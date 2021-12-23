陳淑蘭改名後驚現福相 與寇鴻萍變孖公仔現身

曾改名為陳道然的「蘭子」陳淑蘭，今年在其7月生日時，宣布再改名為陳麗珽，連英文名都改埋叫Lighting（英文原名Sheila），目的是希望今後可以照耀自己外，仲可以將開心、幸福照耀大家，又指這個新名字真係可以帶來好運，令她日日都開心興隆，日前她和好姊妹寇鴻萍開心聚會，有網友發現與7月時相比，蘭子驚現福相，蘋果肌非常飽滿，同身邊寇鴻萍的笑容同面相都十足孖公仔一樣！