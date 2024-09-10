陳法蓉親自還原「掌摑事件」真相大爆李麗珍曾企圖XXX
陳法蓉親自還原「掌摑事件」真相
陳法蓉在2010年接受陳志雲主持的《志雲飯局》訪問時，曾經提到拍攝《美麗傳說》期間被摑一事。陳法蓉指當年《美麗傳說》是自己演藝生涯第一套「飛紙仔劇」，所有演員都要在化妝室等候安排。而陳法蓉就記得有一日當自己忙於拍攝多個場口，終於等到放飯時，突然有位女演員衝進化妝室：「突然衝咗入嚟，好快嚟到我面前，想伸手打人，講咗句唔知乜「黐脷筋」」。陳法蓉指當時情況混亂，自己只記得有三至四個工作人員，齊手將打人的女演員捧出去，不過該位女演員並不罷休：「但係佢仲想搵腳踢我」。
時隔多年重提事件：喺我心入面留陰影
陳法蓉事後忍不住大喊，不過因為當時監製請求陳法蓉保守秘密，所以即使打人的女演員接受訪問唱衰自己，陳法蓉依然忍著沒有反擊。陳法蓉之所以時隔9年重提事件，她邊哽咽邊解釋：
「點解我會可以宜家講翻出嚟，係因為我覺得件事已經好耐好耐，我都已經長大咗。我覺得如果呢件事唔去講翻出嚟，我會覺得喺我心入面留陰影。因為有好多個版本都講到好似係我工作態度有問題，或者係我有錯。」
陳法蓉、李麗珍交惡原因版本多
雖然陳法蓉沒有開名，但大部分網民都已經猜測到打人的女演員為同劇演員李麗珍。至於李麗珍當時爲何要打陳法蓉，網上就流傳多個版本，有指當時陳法蓉和李麗珍因争戲份而交惡，兩女早存心病；亦有指陳法蓉拍劇期間經常遲到，而且對工作人員不禮貌，李麗珍看不過眼才出手教訓她。
王晶自爆風流史 搵「有過交往」女星拍亞視劇
王晶在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》的最新一集中，坦承在其近五十年的影視生涯中，有一次演員間的爭執讓他感到尤為棘手。「最令我難處理又有啲尷尬嘅，反而係一部戲香港拍嘅劇，係2000年前。」他提到一宗「掌摑」事件，王晶就只提到是亞視劇集，但未透露具體劇集名稱。「其中有兩個女演員，其中一個就係本身有啲挫折，我就特登搵佢返嚟演一個幾重要嘅角色，諗住幫吓佢。其實我之前就同佢有少少交往，咁佢就覺得我搵佢返嚟做，係想同佢好，其實我唔係咁諗。」
兩女星片場爭寵 演變掌摑事件拒調停
王晶透露，該位女演員因誤會而在拍攝期間掌摑了另一位女主角。「她就覺得我偏愛另外一個女主角，居然有一日發脾氣，走去打咗人一巴！」當時現場有記者在場，王晶得知後選擇退避三舍，避免事件擴大。「有人打俾我問我點算，我問有冇記者係到，佢哋話有。我就話咁我唔入嚟喇，你哋盡量解決曬所有嘢，成個拍攝我都唔會處理。我如果入去就死梗嘅！就真係好大新聞！結果俾我避過咗，冇大新聞。」他強調自己與兩位女演員之間沒有任何不當想法，只是想幫助其中一位，卻不幸引發了誤會。
網民齊齊估兩大嫌疑人：一定係XXX
其實在片中嘉賓關秀媚已經不停食花生，想問出王晶掌摑事件的涉事女星是誰，不過王晶堅持不透露涉事女演員的具體身份。不少網民都紛紛在影片底下留言，推測「掌摑」事件可能涉及陳法蓉與李麗珍：「絕對在講李麗珍」「係咪美麗傳說打陳法蓉」「ATV美麗傳說..李麗珍不和陳法蓉..不是什麼秘密..之後晶哥沒再用李麗珍」「晶哥首次承認同摑人嗰位「李xx」有交往過」等。