陳浩民孫耀威為內地網紅宣傳慘變佈景板：是錢的偉大還是明星的悲哀？
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陳浩民與孫耀威近年長駐內地發展，日前這對「兄弟」拍住上為內地千萬網紅「國岳夫妻」撐場，兩人更與「國岳夫妻」一起拍攝了20幾段影片，在相關的抖音短片中可見「國岳夫妻」對着鏡頭大曬恩愛，陳浩民同孫耀威就站在兩側為他們唱歌伴舞，似足迎賓；同枱食飯時，陳浩民又微微彎腰，以示尊敬，令網民哀嘆世風日下搵食艱難。
盛夏著長袖西裝做迎賓
陳浩民與孫耀威同台現身為抖音網紅「國岳夫妻」站台，據知當時在盛夏日，兩人捱熱著長袖西裝出席活動，可能因為兩人情同兄弟，又要「合體」，所以陳浩民就身穿灰色西裝，配闊腳褲，頸掛金鍊，孫耀威就著卡其色；兩人出場就同網紅握手，之後就企埋一邊幫手站台。其實陳浩民同孫耀威多條抖音片都係為「國岳夫妻」直播宣傳，在直播期間，兩人全程都站在後排，但兩人似乎對產品並不了解，所以全程都只是站着微笑，在「國岳夫妻」介紹產品時，他們還兼任助手幫手遞東西，配合這對網紅夫妻帶貨。陳浩民同孫耀威全程極少出聲，只是不時呼籲大家落單，但一直站着的他們表情似乎不太自然，真係似助手多過似直播主，場面尷尬。
內地網民都覺得好感嘆
唔少網民都感嘆兩人為錢自降身價：「這也太掉價了」、「想不到陳浩民和孫耀威都淪為網紅的伴舞和佈景板了」、「這是錢的偉大，還是明星的悲哀？」、「明星墮落了」、「為生活折腰」。
孫耀威現身街頭為醫護派飲品
49歲孫耀威近年專注內地發展又轉行做直播主，盛傳過佢直播加商演隨時月入過千萬。日前孫耀威現身廣州街頭，在38度高溫之下向醫護人員派發飲品，太太陳美詩陪伴在側之餘，有多名工作人員緊隨其後，有網民批評如此高調「出巡」猶如做show。另外有眼利網民發現，孫耀威身形變脹，昔日的瓜子口面都變圓。
直播兩個鐘袋過百萬
據聞孫耀威自前年開始擔任內地直播平台主持人並大受歡迎，每次都有過百萬人收看，有指他直播兩個鐘就能穩袋過百萬港元，加上商演活動等收入，一個月隨時勁賺過千萬港元，應該一直都唔愁三餐不繼。