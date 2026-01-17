阿仙奴索爆球迷兼有線主播陳海雯晒婚照！神秘男友身份曝光 婚宴場面極有氣派
有線甜美主播陳海雯（Lizzie）於今個月11日突然傳出結婚喜訊，與男友Marchy共諧連理，令一眾粉絲大感意外。婚禮現場照片及影片近日在網上瘋傳，從流出的靚相可見，她在婚宴上至少換上兩套不同風格的禮服，其中一套紅色中式晚裝更配襯份量十足的龍鳳金器及金豬牌，雍容華貴的造型令人眼前一亮！
陳海雯白色低胸婚紗仙氣十足
從網上流傳的婚禮照片可見，婚禮現場佈置溫馨浪漫，背景板上印有「Lizzie & Marchy」的金色字樣。新娘子陳海雯在進場時身穿一襲白色低胸婚紗，設計精緻充滿仙氣，她挽著老公的手臂，滿臉幸福笑容地向在場賓客揮手致意，接受大家的祝福。現場賓客們紛紛大讚「好靚呀！」，場面洋溢著歡樂氣氛，可見這位甜美主播的人緣有多好。
紅色中式晚裝配龍鳳金器顯貴氣
除了白色婚紗外，陳海雯其後換上一套紅色的中式晚裝，配襯一套份量十足的龍鳳金器及金豬牌，顯得雍容華貴，喜氣洋洋。這套造型與之前的白色婚紗形成強烈對比，展現出新娘子的不同氣質。從照片中可見，成身金器的份量相當驚人，足見新郎家對這場婚禮的重視程度，亦反映出陳海雯在對方心目中的地位。
主播團齊聚為海雯BB送祝福
陳海雯在新聞界人緣甚佳，婚宴上有多位主播及記者同事出席，並在IG上標註「#AnchorGroup」（主播團）分享合照，一同見證她的人生重要時刻。從照片中可見，新娘子與親友們笑容燦爛，幸福之情溢於言表。這位因外形甜美而被網民封為「海雯BB」的人氣主播，甚至擁有粉絲facebook群組，足見其在觀眾心目中的地位。
網民大讚靚女主播覓得良緣
消息傳出後，大批粉絲紛紛轉發照片送上祝福，不少網民留言表示「海雯BB終於嫁得好人家」、「新郎好有福氣」、「祝福這對新人白頭到老」。作為阿仙奴忠粉的陳海雯，曾因與巴塞球星亨利的合照而惹人羨慕，如今覓得良緣，相信球迷們都會為她感到高興！
陳海雯兩度回巢有線 被封「海雯BB」
陳海雯自2010年加入有線，因樣子甜美，加上係阿仙奴球迷，對足球熟悉，一向擁有不少粉絲，更稱呼她為「海雯BB」，到2013年她一度離開有線，令不少粉絲大感不捨，至2016年她回巢有線再做主播，但至2019年，她再度離開有線，一度轉型做網媒記者，直到今年11月二度回巢，再登上有線主播台。
圖片來源：IG圖片、IG@chanlizzie資料或影片來源：原文刊於新假期