陳浩民直播叫保姆食餸尾 蔣麗莎反擊出糧畀佢哋唔係嚟嘆世界
陳浩民與老婆蔣麗莎於上海封城期間頻頻開直播，向來「惹火」的兩人又引起內地網民不滿。事源蔣麗莎在日莉直播中提到，每次吃飯都會將剩菜留給保姆，又說：「一個月給他們2萬元工資，不是請他們來享受生活的。」
陳浩民「又」叫保姆食餸尾焫著網民 老婆反擊：不是請他們來享福
陳浩民夫婦在上海封城期間經常開吃播（邊吃飯邊開直播），早前的一次直播中，二人食剩大量飯餸，然後蔣麗莎將䭛頭餸尾堆在一起，直接叫保姆過來吃飯，陳浩民直接喊了一句：「吃飯了。」順手叫助理開飯，此舉引來網民不滿。網民認為做不尊重保姆，而且畫面中二人食剩大量飯餸，便質疑為甚麼不預先將餸菜夾起再分給保姆，見群情洶湧二人急急關直播。日前陳浩民夫婦日前再開直播，網民再次提起剩菜一事，蔣麗莎直接反擊：「我請保姆來家是工作的，一個要付兩個保姆2萬多元工資，並不是請他們來享福的。難道還要請來供著嗎？」又指自己從來沒有與保姆同桌吃飯的習慣，此話一出如用火水救火，網民直斥：「她是工人，她不是你的奴隸，請彼此尊重！」
保姆「朋友」現身護航：根本司空見慣
事件爆出後，一名網民稱同學的媽媽是陳浩民保姆，透露保姆看過相關報道後不覺得有問題，而且那些餸尾很很乾淨，有用公筷夾起，又沒有擺過夜，而且不能同桌吃飯這規矩是司空見慣。該網民又說：「大家不用替保姆維權了，人家一個月賺2萬多，不知道多高興能有這工作呢。」
陳浩民夫婦食小龍蝦啜兩啖就掉被斥浪費 反擊：我出錢買，想點食都得
陳浩民夫婦因「保姆事件」成為網絡焦點，他們再開直播吃小龍蝦，蔣麗莎說他們吃不吃頭，不吃尾，不吃黃，只吸中間的一點味道，網民見狀大罵二人浪費食物。陳浩民反擊，指他們生活方式重質不重量，而且覺得小龍蝦頭尾很髒，所以一直都不吃，只聞味道。蔣麗莎亦反擊表示，自己出錢買，想怎樣吃就怎樣吃，網民多管閒事，又指自己生活方式一向如此，大家別多管閒事。「有錢就是任性」，夫婦二人分享曾花費2000元天價買餐餸，1斤菜、2根胡蘿蔔、2個紅番茄、2條黃瓜、20個雞蛋和一袋大米，竟盛惠1500元人民幣，再加500元充運費，豪使近2000元。不過有網民指現時上海物價的確高昂，有網民質疑是否多了個0，另有網民說現時上海物價高昂，這個價格也是有可能的。