陳瀅離港旅遊暴飲暴食竟變瘦 最新自拍靚相現激尖下巴被讚係真正索妹
陳瀅罕有愈食愈瘦回晒春網民留言大讚「真正的美女」
陳瀅周日（19/2）於IG上載多張在東京吃喝玩樂的照片，她把「吃貨」本色完全發揮，食個冇停口，歎盡佳餚之餘還觀賞美景，陳瀅沒拍劇的生活好寫意。
除了分享自己吃玩日常，陳瀅還大方釋出近照，透過其上載的自拍可見，雖然她近一個月都周遊列國，但身形竟沒發福，下巴明顯變尖咗，皮膚保養極佳，與之前Baby fat的形象相比，明顯回晒春！難怪粉絲們見到照片後，反應都好熱烈，更有網民留言大讚陳瀅是真正的美女！
陳瀅化身名模現巴黎脫去皮褸即露餡騷粗腰
陳瀅趁香港公布外遊返港0+3政策，曾飛去法國巴黎參加一年一度的巴黎時裝周。陳瀅做足準備，帶了大量名牌服飾，好似行時裝騷咁，日日都把自己打扮成彩雀一樣，過足名模癮。
陳瀅換了多套服飾在街頭拍照，當中一襲透視裝成為焦點：黑色Bra Top、透明背心外配黑色皮褸，的確令人眼前一亮，在現場更被一班外國攝影師及龍友圍住影，陳瀅一臉享受，擺盡Pose任影唔嬲。入到場館後，陳瀅更加大方，把皮褸脫去後，透視裝大顯身材，由她自己上載的靚相經過美圖處理，當堂修晒身，不過有些視頻就遮掩不了陳瀅的Baby Fat，腰部線條亦比較粗。
常見問題
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