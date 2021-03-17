陳瀅坐完21日疫監興奮出關 小背心露腰自爆肥3磅 左前臂離奇現瘀痕

去年12月離開香港返加探親的陳瀅，今年二月底放完大假要返香港面對現實，因為政府規定由外地返港的市民要在酒店強制隔離21日，陳瀅一抵港即入住酒店，隔離期間有花收有紅酒飲，酒店仲安排好健身單車同跑步機，陳瀅似乎好享受隔離的生活。早前陳瀅還自拍自娛，著住件中間綁蝴蝶的小白Tee，疑似真空上陣，盡顯身材非常誘人！終於捱過21日，陳瀅坐完疫監可以出關，她興奮得著住性感吊帶背心露晒腰玩自拍，除了身材成為焦點外，她的左前臂更離奇現瘀痕。此外，陳瀅出po多謝呢段時間經常送物資去酒店同關心她的好友，不過今次就冇再tag方力申……

撰文：東方新地 圖片：陳瀅IG圖片、LingIG圖片