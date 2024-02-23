狀王之王｜54歲陳浩民挑機視帝大騷好演技 13年前曾被爆黑歷史形象插水
王浩信大讚相逢恨晚
視帝王浩信在劇中有不少與陳浩民的對手戲，他形容這次的合作好正：「佢（陳浩民）嘅 energy、演戲嘅節奏同埋對清裝嘅拿捏都做得好好，好榮幸可以同佢做對手戲，覺得有少少相逢恨晚！」
陳浩民16年後重返TVB ：好大壓力！
相隔 16 年重返 TVB 拍劇的陳浩民早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持潘盈慧訪問，講到在《狀王》中客串陳夢吉一角坦言很大壓力：「演陳夢吉要好有壓場感、幽默感同埋伶牙俐齒，仲要有少少反派嘅感覺，但又唔可以畀觀眾討厭你，所以其實好難演，好大壓力！」提到與浩信的世紀公堂戲，浩民坦言拍攝過程辛苦：「好費神同用好多能量，我同浩信原本開工約咗夜晚食飯，但拍完之後大家都話不如唔好食啦，因為實在太攰喇！」
獲封「古裝專業戶」 陳浩民自嘲與世界脫節
盈慧問到入行多年的浩民演藝路曾否遇挫折？他感恩說：「真係冇，好多人問我點樣捱出頭，我唔係囂張，我真實歷史就係咁，我第一日就做主角段譽，呢個世界真係有啲人係咬住金匙羹出世，我唔敢話我係呢種，但條路真係好順。」提到獲封古裝專業戶，浩民笑言：「我都唔知點解，可能我唔夠時尚定係有古典美？其實我唔係咁鍾意自己時裝嘅表現，可能真係拍得太多古裝，成日覺得我同呢個世界脫節！」浩民是圈中出名的多仔公，與太太蔣麗莎育有 4 名子女，浩民笑言：「我老婆都話五年冇買過衛生巾，因為佢 5 年生咗 4 個。」浩民最後藉着鏡頭向太太說多謝，感激太太出心出力照顧 4 名小朋友，非常有愛。
陳浩民2011年醉擒陳嘉桓
陳浩民於2011年11月，被傳媒影到在橫店拍攝電影期間，和陳嘉桓及馬德鐘等人一起出外食宵夜時飲醉酒，並公然伸出狼爪對陳嘉桓上下其手兼又攬又錫，雖然後來陳浩民開記者會向陳嘉桓流淚，又在2011年12月15日於《東方新地》刊登「公開道歉聲明」兼承諾捐款予「護苗基金」來警惕自己的行為，但其形象及事業仍然跌至谷底，之後都一直未有在香港公開露面。
陳浩民勇敢面對負評
雖然已經是13年前的事情，但外界至今依然對當年的「狼爪事件」記得一清二楚，陳浩民早前接受傳媒訪問時，亦表示當年的負面新聞，現時都無論如何必須要面對。他坦言，無論自己是否參與拍戲，人們始終會記住，又表示嘴巴生在別人身上，做這行就預了要面對。陳浩民又稱，作為演員已經做好了應對的準備，無論是好新聞還是壞新聞，都會勇敢面對。
陳浩民一生都後悔做錯事
陳浩民於2016年曾經接受《東方新地》專訪，罕有再談起陳嘉桓事件，他坦言這對自己帶來非常壞的影響，並形容這是自己一生都會後悔的事，願意自己承擔一切的後果。
到依家仲係講緊鹹豬手、抽水狼、賤男，俾我啲icon全部都係呢啲，但做咗就係做咗，有啲人係唔鍾意你做呢啲嘢，都冇辦法，我冇理由服務啲唔鍾意我嘅人㗎嘛，我當然要服務啲鍾意我嘅人啦，我都會繼續做我嘅嘢，時間證明啦，我承認我飲醉酒，做錯咗件我一生都會後悔嘅事，我後悔唔係因為拖垮咗我事業或者影響到我形象，而係我好怕我個女大咗唔了解，覺得我呢個爸爸就係好似佢哋描述咁，呢樣嘢呢世水洗都唔清，反而影唔影響我事業，我覺得一人做事一人當，你既然做咗出嚟，有咩後果咪自己承擔，觀眾要繼續包容我或者唾棄我，呢個權係喺觀眾度。
陳浩民結婚後承諾會定性
陳浩民承認，以前形象確實花弗又任性，但結婚後就一定會定性。
總之我過我嘅生活，我又冇殺人放火，你理我有幾多段感情、有幾多個女朋友啫！我又唔係背住個老婆出去偷呃拐騙，但原來人言可畏，到最後可能真係會影響到自己嘅事業，所以我依家開始發覺要注意一下，依家結咗婚更加，唔想有任何令到老婆擔心、唔開心或者尷尬嘅事出現，自己盡量收工返屋企、唔好玩，連食飯都唔去，我依家諗通咗，人哋覺得你有價值唔係覺得你食得飲得，係因為你喺每一部作品裏面你嘅賣力或者睇到你喺市場嘅效益有幾大，依家唔需要囉，最主要以前孤家寡仔對住四面牆好似好失落空虛，先至會出去搵朋友we we wet wet嘅啫，依家結咗婚，四個細路哥已經夠你玩㗎嘞，唔會得閒、唔會有空虛嗰一秒。
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