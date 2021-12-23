陳淑蘭改名後驚現福相 與寇鴻萍變孖公仔現身
文：東方新地｜圖：[email protected]陳淑蘭、[email protected] Kau、新傳媒照片庫
陳淑蘭 為轉運第二次改名
現年52歲的陳淑蘭曾在喜劇節目《點解香港咁過癮》中扮演《聖鬥士星矢》造型，並自稱「愛鬥士蘭子」，因此往後花名被叫作「蘭子」，2006年蘭子經高人指點改名為陳道然，當時她表示這個名字會讓她富貴，但之後又改回本名陳淑蘭，指要做回自己。到今年7月，蘭子再度改名，當時她表示：「已活到大半世了，希望今後叫咗做Lighting，可以照耀自己外，仲可以將開心、幸福照耀大家！『Lighting』up my future，日後除咗叫番我做Sheila、蘭子……你亦可以叫我做Lighting，呢個名，真係好有運，連叫嗰個都感覺到，唔信你試吓！祝陳麗珽日日開心興隆！」
改名近半年心廣又體胖
改名近半年，日前蘭子與寇鴻萍（Isabella）聚會後，寇鴻萍在社交網上貼出二人手翹手的合照，並留言：「與好姊妹蘭子陳淑蘭相見歡。」有網友發現與7月生日時相比，相中蘭子心廣體胖了不少，不但面形明顯發福不少，連蘋果肌都變得非常飽滿，拍埋寇鴻萍身邊，兩人的笑容以至面形都非常一致，十足孖公仔一樣！據知蘭子早年以「契姐」稱呼寇鴻萍，但在2009年曾有傳蘭子因緋聞男友利承武與寇鴻萍在夜店分帳上出現問題，而令姊妹情決裂，但蘭子其後澄清大家無反面，只是記者誤會了她們。
陳淑蘭 曾愛靚唔愛命 打針險出事
蘭子是1988年港姐亞軍兼最上鏡小姐得主，同屆冠軍為李嘉欣，同年蘭子更代表香港參加世界大學小姐競選，獲亞洲大學小姐榮譽。卸任之後，蘭子完全拋開港姐包袱，轉型成為喜劇演員，90年代拍了不少經典喜劇，包括《家有囍事》同《霸王花》系列等。
愛靚係女人天性，為咗追求完美，蘭子曾自爆2014年去美容中心，在工作人員遊說下打咗肉毒桿菌毒針，點知幫佢打針嘅教授竟然係無牌行醫，收費千八蚊一次，佢注射咗過量肉毒桿菌毒素後，就發現自己塊面同蘋果肌變得非常僵硬，而且面部浮腫、口齒不清，呼吸同吞咽都出現問題，仲差啲命都冇。嗰次大步檻過後，蘭子繼續靚，依家52歲依然肌膚脹卜卜。