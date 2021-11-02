陳法拉新劇鬈髮造型「嬸味濃」被指似《溏心風暴》米雪頭

陳法拉近年成功打入荷里活，早前參與首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》令國際知名度急升，其 IG Followers已經直迫100萬，陳法拉更宣布加盟HBO新劇，翻拍張曼玉96年主演的經典法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep），她更首次公開劇中造型，平時見開仙氣十足的陳法拉，新Look真係好有新鮮感。

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒資料庫、[email protected]