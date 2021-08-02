陳潔玲 鍾舒漫金錢糾紛事件未解決 宣布與畫家男友拉埋天窗 陳潔玲：從此以後甘苦與共！
文：東方新地 ｜圖：陳潔玲 IG、鍾舒漫 IG、謝趠汎IG
從此以後甘苦與共！
陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）去年因金錢糾紛而鬧上法庭，上月二人更展開隔空罵戰，力數對方不是。不過陳潔玲日前（1/8）突然在戰火中大爆好消息，宣布與畫家男友謝趠汎（Victor）已正式結為夫婦，落實人生大事。她在IG發表愛的宣言：「我們正式成為合法夫妻了，謝謝你千里迢迢來到地球，修理好『陳潔玲』，這可是艱巨任務哦。謝謝你每天為我帶來滿滿的愛和幸福，老公，I love you so much！婚姻是人生大課題，我們會努力摸索和學習。從此以後，甘苦與共；大家一起互相珍惜，互相扶持，互相成長吧。」
老公：我愛你
而陳潔玲老公Victor亦在IG表示：「宇宙最浪漫嘅男人結婚後感。賤內，我由宇宙嘅另一方抵達地球接近30年，終於搵到令我仲喺地球嘅原因。如果有一日我要返番自己嘅家鄉，希望可以帶埋你同啲貓走，因為到我老死嗰陣最掛住就會係我太太，期待快啲見證變到阿婆嘅你，我愛你。」非常甜蜜！
陳潔玲狂數鍾舒漫男友
陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）去年因合作經營防疫消毒用品生意，引發金錢糾紛而鬧上法庭，現時案件正排期開審。昨日（6/7）陳潔玲突然在IG發文，鬧爆鍾舒漫男友、MV副導演林灝軒食軟飯是「廢物」，又力數對方多宗罪，包括指林灝軒「過去一年不斷滋擾她」、「登入公司電郵盜取資料」、「你私底下啲猥瑣嘢我都費事喺度講了，你知我知全行都知」等等，陳潔玲更發誓自己說話句句屬實，歡迎對方告其誹謗。
鍾舒漫連環出po還擊
另一邊廂，鍾舒漫即晚同樣在IG連環發文還擊，更圖文並茂指有人偽善，做善事只為博影相呃like，又自爆自己同男友林灝軒被一位「C丁蟹」不定時傳來大量粗口、辱罵及恐嚇的連環騷擾，甚至騷擾其父母，令她「唔講出嚟我怕我有生命危險！」，更直斥「衰到咁嘅女人真係第一次見」，據知鍾舒漫已報警處理，並已去信法庭備案。
同場加映陳潔玲性感靚相
現年33的陳潔玲（Christy）參選過2012年港姐、仲有「翻版陳妍希」之稱，當年一度是冠軍大熱，可惜最後三甲不入、落選後發展亦遠遠不如同屆佳麗朱千雪、湯洛雯同黃心穎等，捱足四年半行行企企閒角，2017年離開無綫後，已甚少於公仔箱出現。不過陳潔玲為keep人氣，會不時在社交網上載新相新片同粉絲分享，當然不乏性感相，大家一齊睇睇。