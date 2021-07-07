隔空罵戰｜陳潔玲鬧爆鍾舒漫男友「廢物」食軟飯 Sherman還火：衰到咁嘅女人第一次見！

陳潔玲和鍾舒漫去年因生意合作引發金錢糾紛而鬧上法庭。昨日（6/7）陳潔玲突然在IG發文，公開鬧爆鍾舒漫男友林灝軒食軟飯是「廢物」，而鍾舒漫即晚同樣在IG連環出po還擊，自爆被「C丁蟹」長期騷擾。

文：東方新地 ｜圖：陳潔玲 IG、鍾舒漫 IG