COLLAR成員之一的陳泳伽（Winka）近日現身宣傳活動，突然自爆同拍拖六年圈外男友玩完，但揚言兩人再見都係朋友，其前度男友依然繼續「身體力行」，出任陳泳伽歌迷會會長一職。結果言論出街後，網民表示唔多收貨，喪踩對方消費前度，過程中陳泳伽更為自己平反，與網民開火互罵，並分享留言cap圖，連跟經理人阿Wing的WhatsApp對話都cap圖大公開！