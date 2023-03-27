陳泳伽[email protected]被喪插消費前仔 不畏明星包袱全力與網民互片
陳泳伽Winka：你又唔係我嘅前度！
陳泳伽Winka日前在社交網將自身愛情故事寫成散文，卻原來於去年6月已分手，有網民不滿Winka公開與前度的愛情故事，去消費前度以宣傳新歌，惹起網民熱討，亦有網民批評她組女團後便嫌棄男友，又有網民爆Winka拍拖時好霸道，要求男友隨傳隨道，有一次因男友接載波友，在車內開擴音器，Winka以「無謂人」形容其波友，要求男友即去接載她和《造星》朋友，因而令全車都聽到Winka的對話，連日不停被爆料。Winka發千字文為自己平反：「先放下嘅人唔代表唔捨得同難過，而你唔係我前嘅前度，你知道同了解嘅不多…」
Winka與民開火！網民留言cap圖大公開
Winka陳泳伽對每個留言都好着緊好在意，在三百個留言中，支持她的都畀like，但對負評更上心，親自留言還擊，更逐一將開火留言cap圖並分享。有網民指「又係佢話要同前度要保持適量距離，宣傳新歌時就消費前度，利用埋人哋，繼續幫佢搞歌迷會，紅左又唔要人」，Winka即反擊：「乜原來我紅咗？多謝你！」有網民留言：「拋棄糟糠唔只形容男人，好高騖遠人之常情，只能夠講呢個世界係咁現實」，Winka即還拖：「are you ok？睇嚟係你嘅親身經歷」、有網民重提她是單親家庭，「當年全靠從事金融業男友支持，而家自己有能力就唔要人。」Winka發火：「你話單身家庭係咩意思？」、「鬧還鬧呀，唔好講到我家庭嗰邊先，單親家庭有咩問題？」繼續與民開火！
公開前度、經理人、細佬對話 作人格證人！
Winka陳泳伽更貼出前度、細佬和經理人Wing與她的WhatsApp對話cap圖直出，前度安慰Winka不要在意網民民留言，Winka把前度對話公開並寫道「Haters gonna hate !」而經理人Wing的對話亦被Winka公開，不過卻又極速刪除，有指是因為Winka行為太過火，Wing不滿私下對話被公開，認為Winka失控，影響團魂，Winka知衰所以秒刪！但有網民嘲：「睇佢忍得幾耐，轉頭又去同人鬧交，影衰晒COLLAR」、「Wing真係頭痛」、「SoChing都唔會消費阿Mo啦，Winka學下人啦」、「條女又沉唔住氣喇」、「咁低EQ點做藝人？不要直接退團啦」等。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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香港有甚麼週末好去處推介？
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