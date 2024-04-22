34歲前TVB小花派泳照福利唔留手 身材零走樣勁fit唔似生過！

34歲的陳渃晴（原名：陳亭嘉）於TVB出身，但直到2018年參加ViuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》才為人熟悉。陳渃晴轉型做KOL後，不時派福利益粉絲，近日佢就呻壓力好大，究竟係咩事？

