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陳泳伽[email protected]被喪插消費前仔 不畏明星包袱全力與網民互片

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COLLAR成員之一的陳泳伽（Winka）近日現身宣傳活動，突然自爆同拍拖六年圈外男友玩完，但揚言兩人再見都係朋友，其前度男友依然繼續「身體力行」，出任陳泳伽歌迷會會長一職。結果言論出街後，網民表示唔多收貨，喪踩對方消費前度，過程中陳泳伽更為自己平反，與網民開火互罵，並分享留言cap圖，連跟經理人阿Wing的WhatsApp對話都cap圖大公開！

陳泳伽 陳泳伽Winka近日為個人單曲宣傳時透露六年情告終，原來去年六月已分手！
陳泳伽Winka近日為個人單曲宣傳時透露六年情告終，原來去年六月已分手！（圖片來源：IG＠winka_chan）

陳泳伽Winka：你又唔係我嘅前度！

陳泳伽Winka日前在社交網將自身愛情故事寫成散文，卻原來於去年6月已分手，有網民不滿Winka公開與前度的愛情故事，去消費前度以宣傳新歌，惹起網民熱討，亦有網民批評她組女團後便嫌棄男友，又有網民爆Winka拍拖時好霸道，要求男友隨傳隨道，有一次因男友接載波友，在車內開擴音器，Winka以「無謂人」形容其波友，要求男友即去接載她和《造星》朋友，因而令全車都聽到Winka的對話，連日不停被爆料。Winka發千字文為自己平反：「先放下嘅人唔代表唔捨得同難過，而你唔係我前嘅前度，你知道同了解嘅不多…」

陳泳伽 Winka被指是Collar中的「唱歌擔當」，故又被封為「女版柳應廷」、「女版Jer」。
Winka被指是Collar中的「唱歌擔當」，故又被封為「女版柳應廷」、「女版Jer」。（圖片來源：IG＠winka_chan）

Winka與民開火！網民留言cap圖大公開

Winka陳泳伽對每個留言都好着緊好在意，在三百個留言中，支持她的都畀like，但對負評更上心，親自留言還擊，更逐一將開火留言cap圖並分享。有網民指「又係佢話要同前度要保持適量距離，宣傳新歌時就消費前度，利用埋人哋，繼續幫佢搞歌迷會，紅左又唔要人」，Winka即反擊：「乜原來我紅咗？多謝你！」有網民留言：「拋棄糟糠唔只形容男人，好高騖遠人之常情，只能夠講呢個世界係咁現實」，Winka即還拖：「are you ok？睇嚟係你嘅親身經歷」、有網民重提她是單親家庭，「當年全靠從事金融業男友支持，而家自己有能力就唔要人。」Winka發火：「你話單身家庭係咩意思？」、「鬧還鬧呀，唔好講到我家庭嗰邊先，單親家庭有咩問題？」繼續與民開火！

陳泳伽 Winka被狠批EQ低！
Winka被狠批EQ低！（圖片來源：IG＠winka_chan）

公開前度、經理人、細佬對話 作人格證人！

Winka陳泳伽更貼出前度、細佬和經理人Wing與她的WhatsApp對話cap圖直出，前度安慰Winka不要在意網民民留言，Winka把前度對話公開並寫道「Haters gonna hate !」而經理人Wing的對話亦被Winka公開，不過卻又極速刪除，有指是因為Winka行為太過火，Wing不滿私下對話被公開，認為Winka失控，影響團魂，Winka知衰所以秒刪！但有網民嘲：「睇佢忍得幾耐，轉頭又去同人鬧交，影衰晒COLLAR」、「Wing真係頭痛」、「SoChing都唔會消費阿Mo啦，Winka學下人啦」、「條女又沉唔住氣喇」、「咁低EQ點做藝人？不要直接退團啦」等。

陳泳伽 Winka欣賞JJ林俊傑演唱會，High到要嫁畀JJ，未受分手影響心情！
Winka欣賞JJ林俊傑演唱會，High到要嫁畀JJ，似乎未受分手影響心情！（圖片來源：IG＠winka_chan）
陳泳伽 女團COLLAR成軍日子短，卻有不少風波！
女團COLLAR成軍日子短，卻有不少風波！（圖片來源：IG＠winka_chan）
陳泳伽 COLLAR經理人Wing與MIRROR經理人花姐，不停為班仔女拆彈！
COLLAR經理人Wing與MIRROR經理人花姐，被指要不停為班仔女拆彈！（圖片來源：ViuTV截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠winka_chan

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