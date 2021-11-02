陳法拉新劇鬈髮造型「嬸味濃」被指似《溏心風暴》米雪頭
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒資料庫、[email protected]
陳法拉升呢人母積極工作
陳法拉今年2月產女後極速復工，更憑超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》蜚聲國際，早前她宣布翻拍張曼玉96年主演的經典法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep），與《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）鬥戲，更帶埋囡囡與老公飛去法國開工。
公開新劇造型
這日陳法拉在社交網上載一張相信是新劇的造型照，早前剪了空氣瀏海青春晒的她，已變成一頭超短曲髮，她留言hashtag「Irma Vep」及「Actors life（演員生涯）」等字眼，透露已為新劇開工。照片中的陳法拉造型較成熟，網民紛紛留言笑指她「嬸味濃」、「萬聖節已過」、髮型似足當年在《溏心風暴》中飾演紅姨的米雪，不過亦有網友指陳法拉顏值夠高，才能夠駕馭咁特別的髮型。
網民彈法拉新 Look：搞乜剪到一忽忽
最近飛住法國拍攝另一部美劇的法拉日前分享了自己將長頭髮剪掉的相片，非常大犧牲！好在大部分網民都大讚法拉女神的短髮造型，目測年齡大減20歲，即使戴住口罩亦感受到她的青春氣息，絕對能夠媲美21年前她剛出道時做模特兒的狀態。不過另外亦都有網友「投訢」法拉呢個空氣瀏海，表示法拉新Look唔多掂，更留言話：「點解好似一忽忽既」，甚至懷疑法拉今次親自操刀所以失手。
陳法拉 夥拍新版羅拉
陳法拉正在拍攝的劇集是HBO和A24合作推出的迷你劇，翻拍自張曼玉和她的法籍導演前夫阿薩亞斯（Olivier Assayas）在1996年合作炮製的法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep），今次新劇由阿薩亞斯負責重新執導、監製和編劇，並搵來主演新版《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）系列的瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）擔演女主角Mira。
飾演反派角色
陳法拉日前在社交網轉載相關外國媒體報道，並留言說：「Paris, here we come!（巴黎，我哋嚟啦！）」暗示自己即將前往巴黎開拍這部新劇。報道指陳法拉將在劇中飾演一名來自香港的上位中女星Cynthia Keng，被導演邀請參演新版著名默劇電影《吸血鬼》（Les Vampires），飾演一個反派角色，和女主角Mira有不少對手戲，為爭戲份更會經常挑釁女主角。
第二次參演美劇
今次已是陳法拉第二次參演美國劇集，去年她就曾與影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）合作，演出另一部HBO劇集《無所作為》（The Undoing）。
當年張曼玉戀上導演
1996年張曼玉遠赴巴黎拍攝《女飛賊再現江湖》時，戀上法籍導演阿薩亞斯，二人在1998年結婚，雖然婚姻只維持了三年，但兩人2004年再合作拍攝電影《錯過又如何》（Clean），成功助張曼玉登上了康城影后的寶座。
《女飛賊再現江湖》劇情講述張曼玉飾演自己，即亞洲影壇巨星Maggie，到巴黎主演新版經典電影《吸血鬼》飾演女飛賊，因不懂得法語而備受排擠，同時又戀上導演及被女服裝設計師追求的經歷。在今次改編的劇集中，則改由新版「羅拉」雅麗茜亞飾演來自美國的女星Mira，同樣不懂法語，劇中也是個雙性戀者，分別有個前男友和前女友，據知雅麗茜亞更會同時擔任這部劇集的監製。