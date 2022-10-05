陳浩民被指國慶日扮工出去玩 惹怒蔣麗莎驚傳離婚 戲劇性直播大龍鳳否認
陳浩民被指國慶「外出瀟灑」
陳浩民與老婆蔣麗莎生了三個女兒和一個兒子，一家六口不時在社交網放閃，樂也融融，惟今日驚傳出離婚消息，有指導火線是早幾日國慶假期時，他竟訛稱入劇組拍戲，實際獨自一人「外出瀟灑」，不顧家中大小事務及小朋友，令蔣麗莎忍無可忍，在直播時眼眶泛红，揚言在假期後就會與陳浩民辦手續結束11年婚姻，而蔣麗莎所指的「外出瀟灑」四字，則被解說成背妻偷食。
陳浩民堅持無外出偷食
偷食早有前科，個底厚過本電話簿的陳浩民，回應時表示非常無奈，他堅持自己假期時的確在劇組拍戲，沒有外出遊玩，但如果蔣麗莎填好離婚協議書，只要沒有提出太過份的要求，他都會答應離婚。
直播大龍鳳力證夫婦和諧
不過離婚鬧劇好快就完場，蔣麗莎與陳浩民很快就開直播辟謠，直播期間二人同框身處髮型屋染髮，畫面有講有笑十分和諧，蔣麗莎又公開大讚老公，還大晒鑽石婚戒，大龍鳳做到出晒面，蔣麗莎更對著鏡頭說：「大家就不要誤信謠言，兩人之間沒有矛盾，是別人瞎寫的，所以沒有甚麼好澄清的，更希望是生活幸福穩定。」
回顧陳浩民犯錯事件簿 橫店欺負陳嘉桓最轟動
其實陳浩民過去多年都衰過唔少次，而每次都有蔣麗莎力撐及收拾殘局，夫婦二人一個願捱一個願打。陳浩民早年跟馬德鐘同陳嘉桓一行人於橫店拍戲，趁吃宵夜時在酒後對陳嘉桓做出過分親熱的舉動，消息曝光後，陳嘉桓報警。陳浩民形象插水，當時他帶同即將臨盆的老婆蔣瓏莎召開記者會，向陳嘉桓流淚道歉，更於報章刊登「公開道歉聲明」。
湊女涉交通違法
近年陳浩民長居上海，放假時表面上都有陪仔女享受親子樂，可惜還是惹來不少是非。事緣上年蔣麗莎上載一家人踩單車出遊時的短片，見到細女陳熙妏Victoria及次女陳若嫣Isabella，竟然在沒有任何保護裝備的情況下，坐在爸爸及同行朋友單車的車頭籃上。蔣麗莎隨後將短片刪除，而陳浩民受訪時承認涉及交通違法，接受了交通部處分。
瞞老婆課金畀網紅
一波未完一波又起，有網民發現陳浩民於直播中課金給百萬大陸網紅孫一寧，他一擲千金，送出多份虛擬禮物打賞給對方，孫一寧一晚已經收到2,000萬虛擬幣，折合人民幣200萬元（約240萬港元），網友紛紛留言笑他：「瞞著老婆課金給網紅，不怕老婆呷醋嗎？」
為煮麵與蔣麗莎炒大鑊
今年陳浩民與蔣麗莎於直播期間吵大鑊，當時蔣麗莎為四名小朋友煮麵，陳浩民以為是自己的午餐就吃了，蔣麗莎大發脾氣：「這是給孩子煮的，這麼大人了，跟孩子搶東西吃！」而陳浩民反鬧老婆小題大做，再煮麵給仔女就可以，不明白她為甚麼要生氣。
奉子成婚 一家六口猶如餅印
想當年陳浩民因維他奶廣告獲得95年亞洲電視《第一屆十大電視廣告頒獎典禮》「傑出電視廣告男演員大獎」，遂加入TVB，最為人熟悉是劇集《天龍八部》段譽、《西遊記（貳）》孫悟空、《封神榜》哪吒等。07年，他轉往內地發展，憑10年電視劇《活佛濟公》濟公一角打開內地市場，認識了湖南模特兒蔣麗莎並於11年奉子成婚。
當年為蔣麗莎剃毛極出位
陳浩民不時於微博公開向老婆示愛，曾上載為對方剃體毛的相片，一度引起熱議。二人火速誕下三女一子，蔣麗莎經常在微博上載一家六口全家福，相中兒子與陳浩民一樣穿起牛仔服飾，而三個女兒則一起穿公主裙。網民都紛紛留言指全家一樣眼大大，表情完全一樣，猶如餅印，父母基因認真強大：「一家人共用一張臉」、「感覺每個人的臉都是一樣的」、「我都分不清了」、「一家人都很像複製黏貼」。數數手指，原來陳浩民與蔣麗莎不經不覺已結婚11年，這幸福得來不易。