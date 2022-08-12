陳浩民孫耀威為內地網紅宣傳慘變佈景板：是錢的偉大還是明星的悲哀？

陳浩民與孫耀威近年長駐內地發展，日前這對「兄弟」拍住上為內地千萬網紅「國岳夫妻」撐場，兩人更與「國岳夫妻」一起拍攝了20幾段影片，在相關的抖音短片中可見「國岳夫妻」對着鏡頭大曬恩愛，陳浩民同孫耀威就站在兩側為他們唱歌伴舞，似足迎賓；同枱食飯時，陳浩民又微微彎腰，以示尊敬，令網民哀嘆世風日下搵食艱難。