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陳瀅疑孖周嘉洛公開放閃 與JW先後曬相洩蜜 生日船P令3對情侶戀情浮面

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東方新地 - 即時娛樂

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陳瀅（Jeannie）在本月22日踏入35歲生日，在她分享的生日船P照中，竟洩漏出3對緋聞情侶的秘「蜜」！

陳瀅周嘉洛 攬到實合影

陳瀅在船P上除了影個人照和大合照，仲影了不少即影即有靚相，並以九宮格模式曬出這些相片，當中有張合照被她放在正中間，就是她被緋聞男友周嘉洛攬到實的合照，令網民猜測她有意公開宣示主權。

陳瀅 相中周嘉洛從後攬實陳瀅，陳瀅亦後挨實對方。（圖片來源：IG@missjni）
相中周嘉洛從後攬實陳瀅，陳瀅亦後挨實對方。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 陳瀅在船P上著上比堅尼。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅在船P上著上比堅尼。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 晚上側換上一件火紅色連身短裙。（圖片來源：IG@missjni）
晚上側換上一件火紅色連身短裙。（圖片來源：IG@missjni）

陳曉華 朱敏瀚 同玩船P

船P上還有另一pair緋聞情侶，就是早前傳出婚訊的陳曉華和朱敏瀚，雖然兩人未有承認戀情，但都有分別同陳瀅合照，揭示他們曾一同現身當日的慶生船P，兩人之後更同框影大合照。

陳瀅 陳瀅同一眾好友合照，陳曉華（左一）亦有參與其中。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅同一眾好友合照，陳曉華（左一）亦有參與其中。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 即影即相中則見到朱敏瀚的身影。（圖片來源：IG@missjni）
即影即相中則見到朱敏瀚的身影。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 大合照亦見到兩人同框，但分別站在兩邊。（圖片來源：IG@missjni）
大合照亦見到兩人同框，但分別站在兩邊。（圖片來源：IG@missjni）

劉佩玥 周志文 西貢低調拍拖

仲有第3對緋聞情侶，就係劉佩玥同周志文，兩人傳地下情傳足6年，近日有網民捕獲他們在西貢低調拍拖，而在陳瀅公開的即影即有相中，亦見到周志文當日亦有出現在船P中。

陳瀅 大合照中未有出現的周志文，原來曾單獨與陳瀅合照。（圖片來源：IG@missjni）
大合照中未有出現的周志文，原來曾單獨與陳瀅合照。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 陳瀅與陳曉華、劉佩玥係好姊妹。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅與陳曉華、劉佩玥係好姊妹。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）

JW助攻 洩甜蜜慶生照

此外陳瀅好友JW（王灝兒）亦有分享為她慶生的照片，當中見到《痞子殿下》4位主角陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚重聚，陳瀅和周嘉洛亦有頭貼頭合照，在四人外出食飯慶祝時，亦坐埋同一邊。

陳瀅 陳瀅與周嘉洛2022年因拍攝劇集《痞子殿下》而傳出緋聞。（圖片來源：IG@jwchubz）
陳瀅與周嘉洛2022年因拍攝劇集《痞子殿下》而傳出緋聞。（圖片來源：IG@jwchubz）
陳瀅 JW和朱敏瀚分兩次為陳瀅和周嘉洛慶祝生日，出外聚餐時可以見到陳瀅和周嘉洛這對緋聞情侶坐埋同一邊。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW和朱敏瀚分兩次為陳瀅和周嘉洛慶祝生日，出外聚餐時可以見到陳瀅和周嘉洛這對緋聞情侶坐埋同一邊。（圖片來源：IG@jwchubz）

陳瀅騷渾圓蜜桃臀狀態大勇

陳瀅早前在社交平台po出多張泳裝照，以純白比堅尼示人嘅陳瀅大方曬fit到漏嘅好身材！陳瀅仲化身「背多分」騷埋超渾圓蜜桃臀，以T-back上陣嘅福利仲令網民齊齊留言激讚：「今次狀態真係重回巔峰」、「呢個股我願稱之為世一優質股！」、「講真依家呢個身材真係冇得頂」、「點解得咁少圖！我要更多！」

陳瀅 陳瀅日前在社交平台曬出多張喺希臘度假嘅福利相，以比堅尼上陣曬日光浴嘅陳瀅身形苗條咗唔少！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅日前在社交平台曬出多張喺希臘度假嘅福利相，以比堅尼上陣曬日光浴嘅陳瀅身形苗條咗唔少！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 陳瀅側身出鏡亦十分有睇頭，更獲網民大讚狀態重回巔峰！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅側身出鏡亦十分有睇頭，更獲網民大讚狀態重回巔峰！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 不過就點都比唔上陳瀅背面出鏡，以T-back大騷渾圓蜜桃臀嘅福利吸引！（圖片來源：IG@missjni）
不過就點都比唔上陳瀅背面出鏡，以T-back大騷渾圓蜜桃臀嘅福利吸引！（圖片來源：IG@missjni）

撰文：東方新地圖片來源：IG@missjni、IG@jwchubz

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