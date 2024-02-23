狀王之王｜54歲陳浩民挑機視帝大騷好演技 13年前曾被爆黑歷史形象插水

現年54歲的陳浩民北上發展多年，近日回歸香港電視圈接拍劇集《狀王之王》，事隔16年再於TVB拍劇！劇集於22日播出大結局，陳浩民飾演的訟師陳夢吉與王浩信上演世紀公堂戲爭奪「狀王之王」寶座，一鏡到底方式拍攝全長約3分多鐘的唇槍舌劍場口，大展強勁的演技，不過其10多年前的黑歷史亦再次在網上成為話題……