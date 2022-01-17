陳瀅晒低胸露肩晚裝騷長腿 網友大讚：引死人咩！
陳瀅一向樣靚身材正，又好識做不時會在IG派福利，深得一班宅男粉絲愛戴。日前她再在IG出招，分享一輯低胸露肩白色晚裝的照片，大騷白滑長腿，引來網友們紛紛留言大讚。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]
大晒低胸露肩晚裝
「宅男女神」陳瀅一向樣靚身材正，又毫不吝嗇在IG大派福利圖，深受不少男粉絲愛戴。而早前陳瀅在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，與其他花旦小花在紅地氈爭妍鬥，而勇奪「最佳衣著女藝人」獎，成功奠定女神地位。陳瀅日前又再出招，在IG分享一身低胸露肩白色晚裝的照片，並留言道：「Hello」與粉絲打招呼，相中所見陳瀅大晒一雙白滑美腿，高貴得來又不失性感，更引來網友紛紛留言力讚：「引死人咩！」、「索到不得了」、「正能量返晒嚟」等等。
真空裝蒲吧
陳瀅早前拍完無綫電視劇《痞子殿下》後，曾返加拿大探親兼度假一段日子，但她一點也不愁寂寞，在IG分享了一輯與朋友蒲吧的照片。眼見陳瀅蒲吧當日天還未黑透，而重點是她以一身「戰鬥格」上陣，上身穿著真空啡色襯衫騷身材，下身則配上超短裙大騷美腿，非常吸睛。難怪獲網民留言大讚：「咁索仲得了」、「點解可以咁fit」、「裡面無著衫？」等等。