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繼《尚氣》之後 陳法拉再演美劇 翻拍張曼玉舊作《女飛賊再現江湖》

東方新地 - 娛聞

今年2月宣布升呢做人母的陳法拉，近月積極再投入事業，除了密密為將在9月上映的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》宣傳外，日前她又轉載外媒報道，宣布自己即將飛往法國巴黎開拍新一部美劇，這也是陳法拉第二次演出美國HBO劇集，原來這部美劇是由張曼玉在96年主演的法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep）所翻拍，陳法拉將在劇中飾演和女主角作對的一個演員角色！

文：東方新地｜圖：陳法拉IG、陳法拉Twitter及新傳媒圖片庫

陳法拉 夥拍新版羅拉

陳法拉首部參演的荷李活電影《尚氣與十環幫傳奇》即將在今年9月上映，近日她除了為新片宣傳外，也準備飛到法國巴黎開拍新劇，這部劇集是HBO和A24合作推出的迷你劇，翻拍自張曼玉和她的法籍導演前夫阿薩亞斯（Olivier Assayas）在1996年合作炮製的法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep），今次新劇由阿薩亞斯負責重新執導、監製和編劇，並搵來主演新版《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）系列的瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）擔演女主角Mira。

陳法拉首部參演的荷李活電影《尚氣與十環幫傳奇》即將在今年9月上映，她在片中飾演男主角「尚氣」的母親Jiang Li。（圖片來源：陳法拉IG）
陳法拉首部參演的荷李活電影《尚氣與十環幫傳奇》即將在今年9月上映，她在片中飾演男主角「尚氣」的母親Jiang Li。（圖片來源：陳法拉IG）
雖然電影要到9月才上映，但近日陳法拉已開始積極為電影作宣傳。（圖片來源：陳法拉IG）
雖然電影要到9月才上映，但近日陳法拉已開始積極為電影作宣傳。（圖片來源：陳法拉IG）
現年39歲的陳法拉在今年2月情人節宣布升呢做人母，產後狀態極速回勇。（圖片來源：陳法拉IG）
現年39歲的陳法拉在今年2月情人節宣布升呢做人母，產後狀態極速回勇。（圖片來源：陳法拉IG）
陳法拉與法籍老公Emmanuel Straschnov自兩年前結婚後一直恩愛，一家三口不時在社交網大晒幸福。（圖片來源：陳法拉IG）
陳法拉與法籍老公Emmanuel Straschnov自兩年前結婚後一直恩愛，一家三口不時在社交網大晒幸福。（圖片來源：陳法拉IG）

飾演反派角色

陳法拉日前在社交網轉載相關外國媒體報道，並留言說：「Paris, here we come!（巴黎，我哋嚟啦！）」暗示自己即將前往巴黎開拍這部新劇。報道指陳法拉將在劇中飾演一名來自香港的上位中女星Cynthia Keng，被導演邀請參演新版著名默劇電影《吸血鬼》（Les Vampires），飾演一個反派角色，和女主角Mira有不少對手戲，為爭戲份更會經常挑釁女主角。

陳法拉日前在社交網轉載了一篇外國媒體報道，當中講述了她即將參演的新劇角色。（圖片來源：陳法拉Twitter）
陳法拉日前在社交網轉載了一篇外國媒體報道，當中講述了她即將參演的新劇角色。（圖片來源：陳法拉社交網）
陳法拉更暗指自己即將前往巴黎開拍這部新劇，好友宋熙年和溫家偉都有留言為她打氣。（圖片來源：陳法拉IG）
陳法拉更暗指自己即將前往巴黎開拍這部新劇，好友宋熙年和溫家偉都有留言為她打氣。（圖片來源：陳法拉IG）
陳法拉兩年前結婚時，亦是與法籍老公在巴黎舉行婚禮。（圖片來源：陳法拉IG）
陳法拉兩年前結婚時，亦是與法籍老公在巴黎舉行婚禮。（圖片來源：陳法拉IG）

第二次參演美劇

今次已是陳法拉第二次參演美國劇集，去年她就曾與影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）合作，演出另一部HBO劇集《無所作為》（The Undoing）。此外她亦有份參演Marvel新作《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），飾演男主角「尚氣」的母親Jiang Li。

早前陳法拉更為了工作，飛到倫敦接受隔離，非常忙碌。（圖片來源：陳法拉IG）
早前陳法拉更為了工作，飛到倫敦接受隔離，非常忙碌。（圖片來源：陳法拉IG）

當年張曼玉戀上導演

1996年張曼玉遠赴巴黎拍攝《女飛賊再現江湖》時，戀上法籍導演阿薩亞斯，二人在1998年結婚，雖然婚姻只維持了三年，但兩人2004年再合作拍攝電影《錯過又如何》（Clean），成功助張曼玉登上了康城影后的寶座。

張曼玉與她的法籍導演前夫阿薩亞斯。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
張曼玉與她的法籍導演前夫阿薩亞斯。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
張曼玉在《女飛賊再現江湖》中經常穿著緊身黑衣，扮演戲中戲入面的女飛賊角色。（圖片來源：電影劇照）
張曼玉在《女飛賊再現江湖》中經常穿著緊身黑衣，扮演戲中戲入面的女飛賊角色。（圖片來源：電影劇照）

《女飛賊再現江湖》劇情講述張曼玉飾演自己，即亞洲影壇巨星Maggie，到巴黎主演新版經典電影《吸血鬼》飾演女飛賊，因不懂得法語而備受排擠，同時又戀上導演及被女服裝設計師追求的經歷。在今次改編的劇集中，則改由新版「羅拉」雅麗茜亞飾演來自美國的女星Mira，同樣不懂法語，劇中也是個雙性戀者，分別有個前男友和前女友，據知雅麗茜亞更會同時擔任這部劇集的監製。

雅麗茜亞除了以新版「羅拉」一角為人熟悉外，又曾憑《丹麥女孩》（The Danish Girl）奪得奧斯卡最佳女配角獎。（圖片來源：電影劇照）
雅麗茜亞除了以新版「羅拉」一角為人熟悉外，又曾憑《丹麥女孩》（The Danish Girl）奪得奧斯卡最佳女配角獎。（圖片來源：電影劇照）

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