陳瀅疑孖周嘉洛公開放閃 與JW先後曬相洩蜜 生日船P令3對情侶戀情浮面
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陳瀅（Jeannie）在本月22日踏入35歲生日，在她分享的生日船P照中，竟洩漏出3對緋聞情侶的秘「蜜」！
陳瀅周嘉洛 攬到實合影
陳瀅在船P上除了影個人照和大合照，仲影了不少即影即有靚相，並以九宮格模式曬出這些相片，當中有張合照被她放在正中間，就是她被緋聞男友周嘉洛攬到實的合照，令網民猜測她有意公開宣示主權。
陳曉華 朱敏瀚 同玩船P
船P上還有另一pair緋聞情侶，就是早前傳出婚訊的陳曉華和朱敏瀚，雖然兩人未有承認戀情，但都有分別同陳瀅合照，揭示他們曾一同現身當日的慶生船P，兩人之後更同框影大合照。
劉佩玥 周志文 西貢低調拍拖
仲有第3對緋聞情侶，就係劉佩玥同周志文，兩人傳地下情傳足6年，近日有網民捕獲他們在西貢低調拍拖，而在陳瀅公開的即影即有相中，亦見到周志文當日亦有出現在船P中。
JW助攻 洩甜蜜慶生照
此外陳瀅好友JW（王灝兒）亦有分享為她慶生的照片，當中見到《痞子殿下》4位主角陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚重聚，陳瀅和周嘉洛亦有頭貼頭合照，在四人外出食飯慶祝時，亦坐埋同一邊。
陳瀅騷渾圓蜜桃臀狀態大勇
陳瀅早前在社交平台po出多張泳裝照，以純白比堅尼示人嘅陳瀅大方曬fit到漏嘅好身材！陳瀅仲化身「背多分」騷埋超渾圓蜜桃臀，以T-back上陣嘅福利仲令網民齊齊留言激讚：「今次狀態真係重回巔峰」、「呢個股我願稱之為世一優質股！」、「講真依家呢個身材真係冇得頂」、「點解得咁少圖！我要更多！」
撰文：東方新地圖片來源：IG@missjni、IG@jwchubz