風少陳浚霆大方曬與富貴前度合照 豪華社交圈子公開 家底原來超強勁

憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「風少」一角成功入屋的36歲男星陳浚霆，今日（6日）突然在社交平台分享與一位千金小姐的慶生合照，隨即被網民極速起底，驚揭他戲內戲外同樣是超級富二代，真實家底遠比劇中角色更驚人！