33歲火辣人妻陳渃晴預告出寫真被粉絲追數 結婚7年誕兩子無礙性感大解放

現時33歲的陳渃晴（原名：陳亭嘉）於2018年參加ViuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》而廣為人熟悉，即使最終僅止步10強，但卻成功令陳渃晴人氣急升，及後更轉型做KOL，不時分享性感靚相冧暈不少網民。另一方面，陳渃晴亦非常好動，經常記錄低自己的運動日常，推動運動。