陳浩民被指國慶日扮工出去玩 惹怒蔣麗莎驚傳離婚 戲劇性直播大龍鳳否認

52歲的陳浩民與內地模特兒蔣麗莎於11年結婚，五年抱四，不過婚姻屢傳紅燈。做了四任爸爸都未修心養性的陳浩民，被指國慶日扮返工出去玩，東窗事發激嬲老婆蔣麗莎，忍無可忍公開指摘陳浩民不顧家庭，揚言假期會辦離婚手續，有傳陳浩民坦言如果老婆填好離婚協議書又沒有提出太過份要求，他會答應。但原來兩公婆都得個講字，轉頭同框做直播否認會離婚，遲早狼來了！