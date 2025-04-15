陳瀅周嘉洛3年姊弟戀升溫 入住香閨過夜疑同居試婚
陳瀅與周嘉洛疑拍《痞子殿下》撻著
陳瀅自進入TVB以來，便以其出色的演技和高顏值受到觀眾的喜愛。她在多部劇集中的表現讓她逐漸站穩腳跟，並在《美麗戰場》中以一名強勢的女性角色深入人心。陳瀅不僅在螢幕上表現出色，她的感情生活也同樣精彩，曾與多位男星有過緋聞，包括羅天宇、陳家樂、黃宗澤、余德丞等。然而，她與周嘉洛的緋聞最為人所矚目，早在2022年，周嘉洛已曾被拍到鬼祟到訪陳瀅香閨，但後來周嘉洛否認戀情，更指不介意傳緋聞，因為有助劇集宣傳。
周嘉洛崛起與感情生活
周嘉洛加入TVB十年備受力捧，成為TVB的當紅小生，曾以《愛·回家之開心速遞》中「金城安」一角獲得「最佳男配角」獎，並憑藉《痞子殿下》中的角色「紀威」，獲得了「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視拍檔」兩獎。在感情方面，周嘉洛也同樣多姿多采，曾與多位女星傳出緋聞，包括林凱恩和蘇韻姿，但他與陳瀅的關係似乎更為深入，兩人的互動頻繁且親密，使得外界對這段姐弟戀充滿了各種猜測和關注。
疑似同居證據浮出水面
據報導，原本住在將軍澳居屋的周嘉洛，被發現連日拍完新劇《正義女神 Themis》後，都自行駕車前往陳瀅位於佐敦的豪宅，行為儼如屋苑住客般長驅直入，並且到深夜都未曾離開。早前情人節宣傳《痞子無間道》後，兩人更到另一地方悄悄「蜜會」，這些跡象都顯示兩人的關係已經超越了普通朋友。對此，陳瀅早前接受訪問時，曾表示自己仍是單身，並感謝身邊有不少好朋友，似乎對於與周嘉洛的關係，她選擇保持低調。
早前攬實陳瀅合照疑公開放閃
去年10月陳瀅35歲生日，在她分享的生日船P照中，除了個人照和大合照，仲影了不少即影即有靚相，並以九宮格模式曬出這些相片，當中有張合照被她放在正中間，就是她被緋聞男友周嘉洛攬到實的合照，令網民猜測她有意公開宣示主權。
JW助攻洩甜蜜慶生照
此外陳瀅好友JW（王灝兒）亦有分享為她慶生的照片，當中見到《痞子殿下》4位主角陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚重聚，陳瀅和周嘉洛亦有頭貼頭合照，在四人外出食飯慶祝時，亦坐埋同一邊。