陳瀅坐完21日疫監興奮出關 小背心露腰自爆肥3磅 左前臂離奇現瘀痕
撰文：東方新地 圖片：陳瀅IG圖片、LingIG圖片
陳瀅出關前派福利
陳瀅（Jeannie）由加拿大回港後入住酒店接受21日的隔離生活。不知不覺已完成隔離，終於可出關回復自由，她在3月16日晚上，完成隔離前的兩小時在IG發文表達興奮之情，並感謝家人朋友經常送她禮物，令她得以熬過這段苦悶日子，當中包括好姊妹王敏奕、何雁詩及劉佩玥等，不過早前疑似送過花去酒店的方力申就冇份被感謝囉！陳瀅更透露自己隔離期間肥了三磅，不過看她在浴室的自拍照，身材依然fit爆。
陳瀅安全抵港性感回歸
在加拿大逗留了兩個幾月的陳瀅，上月底返港並入住酒店開始隔離21日，她一直keep住在IG報告行蹤，更上載了多張在酒店房內的照片與片段。陳瀅看來非常享受隔離生活，有花收有紅酒飲，日日都食得好，酒店更在酒店房放了健身單車及跑步機讓她做運動。陳瀅放完大假都冇肥到，身穿小白Tee的她，疑似真空上陣玩自拍，一於性感回歸香港。
陳瀅每年返加探親風雨不改
陳瀅每年都堅持放大假返加拿大探親，去年都唔例外，雖然受疫情影響，但無阻她返娘家的決心，經過隔離與多次檢測後，陳瀅順利與家人歡渡聖誕節及過新年。早前陳瀅上載與家姐Ling在雪地上的合照上社交網，令索爆家姐曝光，被網民大讚兩姊妹一樣咁靚。陳瀅家姐Ling已婚育有一歲兒子，擁有仙氣上鏡面孔，與妹妹陳瀅一樣身材火辣有肉地，而且亦喜歡扮靚愛買名牌，與陳瀅志趣相投，難怪兩姊妹感情要好。
陳瀅家姐靚樣曝光
31歲的陳瀅樣靚身材正，被不少宅男封為女神，但原來其家姐Ling都得天獨厚，唔入行做星認真浪費。陳瀅早前缺席「夢千星輝頒獎禮」，原來是一早向公司請大假返回加拿大溫哥華陪伴婆婆及家人，順道歡渡聖誕節及農曆新年，返家後放鬆心情盡情吃喝玩樂，日前更同索家姐Ling合照，令家姐意外登場。
陳瀅家姐個樣有混血feel
陳瀅與家姐Ling的合照獲網民高度關注，大家都讚陳瀅家姐顏值高分，不比妹妹輸蝕，比起陳瀅更多了一份混血feel。Ling在社交網亦有人氣，其IG帳戶有逾2,000粉絲追蹤，擔任會計師的她，2013年結婚，2019年生了囝囝Nathan，婚姻生活美滿，不時在社交網上載幸福家庭照。Ling更於去年重返職場，有仔萬事足的她曾在IG出post坦言復工後令她少了時間見證仔仔成長，但她仍希望可以成為一個出色的在職媽媽，可見事業心同樣重。
陳瀅姊妹同愛扮靚
陳瀅自小在加拿大溫哥華長大，為華裔加拿大人，家有一姊一弟，畢業於英屬哥倫比亞大學（工商管理学士），回流香港後成為模特兒再加入無綫，雖然家姐Ling同樣天生麗質，但沒有像妹妹一樣發明星夢，據知兩姊妹自細喜歡研究時裝，平時會一齊買衫扮靚，家姐Ling與陳瀅一樣身材豐滿，珠圓玉潤，其IG內更有不少泳衣照。