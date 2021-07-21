繼《尚氣》之後 陳法拉再演美劇 翻拍張曼玉舊作《女飛賊再現江湖》

今年2月宣布升呢做人母的陳法拉，近月積極再投入事業，除了密密為將在9月上映的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》宣傳外，日前她又轉載外媒報道，宣布自己即將飛往法國巴黎開拍新一部美劇，這也是陳法拉第二次演出美國HBO劇集，原來這部美劇是由張曼玉在96年主演的法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep）所翻拍，陳法拉將在劇中飾演和女主角作對的一個演員角色！

文：東方新地｜圖：陳法拉IG、陳法拉Twitter及新傳媒圖片庫