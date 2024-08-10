陳法拉返港重聚舊日《東西宮略》拍檔 小儀嘆仲爭「呢位」
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前無綫花旦陳法拉，自2013年離開無綫後，轉戰美國深造並進軍荷李活。她於事業高峰期宣布離巢，前往知名的茱莉亞學院修讀碩士課程。近年，她與法藉老公再婚並育有一女一子，組成了一個幸福的四口之家，成為眾人羨慕的人生勝利組。
重逢舊日戲劇拍檔
法拉此次回港，是為了與古裝劇《東西宮略》的拍檔聚會。她的好友小儀在社交平台上公開了多張合照，照片中的陳法拉雖然淡妝示人，但依然容光煥發，狀態極佳。小儀感性表示友誼延續十多年：「拍劇有個好處，係可以識到好朋友。東西宮略呢個劇係2011年拍嘅，我哋難得地friend到而家，即係話，我哋係10X幾年嘅friend！今晚，因為法拉咁啱喺香港，佢一呼我哋就百應，可惜係大皇郭晉安要工作，齊唔到人！不過，睇嚇短期內會唔會再約多次啦。下次要齊人呀~~~」
陳法拉荷李活之路
陳法拉成功進軍荷李活，早前參演了《哥斯拉×金剛：新帝國》。今年3月，她宣布誕下細仔，並迅速恢復了健康的身形。她透露，囡囡對於榮升姐姐感到非常開心。陳法拉不時在社交平台分享她的家庭生活，展現出她享受家庭樂的幸福時光。
圖片來源：小儀IG、TVB