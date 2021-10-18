39歲陳法拉短髮造型曝光　青春氣息拍得住21年前出道做𡃁模影泳裝照！

陳法拉近年轉戰美國演藝圈，早前更因為電影《尚氣與十環幫傳奇》而國際知名人氣急升，其 IG Followers已經直迫100萬，無論華人還是非華裔都被她的魅力迷倒！而最近法拉亦更活躍於社交網站，不時都會分享個人生活點滴，而最新一個 Post更分享了自己將長頭髮剪掉的相片，好大犧牲！然而，網民一致大讚法拉女神的短髮造型配以韓系「空氣瀏海」令目測年齡大減20歲，即使戴住口罩亦感受到她的青春氣息，絕對能夠媲美21年前她剛出道時做模特兒的狀態。

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒、Instagram