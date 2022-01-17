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陳瀅晒低胸露肩晚裝騷長腿 網友大讚：引死人咩！

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撰文：東方新地

陳瀅一向樣靚身材正，又好識做不時會在IG派福利，深得一班宅男粉絲愛戴。日前她再在IG出招，分享一輯低胸露肩白色晚裝的照片，大騷白滑長腿，引來網友們紛紛留言大讚。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]

大晒低胸露肩晚裝

「宅男女神」陳瀅一向樣靚身材正，又毫不吝嗇在IG大派福利圖，深受不少男粉絲愛戴。而早前陳瀅在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，與其他花旦小花在紅地氈爭妍鬥，而勇奪「最佳衣著女藝人」獎，成功奠定女神地位。陳瀅日前又再出招，在IG分享一身低胸露肩白色晚裝的照片，並留言道：「Hello」與粉絲打招呼，相中所見陳瀅大晒一雙白滑美腿，高貴得來又不失性感，更引來網友紛紛留言力讚：「引死人咩！」、「索到不得了」、「正能量返晒嚟」等等。

陳瀅在月初的《萬千星輝頒獎典禮2021》以一身黑色露肩、高叉裙現身。（圖片來源：）
陳瀅在月初的《萬千星輝頒獎典禮2021》以一身黑色露肩、高叉裙現身。（圖片來源：[email protected]
陳瀅晒低胸露肩晚裝騷美腿 網友大讚：引死人咩！
成功勇奪「最佳衣著女藝人」獎，奠定女神地位。（圖片來源：[email protected]
陳瀅晒低胸露肩晚裝騷美腿 網友大讚：引死人咩！
陳瀅一向樣靚身材正，不時愛在IG派福利，日前分享一輯穿上低胸露肩白色晚裝的照片。（圖片來源：[email protected]
陳瀅晒低胸露肩晚裝騷美腿 網友大讚：引死人咩！
陳瀅更為粉絲送上高炒自拍。（圖片來源：[email protected]
陳瀅晒低胸露肩晚裝騷美腿 網友大讚：引死人咩！
更大晒白滑長腿，非精吸睛。（圖片來源：[email protected]
陳瀅晒低胸露肩晚裝騷美腿 網友大讚：引死人咩！
網友留言。（圖片來源：[email protected]
陳瀅晒低胸露肩晚裝騷美腿 網友大讚：引死人咩！
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陳瀅晒低胸露肩晚裝騷美腿 網友大讚：引死人咩！
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陳瀅晒低胸露肩晚裝騷美腿 網友大讚：引死人咩！
網友留言。（圖片來源：[email protected]

真空裝蒲吧

陳瀅早前拍完無綫電視劇《痞子殿下》後，曾返加拿大探親兼度假一段日子，但她一點也不愁寂寞，在IG分享了一輯與朋友蒲吧的照片。眼見陳瀅蒲吧當日天還未黑透，而重點是她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫騷身材，下身則配上超短裙大騷美腿，非常吸睛。難怪獲網民留言大讚：「咁索仲得了」、「點解可以咁fit」、「裡面無著衫？」等等。

陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
陳瀅早前隻身返加拿大探親了一段日子，但她不愁寂寞。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
（圖片來源：）
陳瀅（Jeannie）早前拍完無綫電視劇《痞子殿下》後，曾返加拿大探親兼度假。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
陳瀅一點也不愁寂寞，在加拿大期間趁天還未黑已經蒲酒吧。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
好多酒喎！（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
陳瀅以一身「戰鬥格」上陣，上身真空穿著啡色襯衫騷身材，下身則配上超短裙大晒白滑長腿，非常吸睛。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
難怪獲網民留言大讚：「咁索仲得了」。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
網民留言。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
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網民留言。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
網民留言。（圖片來源：陳瀅 [email protected]
陳瀅真空上陣晒埋白滑長腿 網友大讚：咁索仲得了！
網民留言。（圖片來源：陳瀅 [email protected]

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