也是其門下，仲有《變形俠醫》主角Edward Norton等等，看來法拉的實力受到國際認可。
找數女漢子 激罕晒泳衣照
其實法拉不時愛在社交網站分享生活，數年前於社交網站更罕有分享一張泳衣相，相中見到法拉在法國度假期間身穿白色比堅尼，在陽光下露出甜美笑容，有幸用相機捕捉呢一刻的人，當然就係當時嘅法拉男友Emmanuel Straschnov啦！