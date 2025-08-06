風少陳浚霆大方曬與富貴前度合照 豪華社交圈子公開 家底原來超強勁
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憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「風少」一角成功入屋的36歲男星陳浚霆，今日（6日）突然在社交平台分享與一位千金小姐的慶生合照，隨即被網民極速起底，驚揭他戲內戲外同樣是超級富二代，真實家底遠比劇中角色更驚人！
陳浚霆大方與百億千金前度合照
陳浚霆近日於個人社交平台上載了一張與仁濟醫院前主席嚴玉麟千金嚴紀雯（Carmen）的合照，並高調發文祝福對方：「Happy Birthday! Worthy of a dedicated post 」（生日快樂！值得專門發帖）。從照片可見，派對場面盛大，而陳浚霆與前度嚴紀雯亦大方並肩合照，不過就意外令他「非富則貴」的社交圈曝光。事實上，陳浚霆在另一部劇集《金式森林》中同樣飾演富家子弟，如今看來，這些角色對他而言可謂是本色出演，完美演繹了何謂「戲如人生」。
起底風少驚人背景 爸爸係跨國企業副總裁
隨著照片曝光，陳浚霆的驚人家庭背景亦被網民大起底！原來他的爸爸是全球科技巨頭思科（Cisco）全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，是名副其實的商界猛人。更令人驚訝的是，他的繼母正是人稱「顧老闆」的資深藝人顧紀筠。雖然擁有如此顯赫的家世，但陳浚霆作風向來極度低調，從不公開炫富，在劇組中更是以人緣好見稱，經常自掏腰包請台前幕後工作人員食下午茶，親和力十足，與一般人印象中的「富二代」形象大相逕庭，難怪深得同事們的喜愛。
網民驚訝風少真人更豪：難怪有貴氣！
陳浚霆的真實身份曝光後，立即在網上引起熱烈討論，大批網民對其深藏不露的背景感到震驚！討論區及社交平台被洗版式留言，不少人大讚他為人低調：「原來風少真人仲有錢過戲入面個角色，嚇親！」「難怪佢演富家子弟咁入型入格，根本係做返自己。」更有網民力撐其人品：「有家底又唔炫耀，娛樂圈清泉！」「成日見報導話佢請食tea，份人肯定好好，唔怪得人緣咁好啦！」大部分留言都對陳浚霆的低調作風表示讚賞，認為他是有錢又貼地的星二代典範。
撰文：東方新地圖片來源：ig@chandrew117、ig@kooloban資料或影片來源：原文刊於新假期