33歲火辣人妻陳渃晴預告出寫真被粉絲追數 結婚7年誕兩子無礙性感大解放
陳渃晴火辣紅色內衣預告出寫真
早前陳渃晴在個人IG分享了一輯火辣紅色內衣的睡房寫真，香艷指數直達天花板，不少網民都大讚「有料到」，更笑言「好妒忌你老公」。其實陳渃晴一向樂於在IG分享性感靚相，亦曾經邀知名攝影師司徒夾帶賞識拍攝寫真靚相，而陳渃晴的IG亦已超過10萬人Follow。而正因為紅色內衣的睡房靚相反應熱烈，陳渃晴於是在 IG開Post試水溫，問網友會否樂意買她的個人寫真，豈料一呼百應超多人爭住認購，事後陳渃晴更加在IG開Post寫道：「前個story 話買果d、我已經記低曬你地名、唔洗旨意走得甩」。然而事隔兩個月仍未有消息，搞到網民都不斷在每個陳渃晴的新Post中留言「追債」。
陳渃晴出身於TVB
其實陳渃晴畢業於TVB第24期藝員訓練班，畢業之後曾參加多部劇集作品，包括在《怒火街頭2》中飾演妓女、《點金勝手》中飾演黃智賢的秘書Maggie等等，當中亦不乏有名角色；另一方面，陳渃晴亦曾於綜藝節目《千奇百趣高B班》擔任助手「粉刷」等。可惜她在TVB苦幹多年未能獲得顯著成績，最終在2014年離巢後並於2016年與飲集團創辦人Joe Wong結婚，及後共育有兩名兒子。直至2018年，陳渃晴參加《廣告女皇》成功躋身10強才得到更高知名度。直至近年，已為人每的陳渃晴積極練舞，到去年TVB台慶更加有份參與成為郭富城的表演Dancer，認真多才多藝。
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陳渃晴結婚7年誕兩子無礙性感大解放
一向熱愛運動和跳舞，周不時在Instagram上發布做運動的相片，即使她已是兩子之母，但仍然無阻她發展KOL事業，經常在IG分享性感靚相，當中有火辣性感的，亦有不少清涼的小清新打扮，近年更吸引了不少廣告商垂青在IG擔任推廣工作，身形Fit得超好的陳渃晴是一位不折不扣的火辣靚媽！
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陳渃晴的「居家」內衣系列：
其中一輯藍色泳衣配西瓜相當經典：
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