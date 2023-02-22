陳瀅離港旅遊暴飲暴食竟變瘦　最新自拍靚相現激尖下巴被讚係真正索妹

33歲的陳瀅（Jeannie）為華裔加拿大人，早前農歷新年曾回加拿大探親，返鄉期間歎盡美酒佳餚，又去滑雪非常寫意！陳瀅隨後飛到美國拉斯維加斯，與姊妹何雁詩聚腳，未幾又再轉飛日本旅遊，仲不時在IG更新近況，狂騷自己吃喝玩樂，有眼利網民就發現陳瀅臉部「回春」，下巴位置變得瘦削，與先前的Baby fat好大分別…