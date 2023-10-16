41歲陳法拉無懼素顏示人 新相疑性感真空上陣惹網民遐想

現年41歲陳法拉憑2005年度國際華裔小姐競選入行，其後簽約做無綫藝員，在2013年與TVB約滿後離開及後於2014年起返回美國修讀碩士學位，之後便主要在荷里活發展。近日法拉便在IG發布了在瑞士出席活動的美照，在發布的3張相片中有2張身穿白色deep V上衣放下長曲髮照，少女感十足，但焦點絕對是第三張照片，法拉的單肩黑色禮服疑真空上陣…