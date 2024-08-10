陳法拉返港重聚舊日《東西宮略》拍檔 小儀嘆仲爭「呢位」

前無綫花旦陳法拉，自2013年離開無綫後，轉戰美國深造並進軍荷李活。她於事業高峰期宣布離巢，前往知名的茱莉亞學院修讀碩士課程。近年，她與法藉老公再婚並育有一女一子，組成了一個幸福的四口之家，成為眾人羨慕的人生勝利組。

