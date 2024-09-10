陳法蓉親自還原「掌摑事件」真相大爆李麗珍曾企圖XXX

日前，導演王晶在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》的最新一集中，大爆曾經有兩女星在自己執導的電影中由爭寵演變「掌摑」事件。節目一出，網民都聯想到事件主角係陳法蓉和李麗珍，而事實上，陳法蓉亦曾經在《志雲飯局》中親揭「掌摑事件」另有內情…

