執法者們｜陳瀅拍片大玩驚嚇濾鏡整蠱劇組 馬國明陳豪反應笑爆網民
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由馬國明、黃宗澤、宣萱及陳瀅主演的劇集《執法者們》近日正在優酷熱播，劇中花旦陳瀅亦不時於社交平台分享拍攝期間的幕後趣事。今日她更拍片惡搞劇組成員，其中馬國明與陳豪的爆笑反應最爆笑！
陳瀅拍片大玩驚嚇濾鏡
陳瀅今日於社交平台上載一段整蠱《執法者們》劇組演員的短片，以合照為名邀請眾人拍照，實則就暗中用一個讓蜘蛛在臉上爬行的濾鏡玩整蠱。蔡潔、丁子朗等年輕演員被突如其來的畫面嚇一大跳，場面搞笑。
馬明陳豪反應最爆笑
不過馬國明與陳豪則表現得非常冷靜，馬明更以其一貫的天然呆神情應對，並連番追問係乜嘢App，完全未驚過！網民更紛紛留言大讚馬國明與陳豪的反應：「果然是『薑是老的辣』，臨危不亂」、「馬明真係超淡定」、「熟男們未免也太鎮定啦！」等。
黃宗澤勁俾面表情多多
不過在一眾前輩之中，黃宗澤就最「俾面」，全程配合陳瀅玩整蠱，不但假裝被蜘蛛嚇親，更故意擺出驚訝表情，演技十足又搞笑。
金髮陳瀅新造型超吸睛
陳瀅最近在一次活動中展示了她的新造型，一頭金髮讓她看起來與以往大不相同，引來了不少網友的討論。有網友在社交平台上分享了她的照片，並留言稱讚她「好靚啊！」更有不少網友大讚她的新髮型：「好鍾意呢個新髮色！勁襯你」、「金毛超靚超索，後生咗10年」、「這個髮色好襯佢，黑色有時反而會顯得沒精神」等。其中有位網友留言說：「好像能慢慢get到她的顏值了！」竟引來陳瀅本尊親回了一個代表「嘿嘿」的表情圖案，令網友非常驚喜！
陳瀅被指撞樣素海霖
有網友就指陳瀅的身形纖瘦了不少：「瘦咗」、「成個瘦晒」、「瘦了好多！」有網友就反駁指陳瀅只是上鏡顯肥，其實真人靚過上鏡：「她是典型不上鏡，現實中確實漂亮！」、「真人其實好瘦」、「真的好美，而且皮膚超好。」也有網友直指她與港產AV女優「繪麗奈」素海霖撞樣：「呢個係繪麗奈」、「又真係有啲似！」
圖片來源：IG@missjni、小紅書、IG@thisisshl資料或影片來源：原文刊於新假期