41歲陳法拉無懼素顏示人 新相疑性感真空上陣惹網民遐想
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現年41歲陳法拉憑2005年度國際華裔小姐競選入行，其後簽約做無綫藝員，在2013年與TVB約滿後離開及後於2014年起返回美國修讀碩士學位，之後便主要在荷里活發展。近日法拉便在IG發布了在瑞士出席活動的美照，在發布的3張相片中有2張身穿白色deep V上衣放下長曲髮照，少女感十足，但焦點絕對是第三張照片，法拉的單肩黑色禮服疑真空上陣…
陳法拉入行近20年 爆最愛《尚氣與十環幫傳奇》中嘅妝容
日前陳法拉飛往瑞士出席護膚品品牌活動，順勢趁着空閒時外出遊玩兼大嘆美食。活動中法拉表示自己從影快將二十年，特別喜歡Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》中的妝容，雖然戲中只化了很淡的妝，但整個感覺相當真實，是個非常出色和受喜愛的角色。加上展示出素顏或裸妝的形象可以讓朋友和粉絲真正感興趣的是了解真正的自己，這就是為甚麼不介意展示的素顏原因。
IG曬單肩黑色禮服 疑真空上陣性感程度爆燈
而法拉去到瑞士也打扮得相當美，她在IG發布了3張美照，問網民「揀唔到邊張做封面」，想要一些意見。從相中可見，其中的一張便是穿著一件單肩黑色禮服，貼身剪裁盡顯零贅肉S曲線，而且連身裙右側透視設計直落至臀部，疑真空上陣相當性感女人味十足，網民睇完都話女神魅力不減！
陳法拉推篤去瑞士必食牛肉和芝士火鍋
事實上今次並不是法拉首次去瑞士，她說：「因為老公的家人剛好在這個城市，今次是舊地重遊，不過很開心可以再發掘到一些新事物。而且這裡這裡真的好漂亮，瑞士有雪山、草地、新鮮空氣，而且瑞士人會鑽研同關心皮膚及護膚。我自己的護膚秘訣是保持水分充足、多喝水。皮膚狀態與它的水分含量有密切影響，當皮膚保持良好的水分補充時自然會散發光彩。」
法拉除了分享個人護膚秘訣外，更介紹大家去瑞士遊玩的話可以去萊芒湖（法語：lac Léman），她說：「萊芒湖真係好靚，好似海一樣咁大，湖水清澈透明，如果大家來玩的話建議坐船遊湖。」此外法拉亦推介瑞士的牛肉和芝士火鍋，她笑言：「這裡有很多牛，好容易聞到牛屎味，牛肉、芝士都好味，芝士火鍋也很出名，冬天見到雪山白茫茫一遍，凍凍地食個芝士火鍋好正。」
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供