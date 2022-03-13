55歲陳法蓉小丸子Look晒舞技 白滑長腿成焦點：心態一定要年輕！
「港普F4」成員之一的陳法蓉雖然已年過半百，但由於保養得宜，一直都被網民歸納為「美魔女」系列。日前陳法蓉更重拾青春，換上一身小丸子Look大晒舞技兼騷長腿，網民都紛紛留言大讚：「年齡只是歲字！」
陳法蓉跳舞騷長腿
現時55歲的時陳法蓉近年進軍內地巿場，除了早前與蔡少芬、朱茵、及洪欣組成的「港普F4」主持節目《請吃飯的姐姐》之外，陳法蓉亦專注經營抖音，頻頻拍短片分與網民分享，粉絲數已達420萬。而日前她就以一身勁青春的小丸子Look示人大騷舞技，更展現出一雙白滑美腿。
網民大讚陳法蓉逆生長
對於陳法蓉的美貌，仍然有網民質疑有濾鏡加乘，但至於白滑纖細的長腿，網民幾乎一致讚好，更反問她到底是否只有30歲，逗得陳法蓉非常高興，難怪她都禁不住喜悅回應網民：「年齡不重要，心態一定要年輕。」
陳法蓉前年獲蔡少芬陪慶生曬素顏
雖然貪靚開濾鏡只係人之常情，但天生麗質的陳法蓉也會間中公開自己的真面目。2020年10月，陳法蓉喜獲認識超過20年好友蔡少芬陪慶生，當日陳法蓉戴起一副粗框眼鏡素顏上陣，及後蔡少芬更大方地將二人合照分照至社交網站。只見陳法蓉的皮膚依然緊緻白滑，驟眼看完全不似年屆54歲！