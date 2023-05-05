陳渃晴

33歲火辣人妻陳渃晴預告出寫真被粉絲追數 結婚7年誕兩子無礙性感大解放

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現時33歲的陳渃晴（原名：陳亭嘉）於2018年參加ViuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》而廣為人熟悉，即使最終僅止步10強，但卻成功令陳渃晴人氣急升，及後更轉型做KOL，不時分享性感靚相冧暈不少網民。另一方面，陳渃晴亦非常好動，經常記錄低自己的運動日常，推動運動。

陳渃晴上山下水樣樣皆精！
陳渃晴上山下水樣樣皆精！（圖片來源：[email protected]_0827）
陳渃晴上山下水樣樣皆精！
陳渃晴上山下水樣樣皆精！（圖片來源：[email protected]_0827）
陳渃晴 當然唔少得瑜伽接筋！
當然唔少得瑜伽接筋！（圖片來源：[email protected]_0827）
現時33歲的陳渃晴已是兩子之母。
現時33歲的陳渃晴已是兩子之母。（圖片來源：[email protected]_0827）
陳渃晴 與丈夫結婚7年仍然相當恩愛。
與丈夫結婚7年仍然相當恩愛。（圖片來源：[email protected]_0827）

陳渃晴火辣紅色內衣預告出寫真

早前陳渃晴在個人IG分享了一輯火辣紅色內衣的睡房寫真，香艷指數直達天花板，不少網民都大讚「有料到」，更笑言「好妒忌你老公」。其實陳渃晴一向樂於在IG分享性感靚相，亦曾經邀知名攝影師司徒夾帶賞識拍攝寫真靚相，而陳渃晴的IG亦已超過10萬人Follow。而正因為紅色內衣的睡房靚相反應熱烈，陳渃晴於是在 IG開Post試水溫，問網友會否樂意買她的個人寫真，豈料一呼百應超多人爭住認購，事後陳渃晴更加在IG開Post寫道：「前個story 話買果d、我已經記低曬你地名、唔洗旨意走得甩」。然而事隔兩個月仍未有消息，搞到網民都不斷在每個陳渃晴的新Post中留言「追債」。

陳渃晴 陳若晴內衣靚相相當養眼。（IG@kakachan_0827）
陳若晴內衣靚相相當養眼。（圖片來源：[email protected]_0827）

陳渃晴出身於TVB

其實陳渃晴畢業於TVB第24期藝員訓練班，畢業之後曾參加多部劇集作品，包括在《怒火街頭2》中飾演妓女、《點金勝手》中飾演黃智賢的秘書Maggie等等，當中亦不乏有名角色；另一方面，陳渃晴亦曾於綜藝節目《千奇百趣高B班》擔任助手「粉刷」等。可惜她在TVB苦幹多年未能獲得顯著成績，最終在2014年離巢後並於2016年與飲集團創辦人Joe Wong結婚，及後共育有兩名兒子。直至2018年，陳渃晴參加《廣告女皇》成功躋身10強才得到更高知名度。直至近年，已為人每的陳渃晴積極練舞，到去年TVB台慶更加有份參與成為郭富城的表演Dancer，認真多才多藝。

陳渃晴 陳若晴有份做舞蹈員，勁興奮。
陳若晴有份做舞蹈員，勁興奮。（圖片來源：[email protected]_0827）
陳渃晴 陳渃晴經常大晒健康性感。
陳渃晴經常大晒健康性感。（圖片來源：[email protected]_0827）

點擊睇陳渃晴運動美態：

陳渃晴結婚7年誕兩子無礙性感大解放

一向熱愛運動和跳舞，周不時在Instagram上發布做運動的相片，即使她已是兩子之母，但仍然無阻她發展KOL事業，經常在IG分享性感靚相，當中有火辣性感的，亦有不少清涼的小清新打扮，近年更吸引了不少廣告商垂青在IG擔任推廣工作，身形Fit得超好的陳渃晴是一位不折不扣的火辣靚媽！

點擊睇陳渃晴其他精選靚相：

陳渃晴 陳渃晴的出街打扮亦相當養眼。
陳渃晴的出街打扮亦相當養眼。（圖片來源：[email protected]_0827）
陳渃晴 陳渃晴的出街打扮亦相當養眼。
陳渃晴的出街打扮亦相當養眼。（圖片來源：[email protected]_0827）
陳渃晴 陳渃晴的出街打扮亦相當養眼。
陳渃晴的出街打扮亦相當養眼。（圖片來源：[email protected]_0827）

陳渃晴的「居家」內衣系列：

其中一輯藍色泳衣配西瓜相當經典：

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_0827

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