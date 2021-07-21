繼《尚氣》之後 陳法拉再演美劇 翻拍張曼玉舊作《女飛賊再現江湖》
文：東方新地｜圖：陳法拉IG、陳法拉Twitter及新傳媒圖片庫
陳法拉 夥拍新版羅拉
陳法拉首部參演的荷李活電影《尚氣與十環幫傳奇》即將在今年9月上映，近日她除了為新片宣傳外，也準備飛到法國巴黎開拍新劇，這部劇集是HBO和A24合作推出的迷你劇，翻拍自張曼玉和她的法籍導演前夫阿薩亞斯（Olivier Assayas）在1996年合作炮製的法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep），今次新劇由阿薩亞斯負責重新執導、監製和編劇，並搵來主演新版《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）系列的瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）擔演女主角Mira。
飾演反派角色
陳法拉日前在社交網轉載相關外國媒體報道，並留言說：「Paris, here we come!（巴黎，我哋嚟啦！）」暗示自己即將前往巴黎開拍這部新劇。報道指陳法拉將在劇中飾演一名來自香港的上位中女星Cynthia Keng，被導演邀請參演新版著名默劇電影《吸血鬼》（Les Vampires），飾演一個反派角色，和女主角Mira有不少對手戲，為爭戲份更會經常挑釁女主角。
第二次參演美劇
今次已是陳法拉第二次參演美國劇集，去年她就曾與影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）合作，演出另一部HBO劇集《無所作為》（The Undoing）。此外她亦有份參演Marvel新作《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），飾演男主角「尚氣」的母親Jiang Li。
當年張曼玉戀上導演
1996年張曼玉遠赴巴黎拍攝《女飛賊再現江湖》時，戀上法籍導演阿薩亞斯，二人在1998年結婚，雖然婚姻只維持了三年，但兩人2004年再合作拍攝電影《錯過又如何》（Clean），成功助張曼玉登上了康城影后的寶座。
《女飛賊再現江湖》劇情講述張曼玉飾演自己，即亞洲影壇巨星Maggie，到巴黎主演新版經典電影《吸血鬼》飾演女飛賊，因不懂得法語而備受排擠，同時又戀上導演及被女服裝設計師追求的經歷。在今次改編的劇集中，則改由新版「羅拉」雅麗茜亞飾演來自美國的女星Mira，同樣不懂法語，劇中也是個雙性戀者，分別有個前男友和前女友，據知雅麗茜亞更會同時擔任這部劇集的監製。