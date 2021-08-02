陳潔玲 鍾舒漫金錢糾紛事件未解決 宣布與畫家男友拉埋天窗 陳潔玲：從此以後甘苦與共！

陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）早前因金錢糾紛而鬧上法庭，後來更演變成隔空罵戰，互數不是。不過陳潔玲日前（1/8）突然在IG宣布好消息，原來與畫家男友謝趠汎（Victor）已正式拉埋天窗！

文：東方新地 ｜圖：陳潔玲 IG、鍾舒漫 IG、謝趠汎IG