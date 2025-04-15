陳瀅周嘉洛3年姊弟戀升溫 入住香閨過夜疑同居試婚

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TVB正在上位中的35歲花旦陳瀅和29歲小生周嘉洛，自2022年就因合作拍攝《痞子殿下》而傳出姐弟戀，近日周嘉洛更被傳媒拍到頻繁出入陳瀅位於佐敦的豪宅，令人猜測兩人的戀情是否已進入同居試婚的新階段！

陳瀅與周嘉洛疑拍《痞子殿下》撻著

陳瀅自進入TVB以來，便以其出色的演技和高顏值受到觀眾的喜愛。她在多部劇集中的表現讓她逐漸站穩腳跟，並在《美麗戰場》中以一名強勢的女性角色深入人心。陳瀅不僅在螢幕上表現出色，她的感情生活也同樣精彩，曾與多位男星有過緋聞，包括羅天宇、陳家樂、黃宗澤、余德丞等。然而，她與周嘉洛的緋聞最為人所矚目，早在2022年，周嘉洛已曾被拍到鬼祟到訪陳瀅香閨，但後來周嘉洛否認戀情，更指不介意傳緋聞，因為有助劇集宣傳。

陳瀅 陳瀅和周嘉洛自2022年拍《痞子殿下》傳出戀情。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅和周嘉洛自2022年拍《痞子殿下》傳出戀情。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 早前《痞子無間道》播畢，兩人曬出拍劇時甜蜜花絮照，激罕地公開放閃！（圖片來源：IG@missjni）
早前《痞子無間道》播畢，兩人曬出拍劇時甜蜜花絮照，激罕地公開放閃！（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 相中兩人多次飛撲互攬，相當Sweet！（圖片來源：IG@missjni）
相中兩人多次飛撲互攬，相當Sweet！（圖片來源：IG@missjni）

周嘉洛崛起與感情生活

周嘉洛加入TVB十年備受力捧，成為TVB的當紅小生，曾以《愛·回家之開心速遞》中「金城安」一角獲得「最佳男配角」獎，並憑藉《痞子殿下》中的角色「紀威」，獲得了「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視拍檔」兩獎。在感情方面，周嘉洛也同樣多姿多采，曾與多位女星傳出緋聞，包括林凱恩和蘇韻姿，但他與陳瀅的關係似乎更為深入，兩人的互動頻繁且親密，使得外界對這段姐弟戀充滿了各種猜測和關注。

陳瀅 周嘉洛入行10年備受TVB力捧。（圖片來源：IG@kalok_）
周嘉洛入行10年備受TVB力捧。（圖片來源：IG@kalok_）

疑似同居證據浮出水面

據報導，原本住在將軍澳居屋的周嘉洛，被發現連日拍完新劇《正義女神 Themis》後，都自行駕車前往陳瀅位於佐敦的豪宅，行為儼如屋苑住客般長驅直入，並且到深夜都未曾離開。早前情人節宣傳《痞子無間道》後，兩人更到另一地方悄悄「蜜會」，這些跡象都顯示兩人的關係已經超越了普通朋友。對此，陳瀅早前接受訪問時，曾表示自己仍是單身，並感謝身邊有不少好朋友，似乎對於與周嘉洛的關係，她選擇保持低調。

陳瀅 周嘉洛被拍得連日出入陳瀅香閨過夜。（圖片來源：IG@missjni）
周嘉洛被拍得連日出入陳瀅香閨過夜。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅 陳瀅入行以來緋聞多多，被封男神殺手。（圖片來源：IG@missjni）
陳瀅入行以來緋聞多多，被封男神殺手。（圖片來源：IG@missjni）

早前攬實陳瀅合照疑公開放閃

去年10月陳瀅35歲生日，在她分享的生日船P照中，除了個人照和大合照，仲影了不少即影即有靚相，並以九宮格模式曬出這些相片，當中有張合照被她放在正中間，就是她被緋聞男友周嘉洛攬到實的合照，令網民猜測她有意公開宣示主權。

陳瀅 相中周嘉洛從後攬實陳瀅，陳瀅亦後挨實對方。（圖片來源：IG@missjni）
相中周嘉洛從後攬實陳瀅，陳瀅亦後挨實對方。（圖片來源：IG@missjni）

JW助攻洩甜蜜慶生照

此外陳瀅好友JW（王灝兒）亦有分享為她慶生的照片，當中見到《痞子殿下》4位主角陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚重聚，陳瀅和周嘉洛亦有頭貼頭合照，在四人外出食飯慶祝時，亦坐埋同一邊。

陳瀅 陳瀅與周嘉洛2022年因拍攝劇集《痞子殿下》而傳出緋聞。（圖片來源：IG@jwchubz）
陳瀅與周嘉洛2022年因拍攝劇集《痞子殿下》而傳出緋聞。（圖片來源：IG@jwchubz）
陳瀅 JW和朱敏瀚分兩次為陳瀅和周嘉洛慶祝生日，出外聚餐時可以見到陳瀅和周嘉洛這對緋聞情侶坐埋同一邊。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW和朱敏瀚分兩次為陳瀅和周嘉洛慶祝生日，出外聚餐時可以見到陳瀅和周嘉洛這對緋聞情侶坐埋同一邊。（圖片來源：IG@jwchubz）
陳瀅 （圖片來源：IG@missjni）
（圖片來源：IG@missjni）

撰文：東方新地圖片來源：IG@missjni、IG@kalok_、IG@jwchubz資料或影片來源：原文刊於新假期

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