阿仙奴索爆球迷兼有線主播陳海雯晒婚照！神秘男友身份曝光 婚宴場面極有氣派

有線甜美主播陳海雯（Lizzie）於今個月11日突然傳出結婚喜訊，與男友Marchy共諧連理，令一眾粉絲大感意外。婚禮現場照片及影片近日在網上瘋傳，從流出的靚相可見，她在婚宴上至少換上兩套不同風格的禮服，其中一套紅色中式晚裝更配襯份量十足的龍鳳金器及金豬牌，雍容華貴的造型令人眼前一亮！